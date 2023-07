U15 Sông Lam Nghệ An đại thắng ngày ra quân Giải vô địch U15 Quốc gia 2023

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Chiều 11/7, U15 Sông Lam Nghệ An do Huấn luyện viên Ngô Quang Trường dẫn dắt đã có trận đấu ra quân tại Giải vô địch U15 Quốc gia 2023 gặp đối thủ U15 Huế. Nhà đương kim vô địch đã không gặp nhiều khó khăn để mang về 3 điểm đầu tiên.

U15 Sông Lam Nghệ An ở mùa giải năm nay thi đấu vòng loại cùng các đội bóng U15 Công An Nhân Dân, U15 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, U15 PVF và U15 Bắc Ninh trong khuôn khổ Bảng B tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ PVF. Ở lượt trận đầu tiên, U15 Sông Lam Nghệ An đối đầu với các cầu thủ U15 Huế.

Bước vào trận đấu, các học trò của Huấn luyện viên Ngô Quang Trường đã sớm đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn thắng. Chỉ 9 phút sau khi bóng lăn, tiền vệ Lê Tấn Dũng nhận đường tạt bóng của đồng đội trước khi dứt điểm chéo góc mở tỉ số cho U15 Sông Lam Nghệ An.

U15 SLNA thắng đậm trận ra quân. Ảnh: Sỹ Hiếu

Có được bàn thắng dẫn trước, U15 Sông Lam Nghệ An đã thoải mái tinh thần để triển khai thêm nhiều tình huống nguy hiểm hướng về khung thành U15 Huế. Trước khi hiệp 1 khép lại, U15 Sông Lam Nghệ An ghi được thêm 3 bàn thắng nhờ công của Cao Hoàng Đạt (34’), Lê Tấn Dũng (39’) và Hồ Hữu Nhật Sang (44’).

Bước sang hiệp 2, tiền đạo Cao Hoàng Đạt đã có cho mình 1 cú đúp trước khi tiền vệ Lê Tấn Dũng hoàn tất cú hat-trick cho riêng mình để giúp U15 Sông Lam Nghệ An giành chiến thắng trận mở màn Giải vô địch U15 Quốc gia 2023 với kết quả 6-0 trước U15 Huế.

Trận đấu tiếp theo, U15 Sông Lam Nghệ An sẽ gặp U15 Công An Hà Nội vào lúc 14h30 ngày 13/7.

Tại giải đấu này, Sông Lam Nghệ An đang là đương kim vô địch của giải và có tổng cộng 4 lần vô địch vào các năm 2002, 2018, 2019, 2022./.