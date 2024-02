Bác sĩ dẫn đầu trong phong trào lao động sáng tạo của ngành Y tế Nghệ An

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Trong ngành Y tế Nghệ An nói chung, ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An nói riêng, Tiến sĩ, Bác sĩ, Thầy thuốc Ưu tú Phạm Vĩnh Hùng chính là tấm gương sáng trong lĩnh vực nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật để điều trị, xoa dịu nỗi đau cho bệnh nhân.

Đi đầu trong nghiên cứu khoa học

Với mục tiêu trở thành bệnh viện chuyên khoa đầu ngành, những năm qua, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An là một trong những đơn vị tiêu biểu của ngành Y tế Nghệ An về phát triển chuyên môn, ứng dụng, đổi mới, sáng tạo và nghiên cứu khoa học.

Với phương châm mỗi đề tài nghiên cứu khoa học, một giải pháp kỹ thuật được áp dụng vào thực tế khám, điều trị là góp phần giúp bệnh nhân được hưởng thành tựu y học tiên tiến, giảm chi phí điều trị, đỡ gánh nặng về kinh tế, nhiều năm qua, công tác nghiên cứu khoa học đã trở thành phong trào thi đua sâu rộng trong đội ngũ thầy thuốc của Bệnh viện Ung bướu Nghệ An.

Bác sĩ Phạm Vĩnh Hùng (người bên phải) triển khai kỹ thuật chụp chiếu cho bệnh nhân. Ảnh: Diệp Thanh

Từ khi thành lập (2011) đến nay, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An đã triển khai nghiên cứu 342 đề tài khoa học cấp cơ sở, trong đó có 05 đề tài khoa học cấp tỉnh; 5 nghiên cứu đa quốc gia; có 13 bài báo đăng tải trên tạp chí quốc tế; 121 bài báo đăng trên tạp chí quốc gia. Có 21 công trình đạt giải thưởng Sáng tạo khoa học tỉnh Nghệ An.

Năm 2014, bệnh viện đạt Giải Đặc biệt Giải thưởng Khoa học công nghệ tỉnh Nghệ An; năm 2017 và năm 2020 bệnh viện đều đạt 2 giải Nhất của cuộc thi này. Riêng năm 2023 bệnh viện có 12 công trình được vinh danh Giải thưởng Sáng tạo khoa học và công nghệ cấp tỉnh với 3 giải Nhất, 1 giải Nhì, 4 giải Ba, 4 giải Khuyến khích.

Trong rất nhiều đề tài đó, nổi bật lên một số đề tài mang tính thực tiễn cao mà Bệnh viện Ung bướu Nghệ An là một trong những bệnh viện đầu tiên trong cả nước thực hiện thành công như: Phương pháp ghép tế bào gốc tạo máu tự thân điều trị ung thư máu; Phương pháp điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ bằng phương pháp đốt sóng cao tần (RFA) có sử dụng Robot dẫn đường…

Xem xét hình ảnh được chụp từ máy CT. Ảnh: Diệp Thanh

Một cá nhân tiêu biểu, đi đầu trong phong trào nghiên cứu khoa học, phát triển chuyên môn ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An là Thầy thuốc Ưu tú, Tiến sĩ, Bác sĩ, Phạm Vĩnh Hùng (Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện Ung bướu Nghệ An). Ông là chủ nhân của nhiều sáng kiến có giá trị cao trong thực tiễn. Từ năm 2012 đến nay, ông đã có 21 đề tài khoa học cấp cơ sở, 03 đề tài cấp tỉnh, 19 sáng kiến cấp tỉnh, có 12 công trình đạt Giải thưởng Sáng tạo khoa học công nghệ tỉnh Nghệ An và có 12 bài báo đăng trên các tạp chí Quốc gia. Riêng cá nhân ông có 6 công trình đạt giải: 2 giải Nhất, 03 giải Ba và 1 giải Khuyến khích).

Bác sĩ Phạm Vĩnh Hùng cùng các cộng sự đã tham gia nghiên cứu, thực hiện hàng loạt các đề tài sáng kiến, sáng tạo mang tính ứng dụng cao trong thực tiễn khám và điều trị cho người bệnh như: “Nghiên cứu điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ bằng phương pháp đốt sóng cao tần (RFA) có sử dụng Robot dẫn đường”, “Nghiên cứu ứng dụng điều trị ung thư biểu mô tế bào gan bằng phương pháp đốt sóng cao tần”.

