Đội ngũ thầy thuốc Nghệ An vươn lên ‘sâu y lý, giàu y đức, giỏi y thuật’

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 69 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955-27/2/2024), Báo Nghệ An có cuộc trao đổi với Tiến sĩ Nguyễn Thị Hồng Hoa – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An.

P.V: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn thường căn dặn cán bộ y tế: “Lương y như từ mẫu”, “Thầy thuốc như mẹ hiền”; phải đoàn kết, xây dựng nền y học nước nhà. Trong những năm qua, ngành Y tế Nghệ An đã thực hiện lời dạy của Người như thế nào?

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hoa: Thấm nhuần những lời dạy của Bác Hồ kính yêu, 69 năm qua, các thế hệ thầy thuốc tỉnh Nghệ An đã đoàn kết một lòng, phấn đấu vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ. Bằng tinh thần trách nhiệm và tấm lòng yêu thương người bệnh, đội ngũ thầy thuốc đã trưởng thành, nâng cao y đức và trình độ chuyên môn nghiệp vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ của nhân dân.

Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An thực hiện ghép thận cho bệnh nhân. Ảnh tư liệu: Thành Chung

Cụ thể, trong những năm kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, cán bộ ngành Y tế Nghệ An đã luôn đi đầu trên các chiến trường mưa bom, bão đạn vì sự sống của đồng bào và chiến sĩ. Theo thống kê, ngành Y tế Nghệ An đã có 20 cán bộ, nhân viên y tế anh dũng hy sinh...

Hoà bình lập lại, nối tiếp truyền thống tự hào của các thế hệ đi trước, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, ngành Y tế Nghệ An đã vươn lên, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Từ chỗ, toàn tỉnh chỉ có trên 50 cán bộ y tế thì hiện nay, Nghệ An đã có hơn 16.000 cán bộ y tế, trong đó có hơn 3.400 bác sĩ. Từ chỗ công tác chăm sóc sức khỏe người dân chủ yếu dựa vào cộng đồng thì nay đã phát triển y tế chuyên sâu, áp dụng nhiều kỹ thuật mới phục vụ bệnh nhân. Hệ thống y tế từ tỉnh đến cơ sở xã, phường, thôn, bản, làng đã được củng cố và ngày càng hoàn thiện. Mạng lưới khám, chữa bệnh - phục hồi chức năng phát triển nhanh chóng theo hướng chuyên sâu.

Cán bộ y tế lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho người dân thành phố Vinh. Ảnh tư liệu: Thành Cường

Đặc biệt, trong cuộc chiến với dịch Covid-19 (từ năm 2020 - 2023), ngành Y tế đã chủ động, tích cực, tham mưu quyết liệt cho tỉnh nhiều giải pháp phòng, chống dịch đồng bộ, để Nghệ An “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”, sớm khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội.

Nghệ An đã hoàn thành một số mục tiêu xây dựng Trung tâm kỹ thuật cao khu vực Bắc Trung Bộ tại thành phố Vinh. Các cơ sở khám, chữa bệnh trong tỉnh đã thực hiện thành công nhiều kỹ thuật tiên tiến, phức tạp. Chất lượng khám, chữa bệnh và sự hài lòng của bệnh nhân ngày càng được nâng lên. Các chỉ số sức khỏe, tuổi thọ bình quân được cải thiện. Công tác dân số, an toàn vệ sinh thực phẩm luôn được đảm bảo. Công tác cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin đạt hiệu quả.

Có thể nói rằng, những lời dạy của Bác đã trở thành di sản vô giá và phương châm hành động của các thế hệ thầy thuốc; mãi là ngọn đuốc soi đường cho ngành Y tế Nghệ An. Trong thời gian tới, bằng tinh thần trách nhiệm và tấm lòng yêu thương người bệnh, đội ngũ thầy thuốc Nghệ An sẽ tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết, dân chủ, ý chí vượt khó, cống hiến tài năng, trí tuệ, dồn tâm huyết, dành sức lực thực hiện tốt phương châm, truyền thống cao đẹp của nghề y “Sâu y lý, giàu y đức, giỏi y thuật” thực hiện ngày càng tốt hơn nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

P.V: Dự báo trong thời gian tới, y tế Nghệ An sẽ tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, vậy ngành đã đề ra những giải pháp nào để đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ cũng như kỳ vọng chăm sóc sức khỏe đầy đủ, chất lượng cao của nhân dân?

