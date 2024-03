Công nhân tử vong do mắc bụi phổi ở Nghệ An được bồi thường hơn 100 triệu đồng

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Sau thời gian dài chờ đợi, các gia đình của 5 công nhân tử vong do mắc bụi phổi trong quá trình làm việc tại Công ty TNHH Châu Tiến đã nhận tiền bồi thường từ phía doanh nghiệp.

Ngày 28/3, lãnh đạo UBND huyện Nghi Lộc cho biết, Công ty trách nhiệm hữu hạn Châu Tiến vừa tiến hành chi trả bồi thường cho gia đình 5 trường hợp lao động tử vong do bệnh nghề nghiệp.

Cụ thể, công ty đã chi trả khoản tiền hơn 560 triệu đồng cho gia đình của 5 công nhân tử vong. Trong số đó, có 4 công nhân được chi trả mức 110 triệu đồng, 1 công nhân được chi trả mức hơn 121 triệu đồng.

Theo lãnh đạo UBND huyện Nghi Lộc, mức chi trả này được phía công ty căn cứ vào Luật An toàn vệ sinh lao động các thông tư liên quan. Theo đó, công ty đã tiến hành chi trả 30 tháng lương cơ bản cho gia đình các công nhân tử vong. Sở dĩ có mức bồi thường khác nhau vì mức lương cơ bản công ty này trả cho các công nhân thời điểm làm việc khác nhau.

Ngoài ra, hàng chục công nhân khác của công ty này bị xác định mắc bệnh bụi phổi silic đang được các cơ quan chức năng đưa đi giám định thương tật để hưởng các chế độ bệnh nghề nghiệp.

Phổi của một công nhân bị tổn thương nghiêm trọng. Ảnh: T.H

Công ty trách nhiệm hữu hạn Châu Tiến có trụ sở tại Khu Công nghiệp Nam Cấm, xã Nghi Long (Nghi Lộc). Năm 2017, công ty chính thức đi vào sản xuất với dây chuyền công nghệ sản xuất sản phẩm bột đá và đá silic. Trung bình có từ 20-25 lao động làm việc hàng ngày tại công ty.

Từ năm 2017 đến nay, công ty đã tuyển dụng tổng số 137 lao động. Sau khi có một số trường hợp lao động từng làm việc tại đây tử vong và đã được Bệnh viện Phổi Trung ương chẩn đoán mắc bệnh bụi phổi silic, các cơ quan của ngành Y tế Nghệ An đã tổ chức khám, phát hiện bệnh nghề nghiệp cho 101 người lao động từng làm việc tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Châu Tiến.

Qua kết quả khám, phát hiện bệnh nghề nghiệp, có 62 lao động đã và đang làm việc tại đây mắc bệnh bụi phổi silic nghề nghiệp, trong đó: 5 người chết liên quan đến bệnh bụi phổi silic, 1 trường hợp tử vong chưa xác định nguyên nhân cụ thể, 19 người lao động bị mắc bệnh bụi phổi silic nặng, 25 người mức độ mắc bệnh trung bình, 13 người mức độ tổn thương trên phổi cần theo dõi và 20 trường hợp khám đợt 3 chưa có kết quả. Các trường hợp làm việc tại công ty khám nhưng không mắc bệnh nghề nghiệp chủ yếu là cán bộ quản lý, lao động gián tiếp trong văn phòng.

Công nhân mắc bụi phổi silic đang được giám định thương tật ngày 26/3. Ảnh: T.H

Tháng 5/2023, UBND tỉnh Nghệ An đã thành lập đoàn kiểm tra tại công ty này. Kết quả cho thấy, công ty có hàng loạt sai phạm. UBND tỉnh sau đó đã xử phạt hơn 100 triệu đồng. Ngoài ra, Công an tỉnh Nghệ An cũng đã thu thập hồ sơ, làm rõ vụ việc.