Thủ tướng Phạm Minh Chính lưu ý các bộ ngành không để doanh nghiệp đến xin, đến kêu mới làm

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức phiên họp thường kỳ; Công bố Quyết định của Ban Bí thư chỉ định đồng chí Bùi Quang Thanh - Giám đốc Công an tỉnh tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An; Thông qua Đề án mở rộng Khu kinh tế Đông Nam; Khai mạc Lễ hội Đền Quả Sơn năm 2024...