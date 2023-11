Đinh Xuân Tiến và những dấu ấn tại V.League 2023

Đinh Xuân Tiến giành danh hiệu Vua phá lưới Giải U23 Đông Nam Á 2023. Ảnh: Hải Hoàng

Cầu thủ biết tạo ra sự khác biệt

Siêu phẩm trên đất Thanh Hóa tại vòng 3 V.League 2023/2024, một lần nữa là lời khẳng định về tài năng, tố chất khác biệt của Đinh Xuân Tiến.

Nhớ lại trận đấu đó, khi Sông Lam Nghệ An đang bị Đông Á Thanh Hóa dẫn với tỷ số 2-0, vào đầu hiệp 2, huấn luyện viên Phan Như Thuật muốn tạo ra sự khác biệt trong cách chơi tấn công cho đội nhà. Vì thế thuyền trưởng Sông Lam Nghệ An quyết định tung cùng lúc 2 quân bài chiến thuật, Đinh Xuân Tiến và Trần Nam Hải vào sân để thay thế Văn Bách và Đình Châu. Sự có mặt của 2 tài năng trẻ đã mang đến sức sống mới cho Sông Lam Nghệ An. Đội bóng xứ Nghệ chơi tấn công mạch lạc, đa dạng vì thế đã tìm ra được phương án để tiếp cận khung thành của Xuân Hoàng. Vào phút 60, Đinh Xuân Tiến tạo ra dấu ấn đặc biệt với siêu phẩm làm tung lưới Thanh Hóa. Tiền vệ sinh năm 2003, thực hiện cú vuốt bóng trên không đẹp mắt, găm bóng vào góc cao trước sự bất lực của thủ thành đối phương. Tỷ số trận đấu được Sông Lam Nghệ An rút ngắn xuống còn 1-2. Nếu như không có sai lầm từ thủ môn Văn Việt, Sông Lam Nghệ An đã có thể mơ đến một cuộc lội ngược dòng thành công.

Đinh Xuân Tiến lập siêu phẩm vào lưới Đông Á Thanh Hóa tại vòng 3 V.League 2023-24. Ảnh: Chung Lê

Dù thua trận nhưng phần đa khán giả xứ Nghệ đều bày tỏ niềm cảm thông với các cầu thủ Sông Lam Nghệ An. Họ dành nhiều lời động viên đến thủ môn Văn Việt, đến những chân sút trẻ xứ Nghệ. Bởi, mới ở độ tuổi đôi mươi, nhưng các học trò huấn luyện viên Phan Như Thuật đã có thể thi đấu sòng phẳng, tự tin trước các chân sút giàu kinh nghiệm của đối phương. Đặc biệt trên không gian mạng người hâm mộ xứ Nghệ không tiếc lời khen với siêu phẩm được tạo ra bởi Đinh Xuân Tiến. Tất cả đều có chung một kỳ vọng, Xuân Tiến sẽ còn chơi tốt hơn nữa trong các trận đấu tiếp theo của mùa giải, qua đó giúp Sông Lam Nghệ An có được vị trí khả quan trên bảng xếp hạng V.League 2023/2024.

Sau pha lập công cho Sông Lam Nghệ An trước Đông Á Thanh Hóa, trên trang Facebook cá nhân, Xuân Tiến bày tỏ cảm xúc hạnh phúc với dòng trạng thái, “Lần thứ 5 nở hoa”. Đó là lần thứ 5, Xuân Tiến ghi bàn trong màu áo đội 1 Sông Lam Nghệ An thi đấu tại Giải Bóng đá vô địch Quốc gia Việt Nam. Đây cũng là lần đầu tiên cầu thủ gốc Nam Đàn làm tung lưới đối phương tại V.League 2023/2024. 4 lần “nổ súng” còn lại của Xuân Tiến đều được ghi ở mùa giải 2023.

