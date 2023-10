Tàu cá ngư dân Nghệ An mắc cạn ở đảo Lý Sơn

Vào hồi 19h ngày 16/10, tại khu vực tọa độ 15022’72” N - 109008’99”E (cách đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi khoảng 200m về hướng Đông), tàu cá số hiệu NA 93024 TS đang trên đường vào tránh trú áp thấp nhiệt đới tại đảo Lý Sơn thì bị mắc cạn. Tàu có 4 thuyền viên do anh Nguyễn Đỗ Tương (SN 1957), có hộ khẩu thường trú tại xóm 4, xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An làm chủ phương tiện. Do đang có mưa to, gió lớn, chủ phương tiện đề nghị được giúp đỡ, cứu hộ, cứu nạn.

BĐBP Nghệ An liên lạc thông báo tình hình tàu cá NA 93024 TS bị mắc cạn, đề nghị đơn vị bạn, ngư dân hỗ trợ, cứu hộ. Ảnh: Lê Thạch

Nhận được thông tin, Bộ Chỉ huy BĐBP Nghệ An đã thông báo tình hình và đề nghị BĐBP tỉnh Quảng Ngãi giúp đỡ hỗ trợ phương tiện NA 93024 TS. Đồng thời, thông báo các lực lượng hiệp đồng và các chủ phương tiện, thuyền trưởng đang hoạt động ở gần vị trí tàu cá NA 93024 TS bị mắc cạn để giúp đỡ, khắc phục phương tiện bị mắc cạn.

Hiện, 4 thuyền viên trên tàu đã vào bờ an toàn.