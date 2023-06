Cua đồng Yên Thành 'cháy hàng', có thời điểm lên 120.000 đồng/kg

(Baonghean.vn) - Dự báo tại tỉnh Nghệ An sẽ có mưa vừa đến mưa to từ ngày hôm nay (24/6).

(Baonghean.vn) - Đã nhiều lần ngành nông nghiệp tổ chức nạo vét cửa Lạch Vạn (Diễn Châu), nhưng do chưa có giải pháp ngăn bồi lắng một cách "căn cơ", nên đâu lại vào đấy! Sự bồi lắng tại Lạch Vạn đã dẫn đến hậu quả là nhiều tàu thuyền của ngư dân bị mắc cạn, hư hỏng.

(Baonghean.vn) -Ngày 21/6, UBND tỉnh Nghệ An có Văn bản số 4964/UBND-KT chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thành, thị chỉ đạo thực hiện Công văn số 4417/VPCP-KTTH ngày 15/6/2023 của Văn phòng Chính phủ về tình hình thực hiện Chiến lược tài chính quốc gia giai đoạn 2021-2022.

(Baonghean.vn) - Ngày 23/6, khu vực Bắc Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Ngày 24/6, nắng nóng ở Bắc Trung Bộ thu hẹp dần, còn xảy ra ở Nghệ An - Hà Tĩnh với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C.

Giá xăng dầu hôm nay 22/6 trên thị trường thế giới vẫn có xu hướng đi xuống do nhu cầu không chắc chắn từ Trung Quốc và lo ngại suy thoái kinh tế toàn cầu có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ.

(Baonghean.vn) - Chiều 22/6, đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Văn Đệ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra hoạt động khoáng sản trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu.

(Baonghean.vn)- Những ngày nắng nóng đỉnh điểm này, người dân xã miền núi Tiến Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) lên đồi đào rau má về bán cho thương lái, thu về hàng trăm nghìn đồng/ngày. Nhu cầu sử dụng rau má trong mùa hè tăng cao, nên rau má tươi có bao nhiêu cũng tiêu thụ hết.

(Baonghean.vn) - Gần cuối tháng 6, nhiều địa phương ở Nghệ An vẫn chịu ảnh hưởng của nắng nóng, dẫn đến thiếu nước gieo cấy lúa vụ hè thu - mùa. Tại nhiều huyện vùng cao, người dân chủ động tìm các biện pháp chống hạn để đảm bảo lịch gieo cấy.

(Baonghean.vn) - Theo Dự báo của Đài Khí tượng Thuỷ văn Bắc Trung Bộ, hôm nay Nghệ An tiếp tục nắng nóng, có nơi đặc biệt gay gắt.

(Baonghean.vn) - Nuôi hàu góp phần tăng thêm nguồn thu nhập cho người dân vùng ven biển huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An), thế nhưng, việc này đã làm ảnh hưởng đến cảnh quan, cản trở dòng chảy và gây ô nhiễm môi trường...

(Baonghean.vn) - Để chủ động phòng, chống cháy nổ trong mùa nắng nóng, thời gian qua huyện Yên Thành phối hợp Công an huyện triển khai các giải pháp nhằm nâng cao kỹ năng phòng cháy, chữa cháy cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chợ... hạn chế tối đa tình trạng cháy nổ có thể xảy ra.

(Baonghean.vn) - Nuôi bò sữa đang là hướng phát triển kinh tế mang lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân huyện Quỳnh Lưu. Để sản phẩm có chất lượng cao, người nuôi đã chú trọng từ nguồn thức ăn đến đảm bảo sạch, an toàn khi vắt sữa, nhập sữa.

(Baonghean.vn) - Các đoàn viên, thanh niên của Cục Thuế Nghệ An và các Chi cục Thuế đã triển khai chương trình hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng eTax Mobile, đây là ứng dụng có thể nộp thuế, tra cứu nghĩa vụ thuế đơn giản, dễ dàng.

(Baonghean.vn) - Theo Đài Khí tượng Thuỷ văn Bắc Trung Bộ, nắng nóng tiếp tục kéo dài ở Nghệ An các tỉnh Bắc Trung Bộ đến khoảng ngày 24/6.

(Baonghean.vn) - Nếu như năm 2022, Nghệ An chỉ có 8 hồ do doanh nghiệp quản lý đạt mực nước dưới 50% dung tích thiết kế thì năm nay con số này là 40 hồ. Đối với các hồ, đập do địa phương quản lý, mực nước trên 70% dung tích thiết kế rất thấp, báo hiệu tình trạng thiếu nước hiện hữu.