Bộ Tư lệnh Quân khu 4 chúc Tết, kiểm tra sẵn sàng chiến đấu các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Nhân dịp đón Tết cổ truyền dân tộc – Xuân Giáp Thìn 2024, sáng 29/1, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 do Thiếu tướng Trịnh Văn Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu làm trưởng đoàn đã đi chúc Tết các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Đoàn đã đến chúc Tết Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nghệ An, Khu Điều dưỡng thương binh tâm thần kinh Nghệ An; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các đơn vị trực thuộc; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Công an, Hội Cựu Chiến binh tỉnh; Tổng Công ty Hợp tác kinh tế Quân khu 4.

Đại tá Vương Kim Hải - Chính uỷ Cục Hậu cần Quân khu; Đại tá Phạm Đình Trung- Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh tham gia cùng đoàn.

Bộ Tư lệnh Quân khu chúc Tết Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. Ảnh: Lê Thắng

Tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nghệ An và Khu Điều dưỡng thương binh tâm thần kinh Nghệ An, Thiếu tướng Trịnh Văn Hùng- Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4 cùng đoàn công tác đã trao quà của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và chúc tập thể cán bộ, nhân viên các đồng chí thương binh, bệnh binh đón Xuân Giáp Thìn 2024 đầm ấm. Chúc các thương, bệnh binh luôn khỏe mạnh, vượt qua nỗi đau của thương tật, an tâm điều dưỡng, nêu cao ý chí và bản lĩnh của người lính "Bộ đội Cụ Hồ" để tiếp tục góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Đồng chí Chủ nhiệm Chính trị Quân khu cũng mong muốn cán bộ, viên chức Trung tâm Điều dưỡng thương binh và Khu Điều dưỡng thương binh tâm thần kinh Nghệ An tiếp tục phát huy truyền thống, đoàn kết, tâm huyết, trách nhiệm để thực hiện tốt hơn nữa công tác chăm sóc, nuôi dưỡng cho các thương, bệnh binh.

Bộ Tư lệnh Quân khu chúc Tết Công an tỉnh Nghệ An. Ảnh: Lê Thắng

Kiểm tra sẵn sàng chiến đấu, chúc Tết Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An và các đơn vị trực thuộc, Thiếu tướng Trịnh Văn Hùng chúc mừng kết quả mà cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đạt được trong năm 2023, đặc biệt, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đã được Bộ Quốc phòng đề nghị Chính phủ tặng Cờ thi đua năm 2023.

Đồng chí Chủ nhiệm Chính trị Quân khu cũng yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị quán triệt nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh sẵn sàng chiến đấu của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu về sẵn sàng chiến đấu và tổ chức các hoạt động đón Xuân Giáp Thìn; duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm an toàn kho tàng, phòng chống, cháy nổ; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu và xử lý thắng lợi mọi tình huống.

Bên cạnh đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm tốt công tác tham mưu, chỉ đạo các địa phương phối hợp với các đơn vị tổ chức đón quân nhân hoàn thành nghĩa vụ về địa phương chặt chẽ, trang trọng, chu đáo; cấp ủy, chỉ huy các đơn vị chăm lo, bảo đảm cho bộ đội vui xuân, đón Tết cổ truyền theo chế độ quy định của trên, tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân với tinh thần “vui Tết, đón Xuân, an toàn, tiết kiệm, sẵn sàng chiến đấu cao”.

Thiếu tướng Trịnh Văn Hùng chúc Tết Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nghệ An. Ảnh: Lê Thắng

Sau Tết, các cơ quan, đơn vị tập trung chuẩn bị mọi mặt, triển khai thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển quân, đón nhận chiến sĩ mới; ra quân huấn luyện và luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, góp phần tạo đà cho hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ trong năm 2024.

Thăm, chúc Tết Hội Cựu chiến binh, Công an, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Thiếu tướng Trịnh Văn Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4 chúc mừng những kết quả mà các cơ quan, đơn vị đã đạt được trong thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm của mình, kết quả đó đã góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống, giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng – an ninh, xây dựng, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Bước sang năm mới Xuân Giáp Thìn 2024, đồng chí Chủ nhiệm Chính trị Quân khu mong muốn các cơ quan, đơn vị tiếp tục làm tốt công tác phối hợp, hiệp đồng triển khai, thực hiện và hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong năm 2024, xây dựng vững chắc khu vực phòng thủ.

Bộ Tư lệnh Quân khu chúc Tết Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Ảnh: Lê Thắng

Kiểm tra, chúc Tết Tổng Công ty Hợp tác Quân khu 4, đồng chí Chủ nhiệm Chính trị Quân khu yêu cầu cán bộ, nhân viên quán triệt sâu, kỹ chỉ thị các cấp về sẵn sàng chiến đấu, tổ chức các hoạt động đón Xuân Giáp Thìn 2024. Tổ chức tốt các ca, kíp trực, bảo đảm an toàn đơn vị, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, duy trì nghiêm các chế độ sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc địa bàn không để bất ngờ. Cùng với đó, tổ chức tốt các hoạt động vui Xuân, đón Tết cho cán bộ, nhân viên gắn chặt với công tác dân vận và thực hiện tốt công tác chính sách hậu phương quân đội, chính sách cho người lao động./.