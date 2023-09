Đoàn công tác trung ương kiểm tra chương trình phối hợp công tác dân vận của lực lượng vũ trang huyện Hưng Nguyên

Tham gia đoàn công tác có các đồng chí: Thiếu tướng Ngô Thanh Hải, Cục trưởng Cục Dân vận Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Đại tá Nguyễn Thế Chi, Phó Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào Bảo vệ an ninh Tổ quốc, Bộ Công an; Đỗ Văn Dũng, Chánh Văn phòng Ban Dân vận Trung ương.

Về phía Quân khu 4 có đồng chí Thái Đức Hạnh - Chủ nhiệm Cục chính trị Quân khu 4.

Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Công an tỉnh và các đồng chí Thường trực Huyện ủy, UBND, HĐND huyện Hưng Nguyên cùng lãnh đạo các lực lượng vũ trang trên địa bàn.

Toàn cảnh buổi làm việc của Đoàn kiểm tra Trung ương về kiểm tra chương trình phối hợp công tác dân vận của lực lượng vũ trang năm 2023 tại huyện Hưng Nguyên. Ảnh: Thành Cường

Tại buổi làm việc, thay mặt Ban Thường vụ Huyện ủy, Bí thư Huyện ủy Hưng Nguyên Nguyễn Thị Thơm đã báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện Chương trình phối hợp công tác dân vận của lực lượng vũ trang năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 với đoàn kiểm tra.

Đồng chí Nguyễn Thị Thơm - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Hưng Nguyên, Chủ tịch HĐND huyện báo cáo tóm tắt công tác phối hợp giữa các lực lượng trên địa bàn. Ảnh: Thành Cường

Theo đó, năm 2022 và 8 tháng đầu năm 2023, thực hiện chương trình phối hợp công tác dân vận của lực lượng vũ trang, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng vũ trang huyện tổ chức, thực hiện tốt công tác dân vận; tích cực, chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền vận động Nhân dân và cán bộ, chiến sĩ thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nắm chắc tình hình tham mưu giải quyết tốt các vấn đề nảy sinh tại cơ sở không để bị động bất ngờ, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực tiêu biểu”.

Chủ động tham mưu ban hành các quy chế phối hợp, thường xuyên trao đổi, phối hợp Ban Chỉ huy Quân sự huyện và các ngành liên quan và đoàn thể triển khai hiệu quả công tác dân vận ở địa phương, góp phần bảo đảm tốt hơn tình hình an ninh, trật tự và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, chung tay xây dựng Nông thôn mới.

Đồng chí Đỗ Văn Dũng - Chánh Văn phòng Ban Dân vận Trung ương nêu ý kiến tại tại buổi làm việc. Ảnh: Thành Cường

Chủ động triển khai có hiệu quả chương trình công tác dân vận nói chung, xây dựng và duy trì các mô hình “Dân vận khéo” trong công tác bảo đảm an ninh trật tự nói riêng hoạt động hiệu quả. Qua triển khai, đã góp phần nâng cao nhận thức và hành động của các ngành, các cấp về ý nghĩa, vị trí, vai trò của công tác dân vận trong bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Tình hình an ninh tôn giáo, an ninh nông thôn ngày càng ổn định, đoàn kết trong nhân dân, giữa nhân dân với cấp ủy, chính quyền và lực lượng Công an ngày càng gắn bó.

Đồng chí Lê Phạm Hùng - Chủ tịch UBND huyện Hưng Nguyên làm rõ một số nội dung theo yêu cầu của đoàn kiểm tra. Ảnh: Thành Cường

Tại buổi làm việc, chủ trì và các thành viên đoàn công tác đã yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Dân vận Huyện ủy và các lực lượng vũ trang trên địa bàn, làm rõ thêm một số nội dung liên quan đến công tác phối hợp, nắm bắt tình hình, chia sẻ thông tin; công tác dân vận tại các vùng đặc thù, giải quyết điểm nóng liên quan đến giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn. Ngoài ra, công tác kiểm tra và thực hiện quy chế dân cơ sở cũng được chủ trì hội nghị yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy làm rõ thêm.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thành Cường

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu nhấn mạnh, Hưng Nguyên là địa phương có nhiều đặc thù. Trong thời gian qua, bằng nhiều cách làm Hưng Nguyên đã làm rất tốt công tác dân vận, đặc biệt là công tác phối hợp dân vận của lực lượng vũ trang và các cấp trên địa bàn. Qua đó đã tập hợp khối đại đoàn kết của toàn dân, tăng cường lòng tin của dân đối với Đảng, đối với chính quyền, để cùng nhau xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Kết luận buổi kiểm tra, Trung tướng Nguyễn Văn Gấu ghi nhận những kết quả đã đạt được trong phối hợp thực hiện công tác dân vận của Ban Thường vụ, Ban Dân vận Huyện ủy Hưng Nguyên và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn.

Trung tướng Nguyễn Văn Gấu kết luận buổi làm việc. Ảnh: Thành Cường

Xác định công tác dân vận là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam yêu cầu, các cơ quan, đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục những hạn chế mà đoàn kiểm tra đã chỉ ra trong phối hợp thực hiện công tác dân vận của các cơ quan, đơn vị; tích cực, chủ động nghiên cứu, đổi mới nội dung, phương pháp tiến hành công tác dân vận phù hợp với đặc điểm của từng địa phương, đơn vị và yêu cầu, nhiệm vụ của các lực lượng trong tình hình mới; tăng cường hoạt động giao lưu, phối hợp để học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao kỹ năng tiến hành công tác dân vận trong mọi điều kiện, hoàn cảnh; tiếp tục làm tốt công tác phối hợp trong nắm tình hình địa bàn, tình hình nhân dân,...

Trung tướng Nguyễn Văn Gấu đặc biệt nhấn mạnh, Ban Thường vụ, Ban Dân vận Huyện ủy và các lực lượng vũ trang cần chủ động phối hợp nắm chắc, dự báo chính xác tình hình địa bàn, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền giải quyết kịp thời, hiệu quả các vụ việc, vấn đề phức tạp trên địa bàn, không để bị động bất ngờ, nhất là vùng đặc thù và các lĩnh vực nhạy cảm.