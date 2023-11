Tăng cường các giải pháp xử lý thu hồi nợ thuế

Nợ thuế có chiều hướng gia tăng

10 tháng đầu năm 2023, thu ngân sách Nhà nước Nghệ An ước thực hiện 13.034 tỷ đồng, đạt 82,2% dự toán, bằng 70,9% so với cùng kỳ năm 2022. Chi ngân sách địa phương 10 tháng ước thực hiện 24.328 tỷ đồng, đạt 73,4% dự toán.

Trong khi đó, tình hình nợ thuế đang có xu hướng gia tăng. Thống kê sơ bộ nợ đọng thuế trên địa bàn tỉnh đã vượt mốc 1.000 tỷ đồng.

Theo danh sách công khai nợ thuế của các đơn vị thuộc Cục Thuế tỉnh, đến ngày 30/9/2023, trên địa bàn Nghệ An có 407 doanh nghiệp nợ 775 tỷ đồng, trong đó, 46 doanh nghiệp thuộc Cục Thuế tỉnh quản lý nợ số tiền 242,5 tỷ đồng, 196 người nộp thuế thuộc Chi cục Thuế TP. Vinh quản lý có số nợ thuế 442,09 tỷ đồng, Chi cục Thuế Bắc Vinh quản lý 65 doanh nghiệp nợ 90 tỷ đồng...

Dự án Trung tâm Thương mại và Chung cư BMC (TP. Vinh) của Công ty TNHH Một thành viên Vật liệu và Xây lắp thương mại BMC đầu tư dang dở do làm ăn thua lỗ, nợ đọng thuế nên phải chờ đấu giá tài sản. Ảnh: Nguyễn Hải

Một số doanh nghiệp và khoản nợ nhiều năm và hiện ngành Thuế cần rốt ráo giải quyết. Điển hình là nợ thuế và ngân sách 332,086 tỷ đồng của Công ty CP Thương mại Minh Khang; Công ty TNHH Một thành viên Vật liệu và Xây lắp thương mại BMC nợ thuế với số tiền 60 tỷ đồng; Công ty CP Xây dựng 16 – Vinaconex đường An Dương Vương, phường Trường Thi, TP. Vinh nợ 25 tỷ đồng; Công ty CP Đầu tư và Xây dựng 24 ở đường Xiêng Khoảng, xã Nghi Phú (TP. Vinh), ở số 55 đường Trường Chinh, TP. Vinh nợ 24,67 tỷ đồng; Công ty CP 482 nợ 24,42 tỷ đồng; Công ty CP Tư vấn và Xây dựng miền Trung ở số 104, đường Hải Thượng Lãn Ông, TP. Vinh nợ thuế 13,65 đồng.

Đặc biệt, vì lý do khách quan nên một số doanh nghiệp vốn là đơn vị trụ cột, đóng góp nhiều cho ngân sách tỉnh thì nay sản xuất kinh doanh khó khăn dẫn đến nợ đọng thuế cao.

Vì thế, Nghệ An xác định từ nay đến cuối năm, cùng với tăng cường rà soát thu ngân sách, quản lý chi ngân sách bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả, cần tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính, quản lý thu, chi ngân sách; tăng cường các giải pháp chống thất thu; nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách Nhà nước.

Tăng cường các giải pháp

So với các năm trước, năm nay, do ảnh hưởng tác động của suy thoái kinh tế, thị trường bất động sản hạ nhiệt, các nguồn thu tạo nên đột biến không còn. Mặt khác, do chiến tranh xung đột, đứt gãy chuỗi cung ứng khiến kinh tế thế giới khó khăn, các doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng, dệt may thiếu đơn hàng nên doanh thu giảm, dẫn đến các nghĩa vụ cho ngân sách cũng giảm. Doanh thu du lịch năm trước mang lại hàng trăm tỷ đồng cho tỉnh, nhưng năm nay, thị xã biển Cửa Lò đang đầu tư kiến thiết lại, nhiều khu du lịch trên địa chỉ hoạt động cầm chừng, khách lưu trú ít và doanh thu giảm mạnh.

Tỷ lệ nợ đọng thuế năm nay tăng cao phản ánh khó khăn của nền kinh tế và các doanh nghiệp và đây cũng là thực trạng chung của các địa phương trong cả nước. Vấn đề là trong số các doanh nghiệp nợ thuế, ngành Thuế phải đánh giá, phân loại để có giải pháp áp dụng theo Luật Quản lý thuế cho phù hợp.

Ngành thuế tổ chức đối thoại chính sách thuế, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Ảnh tư liệu: Nguyễn Hải

Ông Lê Quốc Dũng - Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh chia sẻ: Do khó khăn chung của nền kinh tế nên ngành Thuế phải áp dụng linh hoạt các biện pháp theo Luật Quản lý thuế để doanh nghiệp vượt qua khó khăn, phục hồi sản xuất để có thể thu nợ thuế. Nếu doanh nghiệp có khó khăn thật sự, có phương án tái cơ cấu hiệu quả thì ngành sẽ đề xuất với cấp có thẩm quyền phương án xử lý khoanh khoản nợ thuế hoặc áp dụng Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và hướng dẫn của Chính phủ, Bộ Tài chính để xóa nợ… Các trường hợp bị áp dụng biện pháp công khai danh sách nợ hay biện pháp cấm xuất cảnh đối với cá nhân quản lý doanh nghiệp nợ thuế là giải pháp bắt buộc, vì trước đó đã áp dụng các biện pháp khác nhưng không hiệu quả.

Trước tình trạng nợ đọng thuế gia tăng, thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Thuế, Cục Thuế Nghệ An sẽ rà soát danh mục các trường hợp nợ thuế, tổ chức xác minh từng trường hợp để có giải pháp cụ thể. Nếu nợ thuế kéo dài thì sẽ tiến hành biện pháp theo Luật Quản lý thuế như phong tỏa tài khoản tại ngân hàng, cấm phát hành hóa đơn, áp dụng cưỡng chế thuế. Trên cơ sở xác minh dữ liệu căn cước công dân sẽ rút giấy phép đăng ký kinh doanh đối với trường hợp thành lập doanh nghiệp khác để trốn thuế hoặc nếu thấy đủ dấu hiệu cấu thành tội trốn thuế thì chuyển cơ quan điều tra xem xét khởi tố, điều tra...