Án mạng bất thường lúc nửa đêm

(Baonghean.vn) - Đã hơn 10 năm kể từ khi vụ án mạng đau thương xảy ra, nhưng bà con nhân dân ở xã Diễn Lâm (Diễn Châu) vẫn chưa thể quên. Kẻ thủ ác đã phải đền tội, nhưng nỗi đau của người chồng mất vợ và con chỉ trong một đêm mãi mãi in hằn trong tâm trí người ở lại…

Cái chết bất thường trong đêm

Sáng 1/7/2011, những người dân xóm 9 (xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu) tá hỏa khi phát hiện chị Phạm Thị H. (SN 1982) tử vong tại nhà riêng. Vụ án mạng khiến cho nhiều người dân hoang mang, lo sợ bởi nạn nhân là người hiền lành, được bà con lối xóm rất yêu quý và không có hiềm khích với ai bao giờ. Tuy cửa ra vào không có dấu hiệu bị cạy phá, nhưng nhận thấy trên người nạn nhân có nhiều vết cào xước và quần áo xộc xệch, gia đình lập tức trình báo lên cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, Cơ quan Cảnh sát Điều tra huyện Diễn Châu lập tức cử một tổ công tác nhanh chóng có mặt tại hiện trường, đồng thời phối hợp cùng cán bộ Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Kết quả khám nghiệm bước đầu xác định: Nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân Phạm Thị H. là do bị nghẹt đường hô hấp. Ngoài ra, cơ quan chức năng còn phát hiện thêm một số nghi vấn khác, đó là trên thi thể nữ nạn nhân có một số vết thâm tím và một ít tinh dịch. Theo lời khai của người nhà nạn nhân, thì trước khi chết chị H. có đeo một đôi hoa tai bằng vàng nhưng nay không còn nữa. Từ dấu vết và hiện trường để lại, tổ công tác xác định đây có thể là vụ án giết người, có dấu hiệu hiếp dâm trước khi chết và cướp tài sản.

Nguyễn Văn Thành bị truy tố về tội giết người, hiếp dâm và cướp tài sản. Ảnh: HSVA

Chuyên án GH711 được xác lập dưới sự chủ trì của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH. Một lực lượng lớn gồm Đội trọng án, lực lượng công an các cấp,… nhanh chóng vào cuộc điều tra. Để có cơ sở xác thực nạn nhân có bị hiếp dâm hay không, lực lượng chức năng đã tiến hành lấy mẫu tinh dịch trên người nạn nhân mang đi trưng cầu tiến hành giám định ADN để phục vụ cho công tác xác minh hung thủ.

Qua phân tích tình hình, cũng như những gì thu thập được ở hiện trường, bước đầu các điều tra viên nhận định: Đối tượng gây án rất có khả năng thân quen với nạn nhân vì cửa hoàn toàn không có dấu hiệu cạy phá. Đi sâu tìm hiểu mối quan hệ nhân thân của nạn nhân Phạm Thị H., được biết, nạn nhân đã có thai 2 tháng, chồng đi làm ăn xa nên ở nhà một mình. Bản thân nạn nhân có lý lịch tốt, không có mối quan hệ bất chính nào...

Nghi án liên quan đến tình ái nhanh chóng được các điều tra viên loại trừ. Tiếp tục huy động lực lượng soát xét các đối tượng hình sự có khả năng liên quan đến vụ án. Trong số các đối tượng trên địa bàn nổi cộm được đưa vào tầm ngắm, các điều tra viên đặc biệt chú ý đến đối tượng gọi nạn nhân là mợ, gọi chồng nạn nhân là cậu họ xa, thỉnh thoảng vẫn đến nhà vợ chồng nạn nhân chơi. Đó là Nguyễn Văn Thành (SN 1989) trú tại xóm 9, xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu. Bản thân Thành đã có tiền án, tiền sự về tội cướp tài sản.

Khẩn trương xác minh, điều tra và bằng các biện pháp nghiệp vụ, các điều tra viên đã có đủ cơ sở tiến hành triệu tập Thành về cơ quan điều tra để làm rõ. Trong lần triệu tập đầu tiên, Nguyễn Văn Thành một mực khẳng định mình không liên quan đến cái chết của chị Phạm Thị H. và đã đưa ra nhiều chứng cứ ngoại phạm nhằm đánh lạc hướng.

