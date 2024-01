Quan chức Thụy Điển kêu gọi người dân chuẩn bị trước nguy cơ chiến tranh

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Binh sĩ Thụy Điển tham gia cuộc tập trận ở Gotland, Thụy Điển, năm 2022. Ảnh: Getty

Trong bài phát biểu cuối tuần qua, Ngoại trưởng Thụy Điển Tobias Billstrom ca ngợi việc nước này dự kiến trở thành thành viên trong khối quân sự NATO do Mỹ đứng đầu, xem đây là “sự thay đổi lớn nhất trong chính sách an ninh của Thụy Điển trong hơn 200 năm”.

Tuy nhiên, ông Billstrom cảnh báo "Nga sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh của Thụy Điển và châu Âu trong tương lai gần”. Ông thừa nhận Stockholm “phải thực tế và sẵn sàng cho một cuộc đối đầu kéo dài”.

Đồng quan điểm, Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Điển Pal Jonson tuyên bố “chiến tranh cũng có thể đến với chúng ta”. Ông cho rằng, Ukraine đang đóng vai trò là “lá chắn của châu Âu” trong cuộc xung đột với Nga.

Năm ngoái, Thụy Điển đã từ bỏ chính sách không liên kết kéo dài hàng thế kỷ để gia nhập NATO, với lý do chiến dịch quân sự của Nga vẫn đang tiếp diễn tại quốc gia láng giềng Ukraine. Nước láng giềng Bắc Âu của Thụy Điển là Phần Lan cũng có động thái tương tự khi chính thức gia nhập NATO vào tháng 4 năm ngoái.

Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson gần đây công bố 800 binh sĩ nước này sẽ được triển khai tại Latvia - một quốc gia vùng Baltic giáp Nga - vào đầu năm 2025. Đơn vị Thụy Điển sẽ trở thành một phần của Nhóm hiện diện tiền phương tăng cường của NATO tại Latvia (EFP). Nhiều thành viên NATO đóng quân ở các nước phía Đông của khối trong thời gian ngắn. Lực lượng EFP ở Latvia hiện do Canada chỉ huy và có quân số hơn 2.000 binh sĩ.

Phát biểu về vai trò tương lai của Thụy Điển trong NATO tại hội nghị thường niên hồi năm ngoái, Thủ tướng Kristersson khẳng định “việc sở hữu vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ của chúng ta trong thời bình là điều hoàn toàn có thể xảy ra”.

Moskva đã nhiều lần tuyên bố việc NATO tiếp tục mở rộng về phía biên giới phía Tây của Nga, cũng như việc từ chối loại trừ tư cách thành viên của Ukraine trong tương lai, là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến cuộc xung đột đang diễn ra.

Nga coi NATO là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia của nước này. Tổng tham mưu trưởng Nga Valery Gerasimov đã cáo buộc phương Tây biến châu Âu thành một “đấu trường đối đầu”. Ông cảnh báo việc Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO sẽ “có tác động tiêu cực đến tình hình ở châu Âu”.