Sông Lam Nghệ An và sự chuyển mình lặng lẽ trong năm 2023

Chú trọng đào tạo trẻ

Năm 2023, Sông Lam Nghệ An tiếp tục chú trọng cho công tác đào tạo trẻ. Trong đó, công tác đầu vào được Ban lãnh đạo Trung tâm Đào tạo trẻ đặc biệt lưu ý, nhất là công tác kiểm tra hồ sơ, tuổi tác vận động viên. Với sự hỗ trợ của các cơ quan chức năng, tất cả các tài năng trẻ gia nhập “lò”, Sông Lam Nghệ An đều được ngành Tư pháp xác nhận và trải qua một quá trình tuyển chọn khắt khe. Đây là một nút thắt quan trọng giúp các vận động viên phát triển đúng với độ tuổi của mình.

Trong năm 2023, Sông Lam Nghệ An chỉ có được một chức vô địch ở lứa tuổi U13, nhưng ở giải đấu U15, U19 và U21, đội bóng xứ Nghệ đều góp mặt trong các trận chung kết, đội U9, U11 và U17 đạt Huy chương Đồng. Trong giai đoạn mà các Trung tâm đào tạo trên cả nước đều đầu tư mạnh mẽ và có nhiều tiến bộ, đồng thời gặp nhiều khó khăn trong công tác giải ngân nguồn kinh phí cho đào tạo trẻ thì đây là một nỗ lực lớn của Câu lạc bộ, nhà tài trợ cũng như tỉnh nhà.

Các đội trẻ SLNA vẫn góp mặt trong những trận đấu chung kết tại các giải đấu trẻ. Ảnh: Chung Lê

Việc ký kết hợp đồng tư vấn dinh dưỡng với Công ty đến từ Nhật Bản – NIKKOKUTRUST là một quyết định đúng đắn của lãnh đạo Sông Lam Nghệ An. Việc cải thiện, điều chỉnh và nâng cao chất lượng, dinh dưỡng bữa ăn cho vận động viên là một yếu tố quan trọng giúp các cầu thủ trẻ phát triển tốt hơn về thể hình, thể lực, sức mạnh trong tập luyện và thi đấu. Sau một quá trình làm việc, đầu năm 2024, các vận động viên trẻ Sông Lam Nghệ An sẽ bắt đầu làm quen với tác phong ăn uống, sinh hoạt mới.

Ở cấp độ tuyển U17 quốc gia tham dự Giải U17 châu Á, Sông Lam Nghệ An đóng góp hàng loạt những gương mặt tài năng như thủ môn Bảo Ngọc, trung vệ Phan Văn Thành, tiền vệ Lê Đình Long Vũ, Phạm Nguyễn Quốc Trung. Những cầu thủ như Nguyễn Văn Tâm, Nguyễn Trọng Tuấn, Bùi Thanh Đức, Phùng Văn Nam cũng nằm trong kế hoạch của HLV Hoàng Anh Tuấn.

Trong chức vô địch của U23 Việt Nam tại giải U23 Đông Nam Á, Sông Lam Nghệ An có sự đóng góp của nhiều tuyển thủ như thủ môn Nguyễn Văn Việt, các cầu thủ Trần Nam Hải, Lê Nguyên Hoàng, Đinh Xuân Tiến và Lê Đình Long Vũ. Trong hành trình giành vé dự VCK U23 châu Á, cũng đều có đóng góp của những gương mặt này. Và tại chiến tích vô địch SEA Games 32 là Hồ Văn Cường và Đinh Xuân Tiến. Mới đây, trong đợt tập trung chuẩn bị cho VCK U23 châu Á, có thêm Trần Mạnh Quỳnh và thủ môn Cao Văn Bình được góp mặt.

SLNA tiếp tục trình làng lứa cầu thủ mới đầy triển vọng tại V.League 2023/24 và U23 Việt Nam. Ảnh: NVCC

Mùa giải 2023/24, Sông Lam Nghệ An cũng cho thấy kế hoạch phát triển các tài năng trẻ để chuẩn bị cho tương lai bằng những hành động cụ thể. Mặc dù yêu cầu của VFF trong việc đăng ký cầu thủ trẻ độ tuổi từ 16-22 tại V.League tối thiểu là 3, nhưng Sông Lam Nghệ An có đến 11 cầu thủ độ tuổi U22 được đăng ký và phần lớn đều được tin tưởng trao cơ hội ra sân. Vẫn còn đâu đó những thiếu sót của cầu thủ trẻ trong thi đấu, nhưng theo thời gian, những trải nghiệm của họ trong năm 2023 là rất quan trọng và quý giá.

