Bắt 4 kẻ nổ súng cướp 8 tỷ trong khu đô thị Ecopark

Công an huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu cho biết đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng Phan Hải Quân (SN 2004), và Lò Văn Quý (SN 2005), cùng trú xã Phúc Than, huyện Than Uyên về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.