Sôi nổi hơn 1.000 công trình, phần việc của thanh niên Nghệ An chào mừng ngày thành lập Đoàn (26/3)

(Baonghean.vn) - Trong 3 tuần đầu của Tháng Thanh niên năm 2024, các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh đã thực hiện 1.080 công trình, phần việc ý nghĩa. Từ đây góp phần khẳng định vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ Nghệ An đối với cộng đồng, xã hội.

KHỞI ĐẦU Ý NGHĨA

Tháng Thanh niên năm 2024 đã trở thành một dấu mốc đối với tuổi trẻ Nghệ An, khi năm nay, Trung ương Đoàn đã chọn Nghệ An là điểm “khởi phát” đầy ý nghĩa để triển khai đồng loạt các hoạt động.

Chào đón sự kiện này, ngay từ sáng sớm, tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn (Đô Lương) đã có hơn 3.000 bạn trẻ đến từ các huyện, thị của tỉnh hào hứng tham gia.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trao ngọn đuốc được 55 thanh niên ưu tú của tỉnh Nghệ An rước từ Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nam Đàn) - quê hương của Bác Hồ về Truông Bồn - biểu tượng lịch sử của Thanh niên xung phong Việt Nam đến đồng chí Bùi Quang Huy - Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh để thắp lên ngọn lửa tình nguyện, chính thức khởi động Tháng Thanh niên năm 2024. Ảnh tư liệu: Thành Duy

Tại Lễ Khởi động, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã trao ngọn đuốc biểu tượng cho ý chí, khát vọng, tinh thần dấn thân, tình nguyện của tuổi trẻ Việt Nam cho Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy. Ngọn đuốc này được 55 thanh niên ưu tú của tỉnh Nghệ An rước từ huyện Nam Đàn - quê hương Bác Hồ về Truông Bồn - biểu tượng lịch sử của Thanh niên xung phong Việt Nam.

Đón nhận ngọn đuốc thiêng liêng đó, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy đã khẳng định: “Chọn chủ đề vì cuộc sống cộng đồng, Tháng Thanh niên 2024 là sự quyết tâm, tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng đón nhận những nhiệm vụ khó khăn, đòi hỏi sự hy sinh thời gian, vật chất, công sức của đoàn viên, thanh niên cả nước. Qua đó, góp phần tạo ra những giá trị mới, đóng góp tích cực, cụ thể cho cộng đồng, xã hội.

Tháng Thanh niên là môi trường thực tiễn để đoàn viên, thanh niên rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành. Ảnh tư liệu: Thanh Quỳnh

Ý nghĩa của Tháng Thanh niên không chỉ dừng lại ở kết quả thực hiện được hàng trăm nghìn công trình, phần việc thanh niên. Mà hơn thế, Tháng Thanh niên trở thành một phương thức tốt, hiệu quả trong chỉ đạo công tác Đoàn, là hình thức hiệu triệu đoàn viên của nhiều khối đối tượng tham gia vào các nhiệm vụ quan trọng của địa phương, đơn vị; là trọng tâm công tác để giải quyết nhiều vấn đề khó, lĩnh vực mới, ở những vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa...”.

Hưởng ứng Lễ Khởi động Tháng Thanh niên năm 2024, tuổi trẻ TX. Thái Hòa đã ra mắt và trao tặng 8 công trình check-in "Thái Hòa trong tôi"; tổ chức khám, cấp thuốc miễn phí cho trên 100 người cao tuổi ở xã Đông Hiếu. Ảnh: Thành Tân

Từ mục tiêu đó, để góp phần hỗ trợ Tỉnh đoàn Nghệ An triển khai các hoạt động an sinh xã hội, xây dựng các mô hình sinh kế cho người dân phát triển kinh tế và triển khai các công trình thanh niên, tại chương trình, Trung ương Đoàn đã trao các nguồn lực hỗ trợ với tổng trị giá hơn 6 tỷ đồng. Đây là tiền đề quan trọng để tuổi trẻ Nghệ An chung tay cùng cấp ủy, chính quyền triển khai các công trình, phần việc thiết thực hướng về địa bàn khó khăn của tỉnh.

Gần 1.250 đội hình thanh niên tình nguyện đã được thành lập để triển khai các công trình, phần việc trong Tháng Thanh niên. Ảnh: Huyện đoàn Quỳ Châu

Ngay sau lễ khởi động, tuổi trẻ Nghệ An cũng đã đồng loạt ra quân với nhiều hoạt động ý nghĩa, tạo không khí thi đua sôi nổi trong tầng lớp thanh niên.

Cụ thể, các cấp bộ Đoàn trên địa bàn toàn tỉnh đã triển khai thực hiện hơn 100 công trình, phần việc thanh niên tình nguyện xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, trao tặng 172 bản đồ Tổ quốc, 2 ngôi nhà nhân ái, hơn 1.000 suất quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn và tổ chức thăm khám sức khỏe miễn phí cho hơn 3.000 người dân.

Tuổi trẻ Nghi Lộc trao tặng mô hình sân chơi thiếu nhi. Ảnh: Huyện đoàn Nghi Lộc

Đặc biệt, thông qua các hoạt động hiến máu tình nguyện được triển khai, đã có 1.200 đơn vị máu… được thu về để phục vụ cho quá trình điều trị, cấp cứu người bệnh trong thời gian tới. Ước tính tổng nguồn lực trong ngày đầu hưởng ứng lễ khởi động có giá trị hơn 2 tỷ đồng.



Từ sự khởi đầu đầy ý nghĩa này, Tháng Thanh niên năm 2024 tiếp tục thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia với nhiều sự sáng tạo, hiệu quả.

