Trao 200 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa ở Yên Thành và Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Ngày 29/12, Hội Hỗ trợ gia đình liệt tỉnh Nghệ An phối hợp với huyện Hưng Nguyên và huyện Yên Thành trao hỗ trợ xây dựng nhà ở trị giá 200 triệu đồng cho các thân nhân liệt sĩ.

Tham dự có các ông: Hoàng Danh Truyền - Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Thành; Nguyễn Hữu Hà - Phó Chủ tịch UBND huyện Hưng Nguyên; Hồ Đức Thành - Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Nghệ An; đại diện Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Nghệ An.

Trao số tiền 50 triệu đồng cho bà Nguyễn Thị Châu, con liệt sĩ Nguyễn Văn Thu, ở xóm Tân Đức, xã Tân Thành (Yên Thành). Ảnh: Thu Hương

Tại đây, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Nghệ An và huyện Yên Thành trao số tiền 150 triệu đồng do Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Nghệ An ủng hộ để hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho 3 gia đình, đó là: bà Nguyễn Thị Châu - con liệt sĩ Nguyễn Văn Thu, ở xóm Tân Đức, xã Tân Thành; ông Cao Đăng Cương - con liệt sĩ Cao Đăng Phượng, ở xóm 5, xã Minh Thành; ông Tô Viết Tam - con liệt sĩ Tô Viết Hùy, ở xóm 6, xã Minh Thành.

Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Nghệ An phối hợp với huyện Yên Thành trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho thân nhân liệt sĩ ở xã Minh Thành. Ảnh: Thu Hương

Trao 50 triệu đồng cho ông Cao Đăng Cương - con liệt sĩ Cao Đăng Phượng, ở xóm 5, xã Minh Thành. Ảnh: Thu Hương

Dịp này, đoàn đã trao số tiền 50 triệu đồng do Hội GOLF và Công ty Bia Sao vàng cho ông Ngô Đức Phú - thân nhân liệt sĩ Ngô Đức Lư, ở thôn Mỹ Long, xã Hưng Mỹ, huyện Hưng Nguyên.