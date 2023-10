Chân dung gã ‘buôn nước bọt’ chiếm đoạt 30.000 USD

(Baonghean.vn) -Vũ Xuân Bắc khai từng làm nghề bất động sản ở Hà Nội nên quen biết rộng. Khi nghe tin người nhà của một bị can ở Nghệ An đang có nhu cầu “chạy” tại ngoại, Bắc liền tiếp cận, ra giá 30.000 USD để phụ trách việc chạy tại ngoại nhưng thực chất là lừa đảo để lấy tiền tiêu xài cá nhân.

TAND tỉnh Nghệ An vừa mở phiên tòa xét xử bị cáo Vũ Xuân Bắc (SN 1988), trú ở xã Nghĩa Thuận, thị xã Thái Hòa về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bắc là người có học thức, đã tốt nghiệp một trường cao đẳng. Sau khi ra trường, Bắc lựa chọn Hà Nội để xây dựng và phát triển sự nghiệp. Thanh niên này từng làm nhiều công việc, trong đó có nghề môi giới bất động sản. Đối tượng này khai nhận, quá trình làm nghề đã quen biết nhiều người “làm lớn” ở thủ đô.

Bị cáo Vũ Xuân Bắc tại phiên tòa. Ảnh: Trần Vũ

Tháng 7/2021, Bắc nghe tin ông T.V.B. (trú xã Minh Hợp, huyện Quỳ Hợp) bị tạm giam về hành vi khai thác khoáng sản không phép, gia đình đang tìm cách tại ngoại. Do đó, Bắc về Nghệ An, tiếp cận với gia đình bị can này, “nổ” bản thân có nhiều mối quan hệ quen biết, có khả năng đứng ra lo việc tại ngoại. Mục đích của Bắc là để lừa đảo, lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Bắc ra giá “chạy” tại ngoại với số tiền 30.000 USD và gia đình bị can này đồng ý. Sau đó, Bắc liên hệ với một người đàn ông ở Hà Nội nhờ “kết nối” gặp một lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An để xin tại ngoại cho ông B.

Tại cuộc gặp vào ngày 2/8/2021, vị lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An đã từ chối và cho biết vụ việc sẽ xử lý đúng quy định pháp luật. Dù vậy, Bắc vẫn nói dối với chị Lê Thị O. (vợ của ông B.) là có thể lo được việc này vì “lãnh đạo đã gặp là có hy vọng”.

Sau đó, Bắc gợi ý chị O. đưa 20.000 USD để nhờ “sếp” ngoài Hà Nội tác động thì việc chạy tại ngoại sẽ thành. Tin tưởng nên vợ của bị can đã đưa cho Bắc số tiền trên. Sau khi nhận tiền, Bắc đến một tiệm vàng đổi ra tiền Việt rồi gửi vào tài khoản cá nhân của mình, chi tiêu cá nhân hết.

Ngày hôm sau, không thấy tin tức gì về việc tại ngoại của chồng nên chị O. nhiều lần gọi điện cho Bắc. Lúc này, Bắc lại đưa ra lý do vì dịch Covid-19 nên “sếp” chưa về Nghệ An để xin tại ngoại cho bị can được. Sau đó, tại cuộc gặp trực tiếp, Bắc gợi ý muốn “sếp lớn” ở Hà Nội nhiệt tình về Nghệ An lo việc thì nên chuyển trước 10.000 USD. Không chút nghi ngờ nên chị O. đã đưa tiếp cho Bắc 10.000 USD.

Ngoài số tiền trên, chị O. còn đưa cho Bắc 70 triệu đồng là tiền phục vụ xăng xe, ăn uống trong việc đi lại xin tại ngoại cho chồng mình.

Sau thời gian chờ đợi nhưng không thấy kết quả như Bắc đã cam kết, chị O. tìm hiểu mới biết mình bị lừa. Gia đình này đã nhiều lần liên hệ với Bắc yêu cầu trả lại tiền nhưng gã luôn tìm cách lẩn trốn. Đến ngày 20/4/2023, chị Lê Thị O. làm đơn tố giác tội phạm đến cơ quan công an. Vào cuộc điều tra, cơ quan công an xác định Vũ Xuân Bắc đã chiếm đoạt của bị hại gần 700 triệu đồng.

Trả lời những câu hỏi của HĐXX, bị cáo Bắc thẳng thắn thừa nhận mục đích tiếp cận gia đình bị hại là để lừa đảo, chiếm đoạt tiền.

Bị cáo trình bày đã nhận thức rõ hành vi của mình là sai nên ở phiên tòa được mở lần đầu, Bắc từ chối luật sư chỉ định bảo vệ cho mình. Tuy nhiên, tại phiên tòa này bị cáo đồng ý cho luật sư tham gia bào chữa.

Bị cáo Vũ Xuân Bắc bị tuyên 9 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Ảnh: Trần Vũ

Về số tiền chiếm đoạt được, bị cáo khai đã tiêu xài cá nhân hết nhưng dùng vào việc gì thì Bắc nói “không nhớ”. Liên quan đến vụ việc, phía bị hại chỉ yêu cầu Bắc bồi thường 30.000 USD. Riêng về khoản tiền 70 triệu đồng lo ăn uống, xăng xe thì bị hại không yêu cầu trả lại. Trước khi phiên tòa diễn ra, bị cáo đã tác động gia đình bồi thường toàn bộ tiền cho gia đình bị hại.

Trong lời nói sau cùng trước khi tòa vào nghị án, bị cáo trình bày đã nhận thức hành vi của mình là sai, vi phạm pháp luật. Bị cáo mong nhận được sự khoan hồng của Đảng và Nhà nước để làm lại cuộc đời.

HĐXX nhận định, bị cáo không phải là người tiến hành tố tụng nên không có thẩm quyền thay đổi biện pháp ngăn chặn cho bị can. Tuy nhiên, bị cáo đã dùng thủ đoạn gian đối để lừa đảo bị hại, chiếm đoạt tiền. Hành vi của bị cáo là vi phạm pháp luật nên cần xử lý nghiêm.

Tuy nhiên, cũng cần xem xét một số tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo như thành khẩn khai báo, đã khắc phục hậu quả, bị hại có đơn xin giảm án cho bị cáo. Sau khi cân nhắc toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Vũ Xuân Bắc 9 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Tòa kết thúc, bị cáo bình thản theo cán bộ về trại tạm giam. Chính lòng tham đã đẩy gã trai có học thức vào con đường phạm tội, bất chấp pháp luật…