Chia sẻ về động lực để nghiên cứu của mình, Thầy thuốc Ưu tú Phạm Vĩnh Hùng tâm tình: “Hàng ngày chứng kiến những nỗi đau của bệnh nhân, tôi chỉ nghĩ mình cần phải làm cái gì đó, để có thể san sẻ bớt những khó khăn mà họ phải chịu đựng… Xuất phát từ động lực đó, tôi đã không ngừng đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác khám, chữa bệnh”.

Thầy thuốc Ưu tú, Tiến sĩ, Bác sĩ Phạm Vĩnh Hùng và cộng sự nhận giải Nhất giải Khoa học sáng tạo và công nghệ tỉnh Nghệ An năm 2023. Ảnh tư liệu: NVCC

Những nghiên cứu của Thầy thuốc Ưu tú Phạm Vĩnh Hùng đều mang tính ứng dụng với hiệu quả cao và có nhiều ý nghĩa về mặt xã hội. Đơn cử là đề tài khoa học “Nghiên cứu điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ bằng phương pháp đốt sóng cao tần (RFA) có sử dụng robot dẫn đường”.

Trong điều trị ung thư phổi, phẫu thuật cắt bỏ khối u phổi kèm vét hạch kết hợp điều trị hóa chất hoặc xạ trị được đánh giá là phương pháp điều trị tốt nhất. Tuy nhiên, có gần 80% bệnh nhân không còn khả năng phẫu thuật, do phát hiện bệnh ở giai đoạn muộn hoặc có bệnh nội khoa phối hợp hay một số bệnh nhân từ chối phẫu thuật. Lúc này phương pháp tối ưu là phá hủy khối u bằng đốt sóng cao tần.

Cho đến nay có rất ít nghiên cứu trong nước về ứng dụng đốt nhiệt cao tần trong điều trị ung thư phổi không tế bào nhỏ, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An là đơn vị thứ 2 trên toàn quốc triển khai kỹ thuật và nghiên cứu đề tài này. Việc nghiên cứu, ứng dụng thành công kỹ thuật mới đã giúp cho khối u ở bệnh nhân ung thư phổi giảm kích thước hoặc biến mất hoàn toàn. Ngành Y tế Nghệ An đã có thêm một “vũ khí” hiện đại trong phòng chống bệnh ung thư.

Thủ lĩnh công đoàn

Với vai trò là thủ lĩnh công đoàn ở đơn vị, Thầy thuốc Ưu tú Phạm Vĩnh Hùng không chỉ là người nêu gương, dẫn đầu trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học mà ông còn là người thường xuyên trăn trở và có những cách làm hay để thúc đẩy phong trào này trở nên rộng khắp.

Thầy thuốc Ưu tú, Tiến sĩ, Bác sĩ Phạm Vĩnh Hùng thường xuyên trăn trở và có những cách làm hay để thúc đẩy phong trào nghiên cứu khoa học ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An. Ảnh: NVCC

Theo đó, hằng năm, Hội đồng Khoa học Bệnh viện tổ chức họp xét duyệt đề cương đề tài đăng ký; phân công nhiệm vụ cho thành viên hội đồng giúp đỡ các chủ đề tài hoàn thành việc nghiên cứu và áp dụng vào thực tế khám, chữa bệnh. Đồng thời, định hướng cho các đoàn viên công đoàn bệnh viện nghiên cứu những đề tài phù hợp với điều kiện thực tế và nhu cầu đổi mới trong từng lĩnh vực khám, điều trị bệnh.

Sau khi Hội đồng Khoa học triển khai nhiệm vụ, Thầy thuốc Ưu tú, Bác sĩ Phạm Vĩnh Hùng thực hiện họp Ban Chấp hành Công đoàn, tổ chức phát động, tuyên truyền, triển khai các nội dung thi đua một cách thiết thực và đưa hoạt động nghiên cứu, sáng tạo đi vào chiều sâu.