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hoa chia sẻ về mục tiêu, nhiệm vụ của ngành Y tế Nghệ An trong năm 2024. Ảnh: Thành Chung

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hoa: Năm 2024, Ngành Y tế Nghệ An sẽ tập trung 2 nhiệm vụ trọng tâm: Phát triển y tế chuyên sâu, đồng thời với tăng cường phát triển y tế cơ sở. Đặt mục tiêu tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước về y tế; tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn về khám, chữa bệnh, phòng bệnh ở các tuyến; không để dịch bệnh bùng phát và lây lan rộng; kiểm soát chặt chẽ bảo đảm an toàn thực phẩm; thực hiện có hiệu quả công tác dân số - kế hoạch hoá gia đình; đảm bảo cung ứng kịp thời, đầy đủ thuốc, vật tư, vắc-xin, sinh phẩm đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh, phòng bệnh và sử dụng thuốc an toàn. Đổi mới cơ chế hoạt động, thực hiện tự chủ tổ chức bộ máy, nhân lực và tài chính. Tích cực triển khai xã hội hóa y tế để tăng nguồn lực đầu tư; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong khám, chữa bệnh, thanh toán bảo hiểm y tế.

Để thực hiện mục tiêu trên, ngành Y tế Nghệ An đã đề ra 11 nhiệm vụ, giải pháp để nâng cao chất lượng công tác y tế, chăm sóc sức khoẻ nhân dân, thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, bao gồm:

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng công tác y tế, chăm sóc sức khoẻ nhân dân. Tham mưu xây dựng, ban hành các Nghị quyết, chương trình, đề án, kế hoạch về y tế trong chương trình công tác của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh kịp thời, có chất lượng; triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ y tế theo Luật Khám chữa bệnh. Nâng cao năng lực, hiệu quả y tế dự phòng gắn với đổi mới hệ thống y tế cơ sở, không để dịch bùng phát trên địa bàn.

Cán bộ y tế tuyên truyền, vận động người dân thực hiện, thực hành nâng cao sức khoẻ. Ảnh tư liệu: Đình Tuyên

Tiếp tục nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Triển khai hiệu quả chương trình hợp tác với các bệnh viện tuyến Trung ương, tăng cường công tác tiếp nhận, chuyển giao kỹ thuật mới. Tập trung các giải pháp tích cực, triển khai thực hiện phát triển hệ thống y tế trên địa bàn thành phố Vinh trở thành hạt nhân trung tâm y tế chuyên sâu của khu vực Bắc Trung Bộ.

Huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng, nâng cấp trang thiết bị các cơ sở y tế theo hướng đồng bộ, hiện đại, hiệu quả. Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác tuyển dụng, thu hút nhân lực chất lượng cao, chú trọng công tác đào tạo, nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ y tế các cấp, phù hợp với yêu cầu, vị trí việc làm. Tiếp tục tăng cường bác sĩ về công tác tại trạm y tế xã. Đổi mới cơ chế quản lý bệnh viện, các cơ sở y tế, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế gắn với đảm bảo an sinh xã hội.

Thực hiện tốt công tác đấu thầu, mua sắm, cung ứng thuốc, trang thiết bị y tế đáp ứng kịp thời, đầy đủ có chất lượng. Tăng cường giáo dục y đức, nhân rộng gương sáng, khen thưởng kịp thời. Siết chặt kỷ cương, tăng cường trách nhiệm trong các cơ sở y tế. Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế, từng bước thực hiện mô hình y tế thông minh, hiện đại hóa các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Tiếp tục triển khai tốt công tác đối ngoại. Đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe, mở rộng và đa dạng hóa các hoạt động truyền thông.

P.V: Thực hiện nhiệm vụ kép: Xây dựng hệ thống y tế thành phố Vinh thành hạt nhân y tế chuyên sâu (theo Nghị định 39 của Bộ Chính trị), đồng thời tập trung nâng cao chất lượng y tế cơ sở trong bối cảnh nguồn lực và những điều kiện cụ thể rất nhiều khó khăn, thì ngành Y tế Nghệ An cần có những trợ lực nào, thưa đồng chí?

