Trung tâm xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch Nghệ An: Hỗ trợ đắc lực cho thu hút đầu tư và tiêu thụ sản phẩm

(Baonghean.vn) - Phóng viên Báo Nghệ An phỏng vấn đồng chí Nguyễn Văn Nam - Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh về những dấu ấn nổi bật của Trung tâm trong năm vừa qua.

P.V: Hoạt động xúc tiến đầu tư là một hoạt động chủ lực của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh nhà. Đồng chí có thể cho biết, trong năm 2023, hoạt động này đạt được kết quả như thế nào?

Đồng chí Nguyễn Văn Nam: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch là đầu mối thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch, bồi dưỡng đào tạo, hỗ trợ doanh nghiệp, nhận sự chỉ đạo trực tiếp của UBND tỉnh, từ đó rút ngắn thời gian chỉ đạo, triển khai các nhiệm vụ, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các nhà đầu tư, các cá nhân, tổ chức trong nước và nước ngoài khi tới Nghệ An đầu tư. Đội ngũ cán bộ, viên chức đều là các chuyên viên đã có kinh nghiệm nhiều năm, tinh thần trách nhiệm cao và tận tụy phục vụ.

Với sự chuẩn bị tốt điều kiện về hạ tầng và môi trường đầu tư thông thoáng, đặc biệt kiên trì thực hiện phương châm “5 sẵn sàng” trong thu hút đầu tư, Nghệ An đang trở thành điểm sáng về thu hút các nhà đầu tư FDI. Tính đến ngày 31/12/2023, Nghệ An tiếp tục đứng trong tốp 10 địa phương thu hút đầu tư FDI lớn nhất cả nước, với hơn 1,6 tỷ USD (xếp 8/63 tỉnh, thành phố); tổng kim ngạch xuất khẩu lần đầu tiên vượt mốc 3 tỷ USD, đạt gần 3,4 tỷ USD...

Nghệ An trao giấy chứng nhận đầu tư cho các dự án mới trong năm 2024. Ảnh: Thành Cường

Năm qua, Trung tâm đã thực hiện tốt nhiệm vụ quảng bá, xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch thông qua việc tham gia và phối hợp, tổ chức tốt các sự kiện: Gian hàng trưng bày các sản phẩm đặc trưng của tỉnh Nghệ An tại Hội nghị triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 26; Gian hàng Nghệ An trong khuôn khổ “Hội nghị hợp tác giữa các địa phương Việt Nam - Pháp lần thứ 12” ; Hội nghị Xúc tiến đầu tư Đại học Quốc gia Hà Nội; Hội nghị Gặp gỡ Nhật Bản 2023; Phối hợp với TP. Hồ Chí Minh tổ chức sơ, tổng kết Chương trình Hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa TP. Hồ Chí Minh với các tỉnh…

Trung tâm đã xây dựng và sản xuất nhiều tin bài, video xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch. Tích cực truyền thông, quảng bá thông tin, hình ảnh về các hoạt động xúc tiến quảng bá, môi trường đầu tư kinh doanh trên các báo chí trong và ngoài tỉnh.

Hoàn thiện 34 video clip giới thiệu cụ thể về các địa điểm kêu gọi thu hút đầu tư tại 8 huyện trên địa bàn tỉnh: Thanh Chương, Diễn Châu, Yên Thành, Nghĩa Đàn… Tiếp tục đón tiếp và làm việc với nhiều đoàn doanh nghiệp tìm hiểu đầu tư, tư vấn, hỗ trợ thường xuyên cho các nhà đầu tư như Công ty CP Đầu tư Xây dựng Vịnh Nha Trang, Tập đoàn Mường Thanh, Huali, Hoàng Thịnh Đạt, Central Retail… Tổng hợp các khó khăn vướng mắc, kiến nghị của các doanh nghiệp và đề xuất phương án giải quyết. Xây dựng và trình UBND tỉnh phê duyệt Chương trình Xúc tiến đầu tư vào tỉnh Nghệ An năm 2024.

Trung tâm xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh chủ trì kết nối nhiều hội chợ, sự kiện thương mại trong nước, trong tỉnh. Ảnh: P.V

P.V: Được biết năm 2023 vừa qua, Trung tâm đã thực hiện rất tốt vai trò là cầu nối giữa bà con nông dân các hợp tác xã, doanh nghiệp với thị trường trong việc quảng bá các sản phẩm OCOP. Xin đồng chí cho biết cụ thể vấn đề này?

