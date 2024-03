Phía sau những chiến công của người lính phòng, chống ma túy

Mong manh lằn ranh sinh – tử

Sảnh tầng một, trụ sở Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) ở quận Thanh Xuân, Hà Nội dành một vị trí trang trọng để ghi danh các liệt sĩ đã hy sinh trong cuộc chiến chống tội phạm ma túy. Trên bảng vàng danh dự ấy, có tên của Đại úy Sầm Quốc Nghĩa- cán bộ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự - kinh tế - ma túy Công an huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An.

Còn nhớ, sáng 22/3/2020, cũng như bao lần đánh án trước đó, sau khi cùng đồng đội tiếp cận địa bàn vây bắt đối tượng mua bán trái phép ma túy, Đại úy Sầm Quốc Nghĩa xung phong lên tuyến đầu để di chuyển gần hơn vào khu vực nghi vấn. Sau khi đã quật ngã, khống chế được 1 đối tượng thì bất ngờ từ lùm cây phía sau, anh bị 1 đối tượng khác lao ra đâm, chém liên tiếp vào người. Mặc dù bị trọng thương nhưng Đại úy Sầm Quốc Nghĩa vẫn kiên trì truy đuổi, đồng thời báo hiệu cho đồng đội hỗ trợ. Được đồng đội khẩn trương đưa đi cấp cứu song anh đã không qua khỏi. Đại úy Sầm Quốc Nghĩa hy sinh khi chỉ còn 2 tháng nữa là bước sang tuổi 30…

Đồng chí Nguyễn Văn Thông -Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và đoàn công tác thăm hỏi đồng chí P.L.T. – cán bộ Công an huyện Quế Phong bị thương khi làm nhiệm vụ. (Ảnh chụp ngày 31/5/2022). Ảnh: Hồng Hạnh

Lựa chọn dấn thân vào “nghiệp” đấu tranh với tội phạm ma túy, các anh đã xác định tâm thế luôn phải đối diện với lằn ranh mỏng manh giữa sự sống và cái chết. Với Đại úy P.L.T. - cán bộ Công an huyện Quế Phong, 19h30’ ngày 30/5/2022 là thời khắc anh không bao giờ quên. Cũng như bao lần đánh án trước đó, sau một thời gian nắm thông tin, khi thời cơ chín muồi, tối hôm đó, anh cùng đồng đội bắt quả tang 2 đối tượng đang vận chuyển 15 bánh hêrôin đi tiêu thụ. Quá trình bắt giữ, các đối tượng chống trả rất quyết liệt, sử dụng súng K59 bắn làm đồng chí T. bị thương. Tuy nhiên, với tinh thần kiên quyết trấn áp tội phạm, anh đã cùng đồng đội khống chế, bắt giữ thành công 2 đối tượng.

Thực tế, trước khi đưa ra quyết định “cất lưới”, bất cứ Ban chuyên án nào cũng phải dự kiến tất cả các tình huống có thể xảy ra để vạch ra phương án tác chiến một cách tỉ mỉ nhất; trong đó, nguyên tắc bất di bất dịch là phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho cán bộ, chiến sỹ và nhân dân. Thế nhưng, dẫu chi tiết, cẩn trọng đến mấy thì rủi ro là không thể lường hết và may mắn không phải bao giờ cũng đứng về phía họ. Cũng như Đại úy P.L.T., Thiếu tá Moong Văn Tân - cán bộ Công an xã Châu Nga, huyện Quỳ Châu; Thượng úy Nguyễn Hữu Cường - Đội Cảnh sát ĐTTP về ma túy, Công an thành phố Vinh; Đại úy Dương Trọng Dũng - cán bộ Đội Cảnh sát Hình sự - kinh tế - ma túy Công an huyện Tân Kỳ; Trung úy Nguyễn Tiến Hoàng - cán bộ Công an xã Nghĩa Phúc, huyện Tân Kỳ; Thượng úy Phạm Xuân Nghị - cán bộ Công an xã Tri Lễ, huyện Quế Phong… đều mang trên mình những thương tích trong trận tuyến đấu tranh với tội phạm ma túy.

Với sự manh động, liều lĩnh, các đối tượng sẵn sàng sử dụng vũ khí, hung khí tấn công lực lượng chức năng. Ảnh: Hồng Hạnh

Hằng năm, có hàng chục cán bộ, chiến sĩ có nguy cơ phơi nhiễm HIV do bị tội phạm nhiễm HIV chống trả. “Trong một chuyên án ma túy tháng 5/2023, khi đã bắt giữ thành công và chuẩn bị đưa đối tượng phạm tội lên xe thì bất ngờ hắn lao đầu vào cửa kính gây chảy máu, tôi đã tiến hành sơ cứu, băng bó vết thương cho đối tượng. Bàn tay tôi do bị xây xát trong quá trình vây bắt, nên đã tiếp xúc với máu của đối tượng này”, Trung úy P.T.L. - cán bộ Công an huyện Quế Phong nhớ lại.

Sau khi nhận được thông tin từ Trung tâm cai nghiện về việc đối tượng này bị nhiễm HIV, anh phải điều trị dự phòng chống phơi nhiễm HIV. Do những định kiến về căn bệnh nan y này, anh ngậm ngùi giấu người thân, bạn bè, lặng lẽ chịu đựng và đối mặt với những tác dụng phụ của thuốc.

“Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai?”

Những chuyến xe vội vàng lăn bánh trong đêm, có những ngày không ăn, quên ngủ, có những đêm trong hàng tháng trời, đôi chân lần theo những lối mòn trong rừng sâu đến rã rời cũng chẳng thấm tháp gì so với những giây phút đấu trí căng thẳng, cam go với các đối tượng phạm tội. Những chuyến công tác biền biệt, tin nhắn các anh báo cho gia đình cũng chỉ vỏn vẹn vài chữ “đang làm nhiệm vụ” rồi tắt máy, chẳng hẹn ngày về. Người ở nhà lại càng thấp thỏm trông ngóng, lo âu. Còn vô vàn cái “những” – là sự hy sinh và hiểm nguy chực chờ mà người lính phòng, chống ma túy phải đối diện khi quyết định dấn thân vào trận tuyến nóng bỏng này. Thế nhưng, các anh vẫn kiên quyết chọn và vững tin vào con đường mà mình đã theo đuổi, bởi lẽ “ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai?”.

Quyết tâm sắt đá, bản lĩnh kiên cường, mưu trí, dũng cảm cùng sự hy sinh, đánh đổi của mỗi người lính trên trận chiến chống ma túy đã được đền đáp xứng đáng. Trong 10 năm qua (2013 – 2023), hơn 400 chuyên án, vụ án lớn về ma túy được Công an Nghệ An khám phá; hơn 11.200 vụ, 14.400 đối tượng bị phát hiện, bắt giữ; thu giữ hơn 2,6 tấn ma túy các loại. Trong đó, đã đấu tranh, triệt xóa 817 điểm, 175 tụ điểm phức tạp, hàng trăm ổ nhóm, đường dây tội phạm ma túy lớn mà kết quả đánh án có tiếng vang trong cả nước.

Ngược lại khoảng thời gian trước năm 2018, trên địa bàn xuất hiện nhiều đường dây, băng nhóm tội phạm ma túy nguy hiểm, có trang bị “vũ khí nóng”, lập các lán trại tại biên giới. Trước tình trạng trên, Công an tỉnh Nghệ An đã chủ động, kịp thời tham mưu Bộ Công an, Tỉnh ủy chủ trương quyết liệt tấn công vũ trang, truy quét, đẩy đuổi, qua đó, xóa bỏ tình trạng này trong thời gian dài.

Từ năm 2019 đến nay, với phương châm "vừa phải phòng ngừa, vừa phải đấu tranh, phòng ngừa là rất quan trọng, chiến lược, lâu dài, đấu tranh là thường xuyên và đột phá", việc triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, “làm sạch” ma túy từ xa, từ cơ sở để ổn định địa bàn được Công an Nghệ An chú trọng thực hiện, với phương châm “ngăn chặn ma túy là ngăn chặn tội phạm của mọi tội phạm”.

Lực lượng chức năng giám định tang vật trong một chuyên án ma túy. Ảnh: Hồng Hạnh

Trong đó, điểm nhấn là việc triển khai Đề án xây dựng “Xã biên giới sạch về ma túy” tại 27/27 xã biên giới - đề án mang tính đột phá và chưa có tiền lệ, nhận được sự đồng tình, ủng hộ và vào cuộc rất đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở. Sau khi hoàn thành việc xây dựng 27/27 xã biên giới đạt các tiêu chí “xã biên giới sạch về ma túy”, đã triển khai nhân rộng tại 21/21 huyện, thành, thị với 185 xã và 11 huyện đăng ký xây dựng trong năm 2023. Đến nay, đã có thêm 168 xã và 3 địa bàn cấp huyện (thị xã Hoàng Mai, thị xã Thái Hòa và huyện Nghĩa Đàn) đạt tiêu chí “sạch về ma túy”.

Đối mặt với vô vàn vất vả, hiểm nguy trong quá trình đánh án, nhưng lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Nghệ An luôn nêu cao tinh thần tấn công, trấn áp tội phạm đến cùng, qua đó lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc. Ảnh: Hồng Hạnh

Những kết quả quan trọng nói trên đã góp phần tạo lập “lá chắn”, “vành đai biên giới” sạch về ma túy vững chắc, tiến tới ngăn chặn nguồn cung, giảm nguồn cầu, đẩy lùi ma túy khỏi cộng đồng. Góp phần vào kết quả trên, có sự đóng góp thầm lặng, không ngừng nghỉ của lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Nghệ An.

Cuộc chiến trên mặt trận đẩy lùi cái chết trắng luôn được xác định là trận chiến lâu dài, ngày càng cam go và khốc liệt. Trên trận tuyến ắt hẳn có mất mát, có hy sinh, ngoài những gương mặt được khen thưởng, vinh danh thì còn rất nhiều những cán bộ, chiến sỹ không tiện kể tên, gian khổ nhận về mình, vinh quang lại “lẩn tránh”, luôn trọn một lòng “trung với Đảng, hiếu với dân”. Những nỗi đau gác lại, những nhọc nhằn qua đi, các anh luôn sẵn sàng “đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì khi Tổ quốc cần” để mang lại cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho nhân dân.