Phát triển hợp tác, thương mại

Trong năm 2023, Sông Lam Nghệ An tiếp tục nhận được sự đồng hành của các thương hiệu lớn. Trong đó có việc Grand Sport và Eurosun tiếp tục gia hạn hợp đồng với đội bóng xứ Nghệ. CLB Sông Lam Nghệ An cũng đón nhận thêm 2 nhà tài trợ mới là Nikkokutrust Việt Nam và Starbalm (Y tế thể thao). Việc quan tâm đến dinh dưỡng và y tế trong thể thao cho thấy sự đầu tư nghiêm túc cho sức khỏe của cầu thủ.

Cũng trong năm qua, Sông Lam Nghệ An đã tiến hành làm việc và chính thức ký kết hợp tác với CLB Mito Hollyhock. Trong chương trình hợp tác lần này, phía Mito Hollyhock sẽ tư vấn hỗ trợ xây dựng hệ thống quản trị, quản lý đội bóng theo hướng nâng cao năng lực chuyên môn của các phòng ban. Trong tương lai sẽ hướng tới giúp Sông Lam Nghệ An hoàn thiện bộ máy tổ chức theo mô hình câu lạc bộ bóng đá của Nhật Bản, không chỉ tự chủ trong lĩnh vực chuyên môn bóng đá mà còn độc lập trong khả năng vận hành đội bóng và thu hút, đa dạng hóa các nguồn tài trợ cho câu lạc bộ.

SLNA tiếp tục đồng hành với những thương hiệu lớn. Ảnh: TK

Đồng thời, sự hợp tác của Sông Lam Nghệ An và Mito Hollyhock sẽ tiếp tục mở rộng trong công tác đào tạo trẻ và liên kết giữa CLB, chia sẻ và phát triển, quảng bá hình ảnh câu lạc bộ. Từ đó, tìm kiếm thêm những cơ hội hợp tác, tài trợ mới, góp phần giúp Sông Lam Nghệ An phát triển bền vững và lâu dài, theo định hướng chuyên nghiệp.

Ngoài Mito Hollyhock, một đội bóng hàng đầu tại Nhật Bản là Tokyo FC cũng đã cử đại diện đến Việt Nam làm việc. Mục tiêu của Tokyo FC khi tìm đến Sông Lam Nghệ An là mong muốn kết hợp đào tạo, tìm kiếm tài năng Sông Lam Nghệ An sang chơi bóng tại môi trường đỉnh cao tại J.League 1 trong tương lai - điều mà bóng đá Thái Lan đã rất thành công trong những năm qua, giúp cầu thủ Việt Nam bước lên một tầm cao mới.

Thời gian qua, Sông Lam Nghệ An đã mở rộng các mối quan hệ và đưa thành công các cầu thủ U17 sang tập huấn ngắn hạn tại Nhật Bản. Các cầu thủ U12 Sông Lam Nghệ An cũng có một giải đấu bổ ích và thành công tại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Dự kiến trong vài tháng tới, sẽ có thêm một đội trẻ Sông Lam Nghệ An lên đường tham gia giải giao hữu trẻ tại Trung Quốc.

Sẽ có thêm nhiều các trận đấu, giải giao hữu mà các cầu thủ trẻ SLNA tham gia trong tương lai từ việc tăng cường hợp tác quốc tế. Ảnh: Chung Lê

Cũng liên quan đến bóng đá trẻ, ngoài việc mở rộng hợp tác giao lưu quốc tế, Sông Lam Nghệ An cùng với Báo Nghệ An, Sở Văn hóa – Thể thao tổ chức thành công Giải bóng đá Thiếu Niên – Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An lần thứ 25 - sân chơi bổ ích cho các tài năng trẻ tỉnh nhà. Đồng thời, duy trì Giải bóng đá năng khiếu cơ sở, nhằm đánh giá chất lượng đào tạo của 25 lớp năng khiếu tại các huyện, thành, thị.

Tại V.League 2023, Sông Lam Nghệ An chỉ cán đích ở vị trí thứ 9 và hiện tại đang xếp ở vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng, nhưng với những sự chuẩn bị về mặt nội lực và nỗ lực trong việc cải thiện, nâng cao chất lượng đào tạo, mong rằng những tài năng trẻ Sông Lam Nghệ An sẽ sớm trưởng thành. Từ đó, từng bước cải thiện thành tích câu lạc bộ và tiếp tục cống hiến ở các cấp độ đội tuyển trong những năm tới đây.