Theo đó, Công đoàn bệnh viện đã tiến hành phối hợp với các khoa phòng trong bệnh viện triển khai chương trình hành động về lao động sáng tạo và nghiên cứu khoa học đến các công đoàn bộ phận và từng đoàn viên công đoàn; hướng dẫn tổ chức thực hiện phong trào thi đua một cách khoa học, phù hợp với tình hình và nhiệm vụ của đơn vị. Công đoàn bệnh viện thực hiện vận động đoàn viên công đoàn tham gia các hoạt động phong trào nghiên cứu khoa học tích cực, thường xuyên, liên tục, tạo nên khí thế sôi nổi, thể hiện tính tự giác, đồng lòng quyết tâm thực hiện và phải mang lại giá trị cụ thể.

Tiến sĩ, Bác sĩ Phạm Vĩnh Hùng chủ trì Hội đồng Khoa học Bệnh viện tổ chức họp nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học. Ảnh: NVCC

Thông qua kết quả thực hiện phong trào, Công đoàn bệnh viện kịp thời khen thưởng, biểu dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong đổi mới, sáng tạo có hiệu quả; phối hợp với các đơn vị để hỗ trợ đoàn viên công đoàn thủ tục đăng ký thực hiện đề tài, tham dự các hội thi sáng tạo do các cấp tổ chức, đăng ký các giải thưởng về nghiên cứu khoa học, lao động sáng tạo, sáng kiến, cải tiến, giải pháp kỹ thuật…

Thầy thuốc Ưu tú Phạm Vĩnh Hùng chia sẻ: Bệnh viện hiện có 34 công đoàn bộ phận, với hơn 1.000 đoàn viên công đoàn. Các đoàn viên công đoàn đều là những người có năng lực, trình độ cao. Vấn đề đặt ra là cần phải khơi dậy được tinh thần sáng tạo vì người bệnh ở họ. Vậy nên, Ban Chấp hành Công đoàn Bệnh viện thường xuyên khuyến khích, động viên đội ngũ đoàn viên công đoàn nghiêm túc, tích cực nghiên cứu các đề tài khoa học để áp dụng vào công tác khám chữa bệnh.

Trên cương vị của mình, Bác sĩ, Thầy thuốc Ưu tú Phạm Vĩnh Hùng luôn trăn trở tìm cách để đời sống vật chất và tinh thần của đoàn viên, người lao động được cải thiện. Thấu hiểu những vất vả, áp lực của ngành Y, ông đã kiến nghị với Đảng uỷ, Ban Giám đốc Bệnh viện chú trọng chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động như hỗ trợ tiền học phí, tiền thuê nhà và tàu xe cho cán bộ, y, bác sĩ khi đi học tập, nghiên cứu; mua bảo hiểm nhân thọ; chi trả lương tăng thêm, lễ, Tết, thăm hỏi động viên cán bộ khi gia đình có hiếu, hỷ, ốm đau động viên tinh thần để cán bộ nhân viên yên tâm công tác.

Công đoàn Bệnh viện Ung bướu Nghệ An tổ chức quyên góp ủng hộ giúp đỡ bệnh nhân nghèo. Ảnh: NVCC

Để góp phần xây dựng đội ngũ nhân lực giỏi tay nghề, giàu lòng nhân ái, tận tụy phục vụ bệnh nhân, Bác sĩ, Thầy thuốc Ưu tú Phạm Vĩnh Hùng cùng Ban Chấp hành Công đoàn tổ chức các hội thi tay nghề nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và kỹ năng giao tiếp, ứng xử cho đội ngũ nhân viên y tế…

Trong suốt hơn 10 năm qua, những bát cháo tình thương, những suất cơm, những món quà tương thân tương ái mà Bệnh viện Ung bướu triển khai cũng chính là tấm lòng của của người “thủ lĩnh” Công đoàn Phạm Vĩnh Hùng và Ban Giám đốc Bệnh viện cùng các nhà hảo tâm gửi tới người bệnh; giúp người bệnh xoa dịu nỗi đau, giảm bớt những khó khăn về vật chất và tinh thần.

Gần 30 năm cống hiến cho sự nghiệp y tế, bác sĩ Phạm Vĩnh Hùng được đánh giá cao về năng lực chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp. Nhiều năm liền anh là tấm gương điển hình trong phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”. Nhưng món quà vô giá mà anh nhận được chính là nụ cười của bệnh nhân khi được chữa khỏi bệnh, là sự kính trọng của người dân và là niềm tin của đồng nghiệp, đó chính là động lực giúp anh càng thêm yêu và gắn bó hơn với công việc.