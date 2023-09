3 thanh niên Nghệ An được đề nghị xét trao Giải thưởng 'Thanh niên sống đẹp năm 2023'

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Đầu tháng 8 vừa qua, Nghệ An đã hoàn tất các thủ tục để đề nghị Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam xét trao Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp năm 2023” cho 3 cá nhân tiêu biểu cho tuổi trẻ toàn tỉnh.

Lê Quyết Thắng (sinh năm 1991) - Trưởng nhóm TEAMLEE chuyên phục dựng miễn phí ảnh các Anh hùng liệt sĩ: Những hành trình xoa dịu nỗi đau.

Anh Lê Quyết Thắng (sinh năm 1991) - Trưởng nhóm TEAMLEE cùng mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Ba (huyện Thanh Chương) trong khoảnh khắc xúc động được trao tận tay mẹ bức ảnh của người con liệt sĩ là bộ đội Biên giới Tây Nam. Ảnh: Thanh Quỳnh, đồ họa: Đình Tuyên

Phải chăng vì được sinh ra tại mảnh đất Hưng Nguyên - nơi khởi nguồn phong trào Cách mạng Xô viết Nghệ Tĩnh mà ngay từ thuở nhỏ, tôi đã mang trong mình niềm tri ân sâu sắc dành cho những thế hệ cha ông đã ngã xuống vì độc lập, tự do của đất nước. Ước mong được làm một điều gì đó để nối dài hành trình tri ân của tuổi trẻ đã được hiện thực hóa khi tôi cùng những người bạn của mình đã thành lập nhóm TEAMLEE nhằm góp sức mình phục dựng miễn phí ảnh các anh hùng liệt sĩ trên mọi miền Tổ quốc.

Sau mỗi bức ảnh là một hành trình mang lại nhiều cảm xúc đong đầy, giống như, bây giờ ngồi đây trò chuyện, cảm xúc của những ngày 27/7 vừa qua vẫn khiến trái tim tôi thổn thức mỗi khi nhớ về.

Đó là câu chuyện khởi phát từ tấm lòng thương nhớ khôn nguôi của một người mẹ Việt Nam anh hùng dành cho hai người con là liệt sĩ của mình tại mảnh đất Thanh Lương, huyện Thanh Chương. Người mẹ ấy là Nguyễn Thị Ba, năm nay mẹ đã 94 tuổi, vậy nhưng, những ký ức về 2 người con của mình vẫn vô cùng đậm sâu. Kỷ vật duy nhất về 2 con mà mẹ có chỉ là tấm hình hai màu đen trắng, mờ nhạt.

Nhóm TEAMLE và những bức ảnh anh hùng liệt sĩ do mình phục dựng trao tặng tới các gia đình tại Nghệ An. Ảnh tư liệu: NVCC

Thấu hiểu những mất mát mà mẹ đã phải trải qua, tôi cùng những người bạn của mình đã cùng nhau lên kế hoạch phục dựng lại tấm hình của 2 liệt sĩ. Đúng ngày 27/7, từ địa bàn công tác tại Hà Nội, chúng tôi trở về gặp mẹ. Dẫu nước mắt đã cạn, nhưng giây phút ấy, tiếng khóc của mẹ một lần nữa khiến những người có mặt không thể cầm lòng.

Nhận 2 bức ảnh của 2 người con liệt sĩ, chị là thanh niên xung phong, anh là bộ đội biên giới Tây Nam, mẹ nghẹn ngào ôm vào lòng như từng ôm những đứa con bé bỏng của mình… Dẫu rằng nỗi đau mất con vẫn còn đó, nhưng vui vì từ đây, mẹ có những tấm ảnh rõ nét cho hai đứa con của mình để cùng trò chuyện, tâm sự cùng con.

Tính đến thời điểm hiện tại, chúng tôi đã phục dựng hơn 300 bức hình của liệt sĩ trên khắp mọi miền của đất nước. Vậy nhưng, vẫn còn đó hàng nghìn liệt sĩ đã ngã xuống vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc mà không có được một tấm hình vẹn nguyên. Vì vậy, chúng tôi vẫn coi đây là hành trình vạn dặm mà mình chỉ mới đi được những bước chân bé nhỏ. Hy vọng hành trình ấy sẽ luôn được tiếp nối để người trẻ chúng tôi được góp sức mình viết tiếp hành trình tri ân, góp phần xoa dịu những nỗi đau của người ở lại.

Thiếu tá Lê Văn Chiến - Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Nghệ An: Sống và chiến đấu hết mình vì sự bình yên của Tổ quốc

Thiếu tá Lê Văn Chiến - người được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Chiến công hạng 3 năm 2023 vì đã có thành tích xuất sắc trong tấn công trấn áp tội phạm về ma túy. Ảnh: NVCC, Đồ họa: Đình TUyên

“Những cuộc chiến không ngừng nghỉ” - đó là cụm từ mà chúng tôi vẫn luôn nhắc nhớ nhau khi nói về mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy mà mình đang phụ trách. Trải qua 18 năm được đứng trong hàng ngũ công an nhân dân, trong đó có 6 năm với vai trò là cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, tôi cùng các đồng đội của mình đã trải qua vô vàn những kỷ niệm khó quên. Đã có những chuyến xe vội vàng xuất phát trong đêm. Những bữa cơm vội vã. Những hiểm nguy rình rập. Những cuộc đấu trí cam go, quyết liệt. Thậm chí là đối mặt với lằn ranh sinh tử, nhưng chỉ cần nghĩ về màu áo của mình, về niềm tin của người dân dành cho lực lượng công an, thì bao mệt mỏi tan biến.

