Sát Tết, giá tôm tăng lên 300.000 đồng/kg

(Baonghean.vn) - Những ngày giáp Tết Nguyên đán này, giá tôm nuôi mặn lợ trên địa bàn Nghệ An tăng lên 300.000 đồng/kg. Có những chủ đầm xuất bán 6 tấn tôm thương phẩm, thu về tiền tỷ.

Thu hoạch tôm nuôi tại khu vực ao đầm của gia đình ông Nguyễn Cường ở xã Diễn Trung (Diễn Châu) trong ngày cận Tết. Ảnh: X.Hoàng

Những ngày cận Tết Nguyên đán, nhiều hộ nuôi tôm mặn lợ trên địa bàn Nghệ An tiến hành thu hoạch, cung ứng thực phẩm tươi sống cho thị trường. Do nhu cầu tăng cao, nên giá tôm thương phẩm tăng hơn nhiều so với thời điểm trong năm.

Gia đình ông Nguyễn Cường ở xóm 2, xã Diễn Trung (Diễn Châu) có 6 ha ao đầm nuôi tôm mặn lợn. Do đầu tư nuôi tôm áp dụng công nghệ cao, nên hàng năm cho sản lượng cao, đặc biệt là nuôi tôm vụ 3.

Ông Cường cho biết, hàng năm thường vào dịp Tết Nguyên đán nhu cầu sử dụng tôm thương phẩm cao, nên anh đầu tư nuôi tôm vụ 3 trên diện tích 3 ha ao đầm. Trong dịp Tết này dự kiến sẽ xuất bán khoảng 10 tấn tôm thương phẩm, nhưng đến ngày 29 Tết đã bán được 5 tấn. Giá bán dịp cận Tết này tăng khá cao so với những tháng giữa năm, loại tôm 20 con/kg có giá 300.000 đồng/kg, loại tôm 50 con/kg bán giá 200.000 đồng/kg.

Những ngày cận Tết này, thương lái thu mua tôm thương phẩm tăng cao. Ảnh: X.Hoàng

"Trong dịp Tết, thương lái đặt bao nhiêu tấn là thu hoạch bấy nhiêu, nhưng không thể bán hết, do đó, số tôm còn lại trong ao đầm chờ xuất bán dịp tháng Giêng, khi đó giá tôm sẽ còn cao hơn. Bởi theo kinh nghiệm từ nhiều năm trước cho thấy, ra Tết giá tôm tăng cao, do nguồn cung khan hiếm, trong khi thị trường tiêu thụ mạnh", ông Cường cho hay.

Trên địa bàn một số xã Quỳnh Bảng, Quỳnh Lương (Quỳnh Lưu); phường Quỳnh Xuân (thị xã Hoàng Mai), một số cơ sở nuôi tôm áp dụng công nghệ cũng thu hoạch để bán dịp Tết.

Ông Bùi Xuân Trúc - Phó phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Quỳnh Lưu cho biết: Quỳnh Lưu có hơn 500 ha ao đầm nuôi tôm, nhưng phần lớn là nuôi vụ chính. Bởi những diện tích nuôi tôm chưa áp dụng công nghệ, khó thành công trong nuôi vụ 3 nên sản lượng tôm dịp cuối năm thấp, trong khi nhu cầu sử dụng tôm tươi sống lại cao. Do vậy, những hộ đầu tư áp dụng công nghệ sẽ cho thu nhập cao, bởi giá bán tôm dịp Tết này cao hơn nhiều so với ngày thường.

Tôm nuôi thẻ chân trắng, loại 20 con/kg hiện có giá 300.000 đồng/kg. Ảnh: X.Hoàng

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh đã có 70 cơ sở áp dụng mô hình nuôi tôm công nghệ, công nghệ cao, phù hợp với nuôi tôm nhiều giai đoạn với diện tích 121 ha, làm tăng năng suất, chất lượng sản phẩm.

Ông Lê Văn Hướng - Chi cục Phó Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư cho rằng: Đầu tư nuôi tôm áp dụng công nghệ cao, không phụ thuộc vào thời tiết, nên mỗi năm có thể nuôi từ 5 - 6 lứa, năng suất đạt từ 15 - 20 tấn/ha. Do vậy, việc áp dụng công nghệ cao vào nuôi tôm là vấn đề tất yếu, nhằm đối phó với biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, giảm chi phí đầu vào và nâng cao chất lượng sản phẩm tôm./.