BIẾN QUYẾT TÂM THÀNH HÀNH ĐỘNG

Những ngày qua, bà con ở bản Xoóng Con, xã Lưu Kiền, huyện Tương Dương ai cũng vui mừng khi con đường liên bản ngày nào còn sình lầy trong mưa lũ nay đã được bê tông hóa khang trang, rộng rãi. Bước vào Tháng Thanh niên, công trình trên càng thêm phần ý nghĩa khi nó được tuổi trẻ địa phương chung tay triển khai.

Tuổi trẻ huyện Tương Dương chung tay cùng người dân làm hơn 2 km đường liên bản tại bản Xoóng Con, xã Lưu Kiền, huyện Tương Dương. Ảnh: Đoàn xã Lưu Kiền

Anh Lê Văn Hoàn - Bí thư Đoàn xã Lưu Kiền cho biết, bản Xoóng Con nằm khá xa trung tâm xã, với địa hình đồi núi hiểm trở nên việc vận chuyển vật liệu làm đường liên bản gặp nhiều khó khăn. Trước tình hình đó, Đoàn xã đã huy động hơn 200 đoàn viên, thanh niên và người dân địa phương xuống khe nhặt đá, sỏi đem về. Ngoài nguồn xi măng được Nhà nước cấp, tuổi trẻ địa phương tiếp tục triển khai các hoạt động rửa xe gây quỹ và vận động nguồn xã hội hóa để mua thêm cát, sỏi, nguyên, vật liệu cần thiết.



Nhờ sự nỗ lực đó, tuổi trẻ địa phương hoàn thành gần 2 km đường bê tông liên bản. Sau khi hoàn thành, người dân rất phấn khởi bởi bà con được di chuyển một cách nhanh chóng và an toàn.

Nhiều hoạt động an sinh xã hội được tuổi trẻ huyện Tương Dương triển khai hướng về những em nhỏ và người dân có hoàn cảnh khó khăn trong Tháng Thanh niên năm 2024. Ảnh: Huyện đoàn Tương Dương

Việc triển khai công trình thanh niên cứ thế lan tỏa sâu rộng trên mảnh đất rẻo cao Tương Dương. Tiêu biểu như công trình thanh niên cấp huyện xây dựng sân chơi cộng đồng tại bản Na Khốm, xã Yên Na với đầy đủ các hạng mục phục vụ nhu cầu giải trí của các em nhỏ.

Tại xã Nga My, Ban Thường vụ Huyện đoàn đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị để triển khai thăm khám, phát thuốc cho hơn 300 hộ dân tại bản Canh, bản Xốp Kho. Đồng thời, trao tặng 20 suất quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn và 20 suất quà cho các em học sinh có thành tích học tập xuất sắc.

Tuổi trẻ huyện Quỳnh Lưu triển khai mô hình phân loại rác thải tại nguồn, đổi phế liệu lấy sách vở nhằm góp phần bảo vệ môi trường. Ảnh: Đoàn xã Quỳnh Nghĩa

Đối với huyện miền biển Quỳnh Lưu, các hoạt động trong Tháng Thanh niên cũng được triển khai sôi nổi. Theo đó, Huyện đoàn Quỳnh Lưu đã trao hỗ trợ 3 mô hình phát triển kinh tế với số tiền 300 triệu đồng.

Đoàn Khối Cơ quan huyện Quỳnh Lưu cũng đã đảm nhận hỗ trợ 15 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn giai đoạn 2023-2027. Cùng đó, tuổi trẻ các cơ sở Đoàn ở huyện Quỳnh Lưu đã chung tay để trao nguồn lực xây dựng công trình “Ngôi nhà nhân ái” trị giá 50 triệu đồng cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Cùng với nhiều hoạt động khác, ước tính tổng nguồn lực tiếp nhận và trao tặng trong Tháng Thanh niên đã đạt trên 500 triệu đồng. Những hoạt động này đã tạo được dấu ấn tốt đẹp trong lòng người dân và cấp ủy, chính quyền địa phương.

Tuổi trẻ huyện Quỳnh Lưu triển khai công trình thanh niên "Con đường bích họa" tại 2 xã Quỳnh Diễn và Quỳnh Mỹ. Ảnh: Huyện đoàn Quỳnh Lưu

Đồ hoạ: Hữu Quân

Trao tặng và treo bản đồ Tổ quốc tại trường học và các vị trí quan trọng là một trong những hoạt động hưởng ứng cuộc vận động "Tự hào một dải non sông" mà các bạn trẻ Nghệ An đang triển khai. Ảnh: Huyện đoàn Diễn Châu

Nhìn lại những nỗ lực của tuổi trẻ Nghệ An trong Tháng Thanh niên, Bí thư Tỉnh đoàn Lê Văn Lương chia sẻ: “Năm 2024 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, khi cả nước nói chung, tỉnh Nghệ An nói riêng đang tăng tốc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu đạt và vượt các mục tiêu, chỉ tiêu của nhiệm kỳ.

Đây cũng là năm đánh dấu nhiều sự kiện đặc biệt có ý nghĩa trong phong trào thanh niên tình nguyện như: Kỷ niệm 60 năm phong trào “Ba sẵn sàng”, 10 năm “Năm Thanh niên tình nguyện” và 25 năm “Chiến dịch thanh niên tình nguyện Hè”.



Bí thư Tỉnh đoàn Lê Văn Lương tại công trình thanh niên "Thư viện xanh cho em" triển khai trên địa bàn thị xã Hoàng Mai. Ảnh: Thành Tân