Tặng Phăn - bản đồng bào Thái khởi sắc nơi vùng biên xứ Nghệ

(Baonghean.vn) - Theo tin dự báo từ Đài Khí tượng Thuỷ văn khu vực Bắc Trung Bộ, đêm nay và ngày mai bão số 1 sẽ đi vào khu vực vịnh Bắc Bộ. Ảnh hưởng bão số 1, từ đêm 17/7 đến ngày 20/7, Nghệ An có mưa to đến rất to.