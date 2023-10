Phá đường dây mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng do đối tượng trú tại huyện Anh Sơn cầm đầu

Theo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Nghệ An, chuyên án được phá thành công vào ngày 11/10. Cầm đầu đường dây trên là Phạm Ngọc Đạt (SN 2002), trú tại thị trấn Anh Sơn, huyện Anh Sơn.

Năm 2020, Phạm Ngọc Đạt qua làm việc tại Campuchia. Quá trình làm việc tại nước bạn, Đạt nắm được thông tin một số đối tượng tại Campuchia có nhu cầu mua lại thông tin tài khoản ngân hàng của người khác với giá cao. Mặc dù biết trước mục đích các đối tượng mua lại thông tin tài khoản ngân hàng là để hoạt động phạm tội, tuy nhiên, vì hám lợi Đạt vẫn tiếp tay cho hành vi phạm pháp. Nghĩ là làm, ngay sau khi trở về Việt Nam, Đạt đã “tuyển” thêm 7 đối tượng khác đều trú tại huyện Anh Sơn làm cộng tác viên trong đường dây mua thông tin tài khoản ngân hàng mà Đạt cầm đầu.

7 đối tượng, gồm: Ngô Đức Ý (SN 1987), Nguyễn Trọng Đức (SN 1995), Lê Văn Cường (SN 1990), Hoàng Khắc Trung (SN 2002), Nguyễn Văn Công, Nguyễn Văn Lập và Nguyễn Văn Lý (SN 2004).

Để lừa đảo nạn nhân, Đạt cùng các đối tượng trong đường dây thông tin tới bị hại rằng, hiện Đạt đang có nhu cầu mua lại thông tin tài khoản ngân hàng nhằm chạy các chương trình quảng cáo với giá 1,5 triệu đồng/tài khoản. Khi bị hại đồng ý bán thông tin cho Đạt, Đạt sẽ chủ động liên hệ với các đối tượng tại nước ngoài và bán lại với giá 4 triệu đồng/tài khoản.

Quá trình điều tra, bước đầu Cơ quan Công an xác định nhóm của Đạt đã lừa đảo, mua lại thông tin của 23 tài khoản ngân hàng, thu lợi bất chính trên 55 triệu đồng. Đáng nói, tất cả các tài khoản sau khi được Đạt bán cho đối tượng ở Campuchia đều sử dụng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với lượng tiền giao dịch lên đến 200 tỷ đồng/tài khoản.

Hiện chuyên án đang tiếp tục được điều tra mở rộng.

Để phòng tránh những hệ lụy liên quan tới hoạt động của tội phạm mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Công an Nghệ An khuyến cáo người dân tuyệt đối không cho người lạ mượn, chụp, thuê, mua căn cước công dân (chứng minh nhân dân) hoặc tài khoản ngân hàng nếu không có mục đích chính đáng. Không đăng tải, chia sẻ hình ảnh căn cước công dân, chứng minh nhân dân, tài khoản ngân hàng lên mạng xã hội. Không cung cấp thông tin, căn cước công dân, chứng minh nhân dân cho những dịch vụ không thiết yếu, không có cam kết bảo đảm an toàn thông tin cá nhân trên các nền tảng mạng xã hội.