Những năm qua, tôi và đồng đội đã trực tiếp tham gia và phối hợp với các đội nghiệp vụ của đơn vị và Công an các đơn vị địa phương phát hiện, bắt giữ 121 vụ - 266 đối tượng. Trong đó đã đấu tranh triệt xóa nhiều đường dây ma túy lớn, nhiều điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, tôi cùng các đồng đội đã trực tiếp vận động, bắt giữ 23 đối tượng truy nã, trong đó có nhiều đối tượng truy nã phạm tội đặc biệt nguy hiểm.

Khi bạn hỏi tôi về những kỷ niệm đáng nhớ trong quá trình công tác của mình, thì đối với tôi, tất cả những chuyến đi đó đều là kỷ niệm không thể nào quên. Chỉ mới đây thôi, trong lần đấu tranh triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ Lào về Nghệ An, chúng tôi đã bị các đối tượng chống trả quyết liệt bằng súng K77. Sự manh động đó không phải là duy nhất khi cuộc chiến chống ma túy đang ngày càng trở nên cam go, phức tạp. Nhất là với một tỉnh có địa bàn biên giới rộng, núi rừng hoang vu hiểm trở như Nghệ An.

Tuy nhiên, tôi cũng như những chiến sĩ đồng đội sẽ không chùn bước trước khó khăn, sẵn sàng đối mặt với hiểm nguy thường trực như lời bác Hồ đã dặn “Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ” để mang lại sự bình yên cho đất nước.

Nguyễn Đức Lâm (sinh năm 1998) - khoa Điện công nghiệp, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc: Lan tỏa những giá trị tốt đẹp tới cộng đồng từ hoạt động tình nguyện

Nguyễn Đức Lâm - Sinh viên xuất sắc khoa Điện công nghiệp, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp Việt Nam – Hàn Quốc (thứ 2 từ trái sang) trong lễ xuất quân tình nguyện Hè 2023. Ảnh: Thanh Quỳnh, đồ họa: Đình Tuyên

Đạt giải Nhất kỳ thi kỹ năng nghề tỉnh Nghệ An năm 2023 đối với tôi là dấu mốc quan trọng để bản thân mình hoàn thiện hơn trong chuyên môn, nghiệp vụ và vận dụng điều đó vào các hoạt động tình nguyện do trường tổ chức. Còn nhớ, những chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè của những năm qua, tôi cùng với các bạn đã cùng nhau có những trải nghiệm ý nghĩa khi về với mảnh đất biên giới Tương Dương.

Dù rằng, ban ngày phải cùng nhau triển khai các hoạt động tình nguyện, ban đêm phải ngủ tạm trong trường mầm non của xã, vậy nhưng, chưa một ai cảm thấy e ngại vì điều đó. Và rồi, vượt lên những thiếu thốn, chúng tôi đã cùng nhau sửa chữa từng đường dây điện, lắp đặt hệ thống bóng đèn, quạt trần cũng như nâng cấp lại một số cơ sở vật chất cho Trường Phổ thông Trung học bán trú THCS Lượng Minh và Trạm Y tế xã Lượng Minh. Khi công việc hoàn thành cũng là lúc chúng tôi đón nhận những nụ cười, những ánh mắt hạnh phúc của những em nhỏ, thầy cô và bà con trong bản. Đó là khi mà mọi mệt mỏi trong lòng đều tan biến.

Nguyễn Đức Lâm cùng hơn 300 sinh viên tình nguyện tham gia Lễ xuất quân Chiến dịch "Mùa Hè xanh" 2023. Ảnh: Thanh Quỳnh

Là sinh viên năm cuối với áp lực bài vở căng thẳng, để duy trì danh hiệu sinh viên xuất sắc cũng như hoàn thành tốt công việc tình nguyện quả thật khá vất vả. Đã có người bảo tôi, “tập trung vào học và ít tình nguyện đi!” nhưng với tôi, tình nguyện là niềm đam mê lớn nhất. Và nếu như khi đã mang niềm đam mê cháy bỏng với điều gì đó, thì chắc chắn tôi hay bạn đều sẽ luôn phải tìm ra phương cách để cân bằng niềm đam mê với những cái còn lại.

Nhiều người, chỉ nhìn thấy những thứ “mất đi” khi làm tình nguyện như mất thời gian, mất công sức, mất tiền bạc. Vậy nhưng, họ không hiểu được rằng, đó là nơi mang đến cho chúng tôi sự giàu có. Từ việc tham gia các hoạt động tình nguyện, tôi và các bạn đã trở nên vững vàng hơn trước những khó khăn trong cuộc sống, thêm kinh nghiệm xử lý các tình huống và luôn nhận thức mình phải có trách nhiệm hơn với xã hội, cộng đồng. Hơn hết, chúng tôi có thêm những người bạn, những người anh em cùng chung nhịp đập ước mơ; cùng nhau lan tỏa những giá trị tốt đẹp tới cộng đồng từ hoạt động tình nguyện ngay khi còn trên ghế nhà trường!