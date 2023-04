5 cách đuổi muỗi đơn giản mà hiệu quả

(Baonghean.vn) - Sáng 26/4, bà Vi Thị Quyên – Phó Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn cùng đại diện Phòng Lao động thương binh & xã hội đến thăm hỏi, động viên gia đình anh Cụt Văn May, trú tại bản Lưu Tiến, xã Chiêu Lưu bị cháy nhà vào đêm 25/4.

(Baonghean.vn) - Nghệ An tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp nghỉ lễ; Ra mắt Câu lạc bộ Thanh niên khởi nghiệp tỉnh Nghệ An; Niềm vui trên những con tàu 67… là những thông tin nổi bật ngày 26/4.