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hoa: Trên cơ sở tổng kết, đánh giá những kết quả đạt được và hạn chế, vướng mắc sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 26 – NQ/TW, ngày 18/7/2023, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 39-NQ/TW về “Xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Ngành Y tế Nghệ An đã kịp thời tham mưu đề xuất cho Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các văn bản chỉ đạo; xây dựng các kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết. Theo đó, ngành Y tế đề ra mục tiêu: Đến năm 2030, tuổi thọ trung bình của người dân đạt 75 tuổi; tỷ lệ bác sĩ trên 10.000 dân đạt 15 bác sĩ; tỷ lệ giường bệnh trên 10.000 dân đạt trên 50 giường.

Chào đón trẻ ra đời bằng phương pháp thụ tinh ống nghiệm tại Nghệ An. Ảnh tư liệu: Hoàng Yến

Đến năm 2030, phát triển hệ thống y tế của thành phố Vinh trở thành hạt nhân của Trung tâm y tế chuyên sâu khu vực Bắc Trung Bộ, trong đó phát triển một số bệnh viện thành bệnh viện hạng đặc biệt, tuyến cuối, cụ thể: Phát triển Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh trở thành trung tâm vùng Bắc Trung Bộ. Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An thành bệnh viện hạng đặc biệt; thành lập Trung tâm ghép Mô - Tạng trực thuộc Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Nâng cấp và phát triển Trung tâm các bệnh nhiệt đới, Trung tâm Tim mạch của Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh thành Bệnh viện Nhiệt đới, Bệnh viện Tim mạch.

Phát triển chuyên khoa chuyên sâu tại những bệnh viện: Ung bướu, Sản - Nhi, Phổi để xây dựng các bệnh viện trở thành tuyến cuối của khu vực Bắc Trung Bộ. Phát triển Bệnh viện Y học cổ truyền thành Bệnh viện Đa khoa Y Dược cổ truyền và trở thành bệnh viện tuyến cuối của khu vực Bắc Trung Bộ. Xây dựng Trung tâm Huyết học - Truyền máu thành Bệnh viện Huyết học - Truyền máu. Phấn đấu đến năm 2035, phát triển các bệnh viện chuyên khoa: Nội tiết, Mắt, Chấn thương Chỉnh hình trở thành bệnh viện tuyến cuối của khu vực Bắc Trung Bộ”.

Phát triển công nghiệp dược và vật tư y tế theo hướng chuyên môn hóa, hiện đại hóa. Nâng cao chất lượng cơ sở sản xuất thuốc trên địa bàn tỉnh, phấn đấu có cơ sở sản xuất thuốc tân dược đạt tiêu chuẩn EU-GMP hoặc tương đương. Hình thành và phát triển mô hình nuôi trồng dược liệu tập trung đạt tiêu chuẩn “Thực hành tốt trồng trọt và thu hái cây thuốc - GACP”. Xây dựng Trung tâm kiểm nghiệm Thuốc - Mỹ phẩm - Thực phẩm tỉnh Nghệ An thành Trung tâm khu vực Bắc Trung Bộ.

Song hành với việc thực hiện Nghị định số 39 -NQ/TW của Bộ Chính trị, thời gian này, ngành Y tế Nghệ An cũng đồng thời tập trung tham mưu thực hiện Chỉ thị 25 của Ban Bí thư và tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành chỉ thị về nâng cao chất lượng y tế cơ sở. Đây là một nhiệm vụ rất lớn khi mà ngành Y tế Nghệ An gặp nhiều khó khăn, hạn chế từ nguyên nhân khách quan, nguyên nhân chủ quan.

Lãnh đạo ngành Y tế Nghệ An tặng quà cho các bệnh nhân điều trị trong dịp Tết Nguyên đán tại Bệnh viện Đa khoa 115 Nghệ An. Ảnh tư liệu: Thành Chung

Thời gian tới, ngành Y tế tỉnh nhà mong muốn các cấp, bộ, ban, ngành, địa phương tiếp tục quan tâm, đầu tư nguồn lực giúp ngành Y tế phát triển. Sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng hành, ủng hộ, phối hợp chặt chẽ của các cấp, ngành, sự chia sẻ và đồng thuận của người dân trong triển khai các chủ trương, chính sách của ngành để thực hiện ngày càng tốt hơn nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, lãnh đạo ngành Y tế kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của ngành “Đoàn kết, kỷ cương, nêu gương, trách nhiệm, hiệu quả” quyết tâm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2024. Mỗi người cán bộ y tế phải thực sự là những hy vọng, niềm tin, mang lại sức khỏe, hạnh phúc cho nhân dân.

