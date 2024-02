Công an Nghệ An phá đường dây đánh bạc liên tỉnh hơn 200 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đồng chủ trì Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, phối hợp các đơn vị liên quan triệt xoá thành công đường dây đánh bạc bằng hình thức chọn quyền nhị phân (BO) trên sàn giao dịch Kinance5.Net.

Theo đó, bắt 12 đối tượng tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước, xác định tang số đánh bạc là hơn 200 tỷ đồng. Cơ quan Công an làm rõ Hà Văn Hiếu (SN 1999) hiện trú tại xã Xuân Thọ, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai là đối tượng cầm đầu đường dây.

Đối tượng cầm đầu Hà Văn Hiếu. Ảnh: Văn Hậu

Qua công tác nắm tình hình, đầu tháng 1/2023, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An và Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Nghệ An phát hiện nhóm “Đánh bạc” bằng hình thức chọn quyền nhị phân (BO) trên sàn giao dịch Kinance5.Net, tại địa bàn tỉnh Nghệ An và một số tỉnh, thành trên cả nước do Hà Văn Hiếu quản lý 1 tài khoản tổng.

Sau khi đã có tài khoản, Hiếu lập ra các nhóm đại lý cấp dưới để thảo luận và tìm mọi cách giới thiệu thêm những người chơi mới vào đánh bạc trên hệ thống của Hiếu để Hiếu hưởng hoa hồng.

Tại Nghệ An, cầm đầu đường dây đánh bạc trên là Lê Công Tuấn Anh (SN 1996), trú tại xã Nghĩa Thái, huyện Tân Kỳ, giúp việc đắc lực cho Tuấn Anh còn có Phan Trọng Huy (SN 1996), trú tại xã Nghi Liên, thành phố Vinh; Trương Văn Công (SN 1997), trú tại xã Châu Quang, huyện Quỳ Hợp. Ngoài 4 đối tượng trên, đường dây đánh bạc của Hiếu còn có rất nhiều đại lý cấp nhỏ hơn tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Nhận thấy đây là nhóm đối tượng tội phạm mới, tinh vi, hoạt động đánh bạc mang tính chất công nghệ cao, phạm tội chủ yếu trên không gian mạng, các đối tượng phạm tội trải dài trên khắp cả nước, có nhiều mối quan hệ xã hội phức tạp, thường xuyên thay đổi số điện thoại, sử dụng sim rác để hoạt động phạm tội, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã báo cáo Ban giám đốc, xác lập chuyên án đấu tranh.

Các đối tượng trong chuyên án bị bắt giữ. Ảnh: Trọng Tuấn

Sau thời gian áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, từ ngày 28/1/2024 đến ngày 3/2/2024 Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đồng chủ trì Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, phối hợp phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an các địa phương huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ triển khai đồng loạt 12 tổ công tác tiến hành bắt, khám xét các đối tượng trong đường dây này tại 12 địa điểm ở các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Vĩnh Phúc, Thanh Hóa, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Đồng Nai và Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh... là nhà ở của các đối tượng chủ chốt, đồng thời mở rộng, bắt giữ các đối tượng liên quan.

Ngoài 4 đối tượng bị bắt giữ trên, cơ quan Công an còn bắt giữ thêm 8 đối tượng khác trong đường dây gồm: Nguyễn Văn Đại (SN 1990, trú tại thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, hiện ở quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh); Nguyễn Trọng Chung (SN 1993, trú tại huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa); Nguyễn Văn Toàn (SN 2004, trú tại thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc); Lê Minh Huỳnh (SN 1995, trú tại huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình); Lê Văn Minh Hiếu (SN 1999, trú tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế); Nguyễn Văn Á (SN 1990, trú tại quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội); Nguyễn Văn Quân (SN 1992, trú tại huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) và Phương Văn Tùng (SN 1996), trú huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội.

Tang vật thu giữ, gồm: 16 điện thoại di động các loại, 2 bộ máy tính đặt bàn, 3 máy tính xách tay, 1 CPU. Bước đầu, Cơ quan điều tra đã chứng minh, tổng số tiền các đối tượng giao dịch đánh bạc trong các trang mạng từ đầu năm 2023 đến nay là khoảng 200 tỷ đồng. Hiện, chuyên án đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.