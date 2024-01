Nghệ An sẽ tăng cường kiểm soát nồng độ cồn dịp trước, trong và sau Tết

(Baonghean.vn) - Việc xử lý quyết liệt vi phạm về nồng độ cồn trong thời gian qua được các cấp, các ngành và người dân đồng tình, đánh giá cao. Báo Nghệ An có cuộc trao đổi với Thượng tá Nguyễn Nam Hồng - Phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Nghệ An về nội dung này.

Tổ công tác của Đội CSGT-TT Công an TP Vinh lập chốt kiểm tra nồng độ cồn. Ảnh tư liệu

P.V: Thời gian qua, đặc biệt, từ đầu năm 2023 đến nay, việc xử lý vi phạm nồng độ cồn có phần quyết liệt, thường xuyên hơn, không chỉ qua các đợt cao điểm. Đồng chí có thể nói rõ hơn về vấn đề này?.

Thượng tá Nguyễn Nam Hồng: Thực tế cho thấy, hiệu quả của việc xử lý nghiêm nồng độ cồn thời gian qua không chỉ góp phần đảm bảo an toàn giao thông, hạn chế tai nạn, giúp người dân an toàn, bớt nỗi lo mỗi khi ra đường; mà còn phòng ngừa các hành vi phạm tội bột phát do uống rượu như giết người, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng… Bên cạnh đó, góp phần xây dựng đời sống văn hóa trong từng gia đình, cộng đồng dân cư.



Chính vì vậy, trong năm 2022, đặc biệt, từ đầu năm 2023 đến nay, lực lượng cảnh sát giao thông đã tập trung xử lý rốt ráo, kiên quyết những vi phạm có nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông, trong đó, tập trung xử lý nghiêm vi phạm về nồng độ cồn. Chính việc kiểm soát vi phạm nồng độ cồn thường xuyên, liên tục đã góp phần tăng tính tuyên truyền, tạo thói quen đã uống rượu, bia thì không lái xe, dần hình thành một nét văn hóa cho người dân trong tham gia giao thông.

Kiểm tra nồng độ cồn đối với lái xe. Ảnh tư liệu

P.V: Đồng chí cho biết về kết quả xử lý nồng độ cồn trên địa bàn tỉnh thời gian qua?

Thượng tá Nguyễn Nam Hồng: Cùng với nhiều hình thức tuyên truyền, trong đó có tổ chức ký cam kết tại các nhà hàng, quán nhậu, quán karaoke... về việc tuân thủ các quy định của pháp luật về phòng, chống tác hại của rượu, bia; vận động, nhắc nhở khách hàng đã uống rượu, bia không lái xe và hỗ trợ dịch vụ đưa khách hàng về nhà… Công tác tuần tra, xử lý được xác định phải duy trì thường xuyên.

Theo số liệu thống kê, riêng từ đầu năm đến 15/12/2023, lực lượng CSGT trên địa bàn tỉnh đã tổ chức 33.463 ca tuần tra, với 142.874 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Qua đó, phát hiện, xử lý 15.705 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, trong đó, xe ô tô 747 trường hợp, mô tô, xe máy 14.730 trường hợp, phương tiện khác 228 trường hợp.

Đối với các trường hợp là cán bộ, công nhân, viên chức, nếu vi phạm nồng độ cồn, ngoài xử lý theo quy định, lực lượng cảnh sát giao thông còn gửi thông báo về đơn vị công tác để kiểm điểm, xử lý theo quy định của Đảng, cơ quan theo đúng chỉ đạo tại Chỉ thị 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới, Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới.

Gần đây nhất là Văn bản số 7995/UBND-NC ngày 21/9/2023 của UBND tỉnh Nghệ An về việc tăng cường việc chấp hành pháp luật bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Phòng CSGT Công an tỉnh tổ chức tuyên truyền Luật Giao thông, tác hại của rượu, bia, cho học sinh, sinh viên. Ảnh tư liệu

P.V: Vậy, trong kế hoạch tuần tra, kiểm soát trước, trong và sau Tết, việc xử lý nồng độ cồn của lực lượng cảnh sát giao thông của tỉnh sẽ được triển khai như thế nào?

Thượng tá Nguyễn Nam Hồng: Trong kế hoạch tuần tra, kiểm soát trước, trong và sau Tết, lực lượng cảnh sát giao thông các đơn vị, địa phương vẫn ra quân đều đặn, ngoài đảm bảo trật tự giao thông để người dân vui Xuân, đón Tết thì việc xử lý các trường hợp vi phạm nồng độ cồn vẫn được thực hiện nghiêm, bất cứ ai vi phạm cũng đều bị xử lý.



Lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh tiếp tục huy động và bố trí lực lượng, phương tiện, sử dụng triệt để các phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ tổ chức tuần tra, kiểm soát, phát hiện, để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông; trong đó, đặc biệt là vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.



Lập biên bản xử lý trường hợp vi phạm về nồng độ cồn. Ảnh tư liệu

Các đội, trạm phối hợp với công an các địa phương tích cực tuyên truyền và triển khai kiểm tra, xử lý thường xuyên trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, tập trung kiểm tra mạnh vào buổi trưa, tối, các ngày nghỉ, ngày lễ và các tuyến đường có lưu lượng người tham gia giao thông đông. Ngoài ra, lực lượng cảnh sát giao thông công an 21 huyện, thành, thị đồng loạt triển khai các tổ công tác để kiểm tra, xử lý các lỗi vi phạm nói chung, trong đó có vi phạm về nồng độ cồn trên tất cả các tuyến đường do địa phương quản lý. Bởi vậy, người dân cần chấp hành nghiêm quy định “đã uống rượu, bia, không lái xe” để không phải đóng tiền phạt, đảm bảo an toàn cho mình, cũng như người tham gia giao thông trên đường.

P.V: Cảm ơn đồng chí!