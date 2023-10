3 tàu hải quân đang tìm 13 ngư dân mất tích tại Song Tử Tây

(Baonghean.vn) - Sáng 11/10, đồng chí Đại tá Trần Ngọc Tuấn - Phó Giám đốc Công an tỉnh cùng đại diện lãnh đạo một số phòng chức năng Công an tỉnh đã đến thăm viếng, động viên gia đình đồng chí Hoàng Thế Thắng, Công an viên bán chuyên trách xóm Yên Quả, xã Hùng Tiến, huyện Nam Đàn.