Tuy nhiên, trước những bằng chứng, chứng cứ xác đáng, thời gian bất minh thu thập được trong quá trình điều tra, cộng thêm kết quả giám định ADN,... buộc Thành không thể chối cãi cho toàn bộ hành vi. Ngày 14/7/2011, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã có ban hành lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Thành về hành vi giết người và hiếp dâm.

Bộ mặt kẻ thủ ác

Đêm khuya 30/6/2011, Nguyễn Văn Thành sau khi đi bù khú cùng đám bạn về, trong người đã lâng lâng men rượu nên bỗng dưng nổi máu “dê”. Lúc này đã gần 12h đêm, Thành chợt nghĩ đến chị Phạm Thị H., người mà hắn gọi bằng mợ (gọi chồng chị H. là cậu họ xa). Vốn biết “cậu họ” đang đi làm ăn xa không có nhà, nên Nguyễn Văn Thành sang nhà mợ “tâm sự”.

Đến cổng thấy chị H. đã ngủ, Thành gõ cửa. Biết là người cháu nên chị H. không đề phòng mà mở cửa cho Thành vào nhà. Chị H. hỏi Thành có chuyện gì mà sang giữa đêm, Thành cho biết là do nằm ngủ không được, buồn chán nên sang tìm mợ để tâm sự. Và đứa cháu mất nết đã bảo mợ tắt đèn, bị mợ phản ứng Thành đã với tay tắt đèn rồi có những hành vi dâm ô với nạn nhân. Chị H. đẩy tay Thành ra rồi phản ứng quyết liệt, nhưng gã cháu bất lương vẫn khống chế mợ để thực hiện hành vi thú tính. Chị H. la hét, khóc lóc van xin. Sợ hàng xóm nghe thấy, kéo chiếc chăn bên cạnh phủ lên miệng và cổ mợ, rồi dùng tay phải chẹn cổ nạn nhân để thực hiện bằng được hành vi hiếp dâm.

Thực hiện xong hành vi hiếp dâm chính người mợ của mình, Thành phát hiện mợ đã tắt thở, hắn bình tĩnh mặc lại quần áo, dọn dẹp lại giường chiếu cho ngay ngắn, mặc đồ và đắp chăn lại cho nạn nhân với mục đích tạo hiện trường giả, giống như một vụ tử vong trong lúc ngủ, sau đó hắn đóng cửa đi về.

Đến sáng 1/7/2011, gia đình phát hiện chị H. chết một cách bất thường nên đã báo cơ quan chức năng. Tại Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An, Thành cũng khai nhận hành vi cướp tài sản là đôi hoa tai bằng vàng của nạn nhân Phạm Thị H. sau khi giết người, hiếp dâm. Quá trình điều tra, cơ quan Công an huyện Diễn Châu còn phát hiện, Nguyễn Văn Thành là thủ phạm vụ trộm cắp xe máy xảy ra vào ngày 23/6/2011 tại xã Quỳnh Châu (Quỳnh Lưu).

Phiên tòa đền tội

Phiên tòa xét xử Nguyễn Văn Thành được tổ chức vào sáng 29/11/2011 thu hút sự chú ý đặc biệt của người dân huyện Diễn Châu. Ngay từ sáng sớm, hàng trăm người dân đã tập trung chật kín cổng trụ sở nhà văn hóa huyện để được tham dự phiên tòa. Số người đến quá đông khiến lực lượng chức năng hết sức vất vả để duy trì trật tự.

Mặc dù phải đến 10h30’ phiên tòa mới bắt đầu, nhưng hàng trăm người dân vẫn kiên nhẫn đứng chờ để xem công lý được thực thi đối với gã sát nhân vi phạm đồng thời 3 tội danh “giết người”, “hiếp dâm” và “trộm cắp tài sản”. Đau lòng hơn cho gia đình nạn nhân là khi cơ quan pháp y trong lúc giám định thi thể phát hiện chị Phạm Thị H. đang mang thai 10 tuần tuổi. Cái chết của chị Phạm Thị H. và hài nhi vô tội đã gây phẫn nộ trong nhân dân, nên hàng trăm nông dân đã bỏ công việc đồng áng để đến tham dự phiên tòa.

