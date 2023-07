Anh rể câu kết bán em vợ 14 tuổi sang Trung Quốc lấy chồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" đối với bị can Đặng Thị Hàn Ni (46 tuổi, cựu nhà báo) và bị can Trần Văn Sỹ (66 tuổi, luật sư).