Đồng chí Nguyễn Văn Nam: Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được giao, nhận thấy vai trò quảng bá sản phẩm trong bối cảnh chuyển đổi số, Trung tâm đã chủ động kết nối và thực hiện nhiều chương trình xúc tiến thương mại góp phần tiêu thụ rất hiệu quả các sản phẩm của tỉnh.

Trung tâm hỗ trợ đưa các sản phẩm OCOP vào siêu thị. Ảnh: Vương Bằng

Trung tâm tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như hỗ trợ xây dựng thương hiệu sản phẩm, tập huấn cho các HTX, doanh nghiệp về bảo hộ thương hiệu sản phẩm, nhãn mác, phương thức tổ chức quản lý, quản trị doanh nghiệp. Hỗ trợ doanh nghiệp mạnh dạn đưa các sản phẩm hàng hóa của mình tham gia các sàn thương mại điện tử, tập huấn kỹ năng bán hàng trên không gian mạng,… Mới đây nhất, Trung tâm đã tổ chức chương trình Livestream kết nối và tiêu thụ sản phẩm OCOP và đặc sản tỉnh Nghệ An lần thứ 2.

Năm qua, Trung tâm tổ chức nhiều chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại tại Nghệ An ở Công viên Trung tâm - TP. Vinh, như Hội chợ Bắc Trung Bộ với quy mô gần 200 gian hàng của trên 100 đơn vị, doanh nghiệp các tỉnh, thành trong cả nước, thu hút hàng vạn người đến mua sắm. Tại đó, hàng hóa của 20 tỉnh, thành trong cả nước từ Hà Giang cho tới các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Bến Tre… có mặt tại TP. Vinh.

Trung tâm kết nối tổ chức khu gian hàng đầu tư phát triển công nghiệp Việt Nam tại Hội chợ Việt Nam Expo 2023; tổ chức Chương trình nâng cao năng lực quản trị cho gần 40 hộ kinh doanh tại TP. Vinh, giúp các hộ kinh doanh sử dụng thành thạo các công cụ miễn phí trực tuyến, thương mại điện tử.

Trung tâm cũng liên kết, xúc tiến đầu tư hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm OCOP Hà Nội tại tỉnh Nghệ An ở phố đi bộ TP. Vinh; phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội chợ sản phẩm OCOP Nghệ An tại Bộ Nông nghiệp và PTNT. Bên cạnh đó, xúc tiến đưa các sản phẩm của Nghệ An vào các siêu thị lớn.

Bên cạnh đó, duy trì và cập nhật các hoạt động thông tin tuyên truyền quảng bá du lịch Nghệ An trong và ngoài tỉnh; quảng bá du lịch gắn với các hoạt động chính trị của tỉnh; tuyên truyền hoạt động du lịch gắn với các sự kiện và Lễ hội Làng Sen, Du lịch Cửa Lò và các ngày lễ lớn trong và ngoài tỉnh...

P.V: Năm 2024, Trung tâm sẽ có những mục tiêu gì mới thưa đồng chí?

Đồng chí Nguyễn Văn Nam: Năm 2024, thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, Trung tâm tiếp tục giữ vững và phát huy thành quả về thu hút đầu tư, thương mại và du lịch vào tỉnh Nghệ An trong năm qua. Đồng thời, triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả về hoạt động xúc tiến, quảng bá môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh để hỗ trợ, đồng hành, phục vụ và kiến tạo cùng các doanh nghiệp, nhà đầu tư triển khai các dự án đã đăng ký trên địa bàn tỉnh; phấn đấu năm thứ hai liên tiếp, Nghệ An nằm trong Top 10 các địa phương thu hút FDI lớn nhất của cả nước; tập trung kêu gọi nhiều dự án có chất lượng vào các lĩnh vực phát triển hạ tầng thương mại, hạ tầng du lịch và dịch vụ, lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với các vùng nguyên liệu của tỉnh. Bên cạnh đó, phấn đấu đạt từ 100 - 120 sản phẩm nông nghiệp nông thôn tiêu biểu của Nghệ An tham gia vào chuỗi các hệ thống siêu thị lớn trên cả nước.

P.V: Trân trọng cảm ơn đồng chí.