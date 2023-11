Gã tài xế taxi hai lần vướng lao lý vì tham cuốc xe cước phí 'khủng'

(Baonghean.vn) -Khu vực miền núi phía Tây của Nghệ An là địa bàn thường xuyên bị thiên tai tàn phá, đe dọa đến an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân. Cứ sau mỗi trận thiên tai, phương án di dời dân đến điểm an toàn lại được đưa ra. Tuy vậy, trên thực tế, việc thực hiện gặp rất nhiều khó khăn.