Doanh nghiệp tại Nghệ An cần tuyển hơn 30.000 lao động sau Tết

Quang An

(Baonghean.vn) - Đây là con số mà Trung tâm Dịch vụ việc làm tại Nghệ An đã khảo sát tại các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh sau Tết Nguyên đán. Cơ hội việc làm tại quê nhà đang rộng mở đối với lao động trên địa bàn tỉnh.

Nhu cầu tìm việc tăng cao

Sau Tết Nguyên đán, chị Nguyễn Thị Hồng, huyện Hưng Nguyên đã đến Trung tâm Dịch vụ việc làm Nghệ An làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp đồng thời nhờ các cán bộ, nhân viên tại đơn vị hỗ trợ tư vấn việc làm.

Rất đông người lao động đến Trung tâm dịch vụ việc làm Nghệ An tìm kiếm công việc sau Tết. Ảnh: Quang An

Trước đây, chị Hồng làm công ty sản xuất linh kiện điện tử ở Bình Dương. Tuy nhiên, 2 năm trở lại đây, sau thời kỳ dịch Covid-19, số lượng đơn hàng của công ty sụt giảm mạnh, kéo theo thu nhập của chị Hồng không ổn định. Từ 15 triệu đồng/tháng nay chỉ còn 8 - 9 triệu đồng/tháng, không còn tăng ca. Do đó, sau Tết, chị quyết tâm ở lại quê hương để tìm kiếm việc làm.

Chị Hồng chia sẻ: “Tôi cùng với 2 người bạn cùng quê đều thống nhất không trở lại Bình Dương làm việc nữa mà tìm kiếm việc làm tại quê nhà. Với khoảng 9 triệu đồng/tháng thì thật sự không trụ nổi khi xa quê. Trở về Nghệ An, nếu mức thu nhập từ 5 - 7 triệu đồng/tháng, chưa kể tăng ca, dù thấp hơn nhưng lại được ở gần nhà, chi phí sinh hoạt thấp hơn… không có lý do gì để trở lại công ty cũ”.

Không chỉ chị Hồng mà đó cũng là suy nghĩ của hàng trăm người lao động tại Nghệ An sau Tết Nguyên đán. Số liệu từ Trung tâm Dịch vụ việc làm Nghệ An, sau kỳ nghỉ Tết, số lượng lao động đến thông báo về tình trạng việc làm và cần tư vấn công việc tại trung tâm tăng cao, trung bình mỗi ngày có hơn 900 trường hợp, bao gồm tại các cơ sở khác ở các huyện Anh Sơn, Diễn Châu và T.X Thái Hoà.

Cán bộ Trung tâm Dịch vụ việc làm tư vấn các công việc phù hợp cho người lao động. Ảnh: Quang An

“Số lao động đến thông báo tìm kiếm việc làm đầu năm tăng cao là do trong năm 2023 vừa qua, kinh tế suy thoái, nhiều doanh nghiệp, đơn vị phá sản, cắt giảm lao động. Do đó, nhiều lao động tại Nghệ An trở về quê hương thời gian qua vừa ăn Tết vừa tìm kiếm cơ hội mới tại quê nhà. Mỗi ngày, đơn vị liên tục tư vấn, giới thiệu các vị trí công việc mới cho người lao động”, lãnh đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm Nghệ An cho biết thêm.

Số lượng doanh nghiệp tuyển dụng lớn

Mặc dù số lao động tìm việc tăng cao, tuy nhiên, cơ hội việc làm tại Nghệ An trong năm 2024 đang rất rộng mở. Số liệu từ Trung tâm Dịch vụ việc làm Nghệ An cho biết, đến ngày 24/2/2024 đã có 116 doanh nghiệp, đơn vị có nhu cầu tuyển dụng lao động liên hệ với trung tâm với khoảng 30.000 lao động. Các doanh nghiệp tuyển dụng thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau như: may mặc, sản xuất giày da, sản xuất thép, linh kiện điện tử, cơ khí...

Trong đó có thể kể đến các doanh nghiệp cần số lao động lớn như Công ty TNHH Giầy Cypress Việt Nam sản xuất giày da tại Khu công nghiệp WHA Nghi Thuận, Nghi Lộc, cần tuyển 2.040 lao động, với mức lương 7,2 - 8,3 triệu đồng/tháng; Công ty TNHH Giày Andromeda tại Khu công nghiệp Hoàng Mai 1, TX Hoàng Mai, Nghệ An cần tuyển 1.130 lao động.

Công ty cổ phần Tập đoàn An Hưng tại xã Công Thành (Yên Thành) cần tuyển 1.000 lao động trong lĩnh vực may mặc; Công ty TNHH Luxshare ICT& Merry Nghệ An chuyên sản xuất linh kiện điện tử tại Khu công nghiệp Vsip Hưng Nguyên cần tuyển 1.010 lao động…

Bên cạnh đưa ra mức lương hấp dẫn, nhiều doanh nghiệp tại Nghệ An cũng có nhiều đãi ngộ khác đối với người lao động như có ký túc xá, xe đưa đón...

Những buổi gặp gỡ, trao đổi giữa đại diện các doanh nghiệp và người lao động luôn thu hút đông đảo người dân tham gia sau Tết. Ảnh: Quang An

Trước nhu cầu tuyển dụng và nhu cầu tìm việc làm đều tăng cao, Trung tâm Dịch vụ việc làm Nghệ An đã phối hợp mời các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng về đơn vị để trao đổi với người người lao động. Tại đây, các doanh nghiệp, đơn vị đã đưa ra các tiêu chí tuyển dụng, mức lương trung bình, các chế độ đãi ngộ để người lao động được biết, nếu thấy phù hợp với các yêu cầu có thể nộp hồ sơ.

Ông Trần Hữu Thượng - Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Nghệ An cho biết: Đối với người lao động hiện nay, yếu tố then chốt để làm việc là lương thưởng và phúc lợi, do đó, các đơn vị cần tính toán kỹ về 2 yếu tố này để đưa ra các thông báo tuyển dụng. Đối với người lao động, cần nắm bắt yêu cầu của nhà tuyển dụng, trong đó một số đơn vị yêu cầu trình độ ngoại ngữ, kỹ năng tay nghề cao nên phải chủ động học hỏi, trau dồi kinh nghiệm mới đáp ứng được các tiêu chí tuyển dụng.

“Từ sau Tết Nguyên đán đến nay, đơn vị đã tìm kiếm, kết nối được việc làm cho hơn 300 người. Trong đó, bên cạnh lao động làm việc tại các nhà máy, doanh nghiệp còn có các lao động làm các công việc phổ thông khác như giúp việc nhà, chăm sóc người ốm, bảo vệ…”, ông Trần Hữu Thượng cho biết thêm.

Ngành may mặc có nhu cầu tuyển dụng cao sau Tết trên địa bàn Nghệ An. Ảnh: Quang An