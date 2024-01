Cảnh sát giao thông Nghệ An sẽ tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm 24/24h dịp trước, trong và sau Tết

(Baonghean.vn) - Chiều 10/1, Phòng CSGT Công an tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai phương án tuần tra kiểm soát liên tuyến cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội trên tuyến Quốc lộ 1A dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và lễ hội đầu năm 2024.

Dự chỉ đạo Hội nghị có Đại tá Trần Ngọc Tuấn- Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Phương án tuần tra kiểm soát nhằm thực hiện Kế hoạch số 634/KH- BCA- V01-C08 ngày 28/12/2023 của Bộ Công an và Công điện số 39/CĐ-UBND ngày 20/12/2023 của UBND tỉnh Nghệ An về cao điểm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, trật tự xã hội trên các tuyến giao thông dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và các lễ hội đầu Xuân 2024.

Đại tá Trần Ngọc Tuấn - Phó Giám đốc Công an tỉnh dự chỉ đạo Hội nghị. Ảnh: Đ.C

Theo phương án triển khai, sẽ đẩy mạnh tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên cả 3 lĩnh vực đường bộ, đường sắt, đường thủy.

Đặc biệt, trên các tuyến giao thông đường bộ, sẽ tập trung kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm, gồm: Người điều khiển xe trong cơ thể có nồng độ cồn, chất ma túy; vi phạm tốc độ; đi không đúng phần đường, làn đường; tránh, vượt, dừng, đỗ sai quy định; xe “cơi nới” thành, thùng, chở hàng quá tải, quá khổ; chở quá số người quy định; đón, trả khách không đúng nơi quy định; không chấp hành tín hiệu điều khiển giao thông; đi ngược chiều, lùi xe trên đường một chiều; không có Giấy phép lái xe hoặc Giấy phép lái xe không hợp lệ, xe hết niên hạn sử dụng, quá hạn kiểm định…

Tổ công tác của Trạm CSGT Diễn Châu, thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh kiểm tra nồng độ cồn đối với lái xe. Ảnh: Đ.C

Các Đội, Trạm tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ thuộc Phòng CSGT và CSGT công an cấp huyện huy động tối đa lực lượng, phương tiện tổ chức tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, khép kín 24/24h.

Kế hoạch tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm được thực hiện từ ngày 11/1/2024 đến ngày 9/3/2024.

Phát biểu tại Hội nghị, Đại tá Trần Ngọc Tuấn - Phó Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu, trên cơ sở kế hoạch chung, lực lượng CSGT của mỗi đơn vị, địa phương triển khai thực sự hiệu quả, nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Theo đó, công an các đơn vị, địa phương cần có sự liên hệ với nhau, đảm bảo khép kín trên tuyến, trong đó tập trung khu vực đông dân. Cùng với đó, kết hợp xử lý vi phạm về hành lang an toàn giao thông… Với mục tiêu hạn chế tai nạn, tránh ách tắc để phục vụ người dân đi lại đảm bảo an toàn trong dịp Tết Nguyên đán, lễ hội đầu năm 2024.