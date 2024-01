Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trao tặng công trình văn hoá thể thao cho người dân xã Tiền Phong, huyện Quế Phong

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Chiều 29/1, tại xã Tiền Phong, huyện Quế Phong, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đã tổ chức lễ khánh thành, trao tặng công trình văn hoá, thể thao cho người dân bản Mường Hin.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh xây dựng, trao tặng người dân bản Mường Hin một sân bóng chuyền. Ảnh: Thành Chung

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Đại tá Phạm Đình Trung – Phó Chính uỷ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Sầm Văn Duyệt – Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ Quế Phong; Lô Thị Nguyệt – Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Quế Phong; lãnh đạo Ban Chỉ huy Quân sự huyện Quế Phong, xã Tiền Phong và đông đảo người dân bản Mường Hin.

Mường Hin là bản khó khăn của xã Tiền Phong. Bản hiện có 285 hộ với 1.750 nhân khẩu, trong đó số hộ nghèo chiếm 36,8%. Đời sống nhân dân phụ thuộc vào làm lúa nước và thu hoạch lâm sản…

Công trình văn hoá, thể thao mà Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh xây dựng, trao tặng cho người dân bản Mường Hin là một sân bóng chuyền. Tổng giá trị vật liệu xây dựng trên 100 triệu đồng.

Đại tá Phạm Đình Trung - Phó Chính uỷ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh gửi lời chúc Tết tới bà con nhân dân bản Mường Hin. Ảnh: Thành Chung

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Phạm Đình Trung - Phó Chính uỷ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thông tin một số nét cơ bản tới người dân bản về tình hình chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh của tỉnh Nghệ An; cũng như hoạt động an sinh xã hội giúp người dân, đồng bào vùng khó khăn xoá đói, giảm nghèo của tỉnh.

Trong năm 2023, cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An cũng đã có nhiều nỗ lực, chung tay với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà hỗ trợ, giúp đỡ người dân phát triển kinh tế, sản xuất. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã xây dựng và trao tặng 25 ngôi nhà cho người có hoàn cảnh khó khăn; 2 sân bóng chuyền cho các cụm dân cư vùng đặc thù… Năm 2024, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh dự kiến xây dựng khoảng 30 ngôi nhà trao tặng cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và huyện Quế Phong trao tặng 20 suất quà cho các hộ nghèo, các gia đình có con nhập ngũ năm 2024 hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Thành Chung

Gửi lời chúc Tết tới bà con nhân dân bản Mường Hin, Đại tá Phạm Đình Trung - Phó Chính uỷ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh mong muốn người dân bản Mường Hin tiếp tục cố gắng vươn lên, phát triển kinh tế hộ gia đình, sớm xoá đói, giảm nghèo.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và huyện Quế Phong đã trao tặng 20 suất quà cho các hộ nghèo, các gia đình có con nhập ngũ năm 2024 hoàn cảnh khó khăn. Mỗi suất quà trị giá 800 ngàn đồng./.