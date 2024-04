Điện lực Nghệ An diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

(Baonghean.vn) - Ngày 12/4, tại thị xã Cửa Lò, Công ty Điện lực Nghệ An tổ chức diễn tập phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, xử lý sự cố và quản lý an toàn năm 2024. Tham gia diễn tập có 5 đơn vị với hơn 200 cán bộ, nhân viên trực thuộc công ty.

Tham gia diễn tập có 5 đơn vị với hơn 200 cán bộ, nhân viên trực thuộc Công ty Điện lực Nghệ An. Ảnh: Thành Cường

Tỉnh Nghệ An là địa bàn thường xuyên xảy ra các hiện tượng cực đoan của thời tiết, nhiều thiên tai, bão lũ. Lưới điện do Công ty Điện lực Nghệ An quản lý chủ yếu đi qua đồng ruộng, làng mạc, sông suối, đồi núi nên công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn luôn được đặt lên hàng đầu. Điện lực Nghệ An xác định đây là nhiệm vụ quan trọng trong việc đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục cho khách hàng.

Ông Lê Quang Thanh - Phó Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An phát động cuộc diễn tập. Ảnh: Thành Cường

Để đảm bảo cấp điện an toàn, liên tục trong mùa mưa bão 2024, Ban chỉ huy PCTT&TKCN Công ty Điện lực Nghệ An lựa chọn Đường dây 110kV lộ 172E15.8 Cửa Lò - 172E15.33 Nghi Thiết, trạm BA 110kV WHA (E15.51) và các đường dây 473E15.8, ĐZ 482E15.8, 475E15.16, 471E15.16, 481E15.16 để tổ chức diễn tập PCTT&TKCN năm 2024 (diễn tập 4 trong 1), qua đó nâng cao khả năng xử lý sự cố, khắc phục các thiệt hại do bão gây ra của các đơn vị và nâng cao độ ổn định cung cấp điện cho các phụ tải.

Thực hiện công tác bổ sung chụp, thay xà néo, thay sứ cách điện... Ảnh: Thành Cường

Cuộc diễn tập cũng nhằm kiểm tra, đánh giá công tác chuẩn bị, ứng phó, chỉ huy phòng chống thiên tai, thực hiện phương châm 4 tại chỗ trong việc khắc phục hậu quả thiên tai, xử lý sự cố về điện, từ đó rút kinh nghiệm và đưa ra các giải pháp khắc phục nhanh hậu quả, kịp thời khôi phục cấp điện trở lại cho khách hàng; nâng cao kỹ năng, kiến thức cho cán bộ, nhân viên trong việc tìm kiếm, cứu hộ, cứu người bị nạn do thiên tai; nâng cao chất lượng công tác phối hợp, huy động các nguồn lực nội bộ trong Công ty, các đơn vị;...

Xử lý sự cố trên đường dây. Ảnh: Thành Cường

Đồng thời, rèn luyện kỹ năng chuyên môn, tác phong chuyên nghiệp trong việc thực hiện các thủ tục, biện pháp an toàn khi xử lý các tình huống sự cố đối với các cấp lãnh đạo và các đơn vị thuộc công ty nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối mà vẫn hoàn thành nhanh nhất việc khắc phục hậu quả sự cố.

Đội hotline xử lý sự cố trên đường dây. Ảnh: Thành Cường

Cuộc diễn tập diễn ra với các tình huống giả định: Xử lý các sự cố kỹ thuật do mưa bão, sét đánh; khắc phục tình trạng mất điện toàn bộ phụ tải tại các trạm biến áp do đơn vị quản lý; khắc phục hậu quả mưa bão, bảo vệ đường dây và các tình huống tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn.

Xử lý tình huống sơ cứu người bị say nắng. Ảnh: Thành Cường

Theo đánh giá, cuộc diễn tập đã đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, an toàn tuyệt đối về người và trang thiết bị. Đặc biệt, trình độ tổ chức, chỉ huy của lãnh đạo công ty và phối hợp hành động giữa các đơn vị điện lực trực thuộc nhịp nhàng, ăn khớp với từng tình huống. Quá trình thực hành xử lý các tình huống linh hoạt, nhanh gọn, đúng kỹ thuật, quy trình.