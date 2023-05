Vì mâu thuẫn trên mạng, nam sinh lớp 12 đâm bạn tử vong

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Do bị một nhóm chặn đánh vì mâu thuẫn trên mạng, Nguyễn Phú Cường, học sinh lớp 12 lấy một thanh kim loại tự chế dài khoảng 13cm chống trả, hậu quả làm Đỗ Hoàng Anh Phúc tử vong.

Chiều 9/5, thông tin từ Công an tỉnh Nam Định cho biết, cơ quan này đã tạm giữ hình sự Nguyễn Phú Cường (SN 2005, trú tại xã Hải Giang, huyện Hải Hậu, học sinh lớp 12C6, Trường Trung học Phổ thông An Phúc, huyện Hải Hậu) - đối tượng đâm bạn học tử vong vào chiều 8/5.

Theo thông tin ban đầu, do mâu thuẫn từ trước trên mạng xã hội, sáng 8/5, tại Trường Trung học Phổ thông An Phúc, xã Hải Phong, huyện Hải Hậu, Nguyễn Phú Cường đã dùng tay tát Đỗ Hoàng Anh Phúc (SN 2006, trú tại xã Hải Ninh, huyện Hải Hậu, học sinh lớp 11B6, Trường Trung học Phổ thông An Phúc).

Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, Nguyễn Mạnh Tuấn (SN 2006, trú tại xã Hải Giang, huyện Hải Hậu) điều khiển xe đạp điện chở Nguyễn Phú Cường về nhà.

Khi đi đến địa phận xóm 4, xã Hải Phong, huyện Hải Hậu thì bị Đỗ Hoàng Anh Phúc cùng nhóm bạn 4 người, đều là học sinh Trường Trung học Phổ thông An Phúc chặn lại đánh Cường.

Bị đánh, Cường đã lấy một thanh kim loại tự chế dài khoảng 13cm, đầu được mài nhọn để chống trả. Hậu quả làm Đỗ Hoàng Anh Phúc bị đâm vào vùng ngực, tử vong trên đường đi cấp cứu; Trần Công Hiếu (SN 2006, trú tại xã Hải Tây, huyện Hải Hậu) bị đâm một nhát vào vùng bụng, đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định đã tạm giữ hình sự Nguyễn Phú Cường; phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi; đồng thời triệu tập các đối tượng có liên quan để củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.