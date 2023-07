Điều gì xảy ra nếu bạn ăn kem mỗi ngày

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Những tác động tích cực khi ăn kem

Trước khi tìm hiểu về những tác động tiêu cực khi ăn kem mỗi ngày, hãy bắt đầu bằng một số tác động tích cực đối với cơ thể và tâm trạng nếu bạn ăn kem mỗi ngày.

Có thể nhận được một số chất dinh dưỡng: Ước tính rằng trong kem có chứa từ 74,4 gram nước, 2,4 gram protein, 5,3 gram mỡ, 17,3 gram đường và còn lại là vitamin A, vitamin B2, vitamin E và một số khoáng chất vi lượng khác như Kẽm (Zn) hay Kali (K),...có nghĩa là cứ 100 gram kem thì có lượng dinh dưỡng tương đương với 35 gram cơm.

Ngoài ra món kem của bạn cũng có thể trở nên giàu dinh dưỡng hơn nếu kết hợp cùng trái cây và các loại hạt như quả mọng, hạt chia, chuối, dứa hay ngũ cốc nguyên hạt. Lượng chất xơ, khoáng chất và một lượng nhỏ protein thực vật mà cơ thể nhận được cũng góp phần tích cực cho sức khỏe.

Ảnh minh họa.

Thúc đẩy tâm trạng: Trầm cảm mùa hè mặc dù không quá phổ biến nhưng những thực phẩm có vị ngọt ngào như kem rất dễ thúc đẩy tâm trạng của bạn tốt lên. Nguyên nhân được giải thích là do hormone cortisol gây ra căng thẳng bị ức chế bởi đồ ngọt một cách tức thì. Tuy nhiên, nếu lạm dụng đồ ngọt để giải tỏa tâm trạng lại có thể gây ra nhiều hệ lụy nguy hiểm, bao gồm cả tăng nặng tình trạng trầm cảm.

Có thể cải thiện khả năng sinh sản: Thống kê từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thì cứ 6 cặp vợ chồng thì có 1 cặp gặp khó khăn liên quan tới sinh sản. Và các nhà dịch tễ học từ Đại học Harvard đã chia sẻ một chế độ ăn uống bổ sung sữa giàu chất béo có thể cải thiện tình trạng sinh sản liên quan tới rụng trứng theo cách tích cực. Theo đó thì kem cũng được xếp vào phân loại sữa giàu chất béo, bên cạnh đó là sữa nguyên kem hoặc phô mai.

Xương chắc khỏe: Canxi là một chất dinh dưỡng quan trọng hỗ trợ sức khỏe của xương. Nửa cốc kem chứa hơn 80 miligam canxi giúp cung cấp năng lượng cho cơ thể bạn cùng với khoáng chất quan trọng cho xương này. Bên cạnh đó, kem cũng chứa Magie và Kẽm - là hai chất dinh dưỡng hỗ trợ sức khỏe xương khác.

Những tác động tiêu cực tới cơ thể nếu ăn kem mỗi ngày

Ngoài những tác động tích cực thì ăn kem với thành phần chủ yếu là sữa ngọt, đường, hương liệu,... có thể gây hại cho sức khỏe.

Nguy cơ sâu răng: Tác hại đầu tiên khi nhắc tới ăn đồ ngọt quá nhiều như kem chính là sâu răng- nếu bạn không đánh răng ngay sau khi ăn hay chọn các loại kem thuần trái cây không thêm đường.

Ngủ không ngon: Một nghiên cứu trên Tạp chí Y học về Giấc ngủ cho thấy, tiêu thụ thực phẩm ít chất xơ và giàu chất béo bão hòa có liên quan tới việc ngủ nông và tỉnh táo hơn vào ban đêm. Hay nói cách khác, tiêu thụ các món ăn nhiều đường như kem, đặc biệt là buổi tối sẽ làm giảm số lượng giấc ngủ sâu, sóng chậm và khả năng phục hồi tổn thương của cơ thể.

Tăng cân: Với đồ ngọt, khi hấp thụ quá nhiều sẽ gây tăng cân nếu bạn không có một chế độ luyện tập kèm theo để tiêu bớt lượng calo vừa nạp vào từ những cây kem ngon lành đó.

Tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch: Tiêu thụ quá nhiều đường bổ sung có thể có tác động tiêu cực đến sức khỏe tim mạch của bạn. Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ khuyến nghị hạn chế lượng đường bổ sung không quá 6% lượng calo mỗi ngày - khoảng 25 gam đối với phụ nữ và 36 gam đối với nam giới.

Vì thế, nếu bạn ăn kem và các đồ ăn ngọt khác có thể vượt quá lượng đường khuyến nghị và gây hại cho tim mạch cũng như sức khỏe tổng thể (béo phì, tiểu đường,...).

Đầy hơi: Nếu bạn là một trong số nhiều người không dung nạp đường sữa, ăn kem có thể khiến bạn bị đau bụng, tiêu chảy, đầy hơi hoặc các triệu chứng khó chịu khác về đường tiêu hóa.

Với những thông tin kể trên, có thể thấy, có thể thỉnh thoảng ăn vài cây kem vào mùa hè nhưng cần chú ý tới lượng đường cũng như việc tập luyện để tiêu thụ lượng calo đã nạp vào từ đường bổ sung của kem. Bên cạnh đó, bạn có thể xem xét tới việc lựa chọn các loại kem từ trái cây đông lạnh bằng cách xay trái cây và đổ vào khuôn làm kem rồi cho vào tủ đông - không thêm đường để nhận được nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Cần lưu ý gì khi ăn kem vào mùa hè?

- Sử dụng thìa làm bằng nhôm để xúc kem giúp giảm độ nhiệt

- Ăn kem để ở nhiệt độ 10 độ C trở lên để không gây ra các cơn đau đầu do ăn kem lạnh. Nếu bị đau đầu do ăn kem hãy ngừng ăn sau đó massage nhẹ nhàng vào chỗ đau để làm dịu lại

- Giảm sự chênh lệch nhiệt ở vòm miệng khi ăn kem bằng cách để kem trước miệng, hà hơi và hít thở một lúc cảm giác lạnh sẽ giảm đi

- Có thể ngậm kem trong miệng một khoảng thời gian rồi mới nuốt xuống họng.