Đinh Xuân Tiến ghi bàn thắng duy nhất vào lưới Hà Nội FC tại vòng 13 V.League 2023. Ảnh: Chung Lê

Xuân Tiến chia sẻ: “Trong 4 bàn thắng ghi được tại mùa giải 2023, tôi đều mang đến cho tôi những cảm xúc vỡ òa, là động lực để tôi tiếp tục cố gắng khẳng định năng lực của mình trong màu áo đội bóng quê hương. Đặc biệt trong trận đấu thuộc vòng 13 V.League 2023, tôi đã ghi được bàn thắng vào lưới Câu lạc bộ Hà Nội. Đó là bàn thắng giúp Sông Lam Nghệ An giành 3 điểm trọn vẹn trên sân Hàng Đẫy. Tuy bàn thắng đó không đủ giúp Sông Lam Nghệ An chen chân vào nhóm 8 đội sau khi giai đoạn lượt đi khép lại, nhưng đã tạo ra lợi thế lớn về điểm số để đội bóng xứ Nghệ sớm trụ hạng thành công. Và trên hết, với thắng lợi của Sông Lam Nghệ An trước Câu lạc bộ Hà Nội đã tác động tích cực đến tâm lý của các cổ động viên xứ Nghệ. Hầu hết khán giả đều cảm thấy tự hào về đội nhà khi có thể chiến thắng trước nhà đương kim vô địch. Đó là những lý do khiến tôi cảm thấy ấn tượng với bàn thắng mà mình đã ghi được ở vòng 13 V.League 2023”.

Hiện tại sau sự ra đi của hàng loạt các trụ cột, Đinh Xuân Tiến đang được kỳ vọng là chân sút có thể giúp Sông Lam Nghệ An vượt qua những thời khắc khó khăn tại mùa giải năm nay. Hy vọng tiền vệ sinh năm 2003 sẽ luôn giữ được phong độ ổn định, tạo được niềm tin từ ban huấn luyện đội chủ sân Vinh. Qua đó có nhiều đóng góp lớn hơn nữa cho Sông Lam Nghệ An như sự kỳ vọng của khán giả xứ Nghệ.

Vua phá lưới Giải U23 Đông Nam Á

Danh hiệu Vua phá lưới Giải U23 Đông Nam Á 2023, có lẽ là dấu ấn lớn nhất của Đinh Xuân Tiến đã để lại trong màu áo đội tuyển U23 Việt Nam. Trước đó, với tài năng được kiểm chứng từ các cấp độ đội trẻ, tiền vệ gốc Nam Đàn luôn được xem là học trò cưng của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn. Tuy nhiên tại giải U20 châu Á, Xuân Tiến đã dính phải chấn thương vì thế đã không được vị chiến lược gia người Khánh Hòa sử dụng. Chỉ đến khi tham gia Giải U23 Đông Nam Á, Đinh Xuân Tiến mới có cơ hội để chứng tỏ tài năng của mình. Cầu thủ sinh năm 2003 được ra sân cả 4 trận đấu cho đội tuyển U23 Việt Nam ở giải U23 Đông Nam Á 2023. Dù chơi ở vị trí tiền vệ, nhưng Xuân Tiến tỏ ra đầy hiệu quả trong khâu ghi bàn. Chân sút xứ Nghệ đóng góp 3 bàn thắng và 2 kiến tạo sau 4 trận được thi đấu trong đội hình chính. Anh đóng góp 1 bàn ở trận gặp U23 Lào và lập cú đúp vào lưới U23 Malaysia tại bán kết, qua đó trở thành Vua phá lưới U23 Đông Nam Á 2023.

Đinh Xuân Tiến được vào sân ở đầu hiệp 2 trong trận đấu với Thanh Hóa tại vòng 3 V.League 2023-24 và anh nhanh chóng tạo ra được sự khác biệt. Ảnh: Xuân Thủy

"Chúng tôi đã phải đối diện với nhiều khó khăn, nhưng chúng tôi đã cùng nhau vượt qua và giành được chức vô địch. Tôi thấy rất vui khi giành được danh hiệu Vua phá lưới. Đây sẽ là động lực lớn để tôi tiếp tục cố gắng trong chặng đường sắp tới” – Xuân Tiến chia sẻ.

Có thể thấy trong năm qua, Xuân Tiến là một trong những cầu thủ trẻ để lại dấu ấn đậm nét cả ở cả cấp câu lạc bộ lẫn đội tuyển U23 Việt Nam. Việc được lọt vào danh sách đề cử cho hạng mục Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tại Giải thưởng Quả bóng Vàng Việt Nam 2023 là sự ghi nhận của giới chuyên gia về những đóng góp của cầu thủ này trong năm 2023. Hy vọng Đinh Xuân Tiến sẽ tiếp tục tỏa sáng trong chặng đường sắp tới, trở thành niềm tự hào của khán giả xứ Nghệ.