Bị cáo Nguyễn Văn Thành tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: HSVA

Nhiều người trèo lên lan can tầng 2 để theo dõi phiên tòa, hàng trăm người chen chúc ngoài hành lang, cố nhìn qua khe hở của cánh cửa để chứng kiến kẻ thủ ác phải trả giá. Thậm chí bức xúc lên tới đỉnh điểm, khi HĐXX vào nghị án, nhiều người đã tràn lên khu vực bị cáo đứng để “dằn mặt”.

Tại phiên tòa, Nguyễn Văn Thành cho biết, do hai vợ chồng có xích mích, bị cáo đánh vợ nên vợ bỏ về ngoại. Biết mình có lỗi nên Thành đến nhà ngoại xin lỗi nhưng không được chấp nhận. Bị cáo rất buồn và chán nản nên định sang nhà mợ để tâm sự. Thành khai nhận: “Khi bị cáo đè mợ H. xuống và thực hiện hành vi hiếp dâm, do mợ H. hét to quá và phản ứng mạnh nên bị cáo kéo chăn lên và dùng tay chẹn vào cổ. Sau khi thỏa mãn, phát hiện mợ H. không còn cử động, bị cáo sơ cứu nhưng không được, sợ quá nên bị cáo lấy chăn đắp kín người mợ H. rồi chạy về nhà”.

Khác với vẻ bình thản ban đầu, Thành bắt đầu líu hết lưỡi khi được chủ tọa phiên tòa xét hỏi. Hắn chỉ lắp bắp được chữ “cháu...” rồi lặp lại mấy lần khiến vị chủ tọa phải trấn an và động viên bị cáo bình tĩnh khai báo để được hưởng các tình tiết giảm nhẹ. “Bị cáo uống rượu nhiều và chán nản với cuộc đời nên sang tìm mợ H. tâm sự chứ không chủ định hiếp dâm”, Thành khẳng định trước tòa.

Tuy nhiên, bằng những lý lẽ thuyết phục, vị chủ tọa phiên tòa đã khẳng định bị cáo Thành phạm tội là có ý đồ. Quanh co một lúc, bị cáo Thành chỉ biết trả lời: “Bị cáo không biết”. Nhưng rồi cuối cùng Nguyễn Văn Thành cũng thừa nhận là do biết chồng bị hại đi vắng, ham muốn quá lớn nên đã mò sang nhà chị H. để thực hiện hành vi hiếp dâm.

Thành cũng cho rằng, việc gây ra cái chết cho nạn nhân là ngoài ý muốn chủ quan của bị cáo. Khi được nói lời nói sau cùng, Thành đề nghị HĐXX tuyên bị cáo “mức án nhẹ nhất để bị cáo làm lại cuộc đời, làm người có ích cho xã hội”. Hậu quả của bị cáo gây ra là đặc biệt nghiêm trọng, tước đoạt mạng sống của nạn nhân và xúc phạm đến danh dự và nhân phẩm của người phụ nữ, chiếm đoạt tài sản của người khác.

Bị cáo vốn có thân nhân xấu (năm 2007, Nguyễn Văn Thành đã bị TAND huyện Diễn Châu tuyên phạt 1 năm tù giam về tội “cướp giật tài sản”) cần thiết phải loại bỏ vĩnh viễn bị cáo ra khỏi đời sống xã hội, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Văn Thành mức án tử hình về tội giết người, 5 năm tù về tội hiếp dâm, 1 năm tù về tội trộm cắp tài sản. Tổng hợp hình phạt chung, bị cáo Nguyễn Văn Thành phải chịu mức án tử hình. Ngoài ra bị cáo phải bồi thường cho gia đình nạn nhân 53 triệu đồng.

Nghe tòa tuyên án, Nguyễn Văn Thành không bộc lộ một chút cảm xúc gì. Chỉ có vợ hắn ôm mặt khóc nức nở. Có lẽ chị đang ân hận, phải chi hai vợ chồng trẻ biết kìm nén cái tôi của mình, phải chi chị đừng giận dỗi một cách trẻ con và bỏ về nhà bố mẹ đẻ, phải chi khi Thành sang nhà xin lỗi chị bỏ qua cho chồng thì biết đâu ngày hôm nay chồng chị không đi đến kết cục này. Bước ra khỏi phiên tòa, đôi vai anh Nguyễn Văn H. - chồng nạn nhân như chùng hẳn xuống. Hành trình đòi công lý của gia đình anh đã kết thúc. Kẻ thủ ác đã phải đền tội, nhưng người vợ thân yêu và đứa con chưa kịp chào đời của anh đã mãi mãi không còn.