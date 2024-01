Dấu ấn công tác dân số của Nghệ An năm 2023

(Baonghean.vn) - Chiều 29/1, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Nghệ An do linh mục Giuse Nguyễn Đăng Điền - Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng năm mới Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nghệ An nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.