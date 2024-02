Hà Tĩnh sắp có nguồn cung Bất động sản 'giải khát' cho thị trường

Nguồn cầu liên tục tăng, nguồn cung lại khan hiếm

Trong bối cảnh thị trường bất động sản còn gặp nhiều khó khăn, quỹ đất nội thành ngày càng khan hiếm, các dự án mở bán mới cũng trở nên hiếm hoi hơn. Sự phát triển đô thị và sự gia tăng dân số đã đặt ra nhiều thách thức trong việc tìm kiếm một dự án chất lượng, giá tốt.

Năm 2023, thị trường bất động sản sơ cấp ghi nhận sự sụt giảm đáng kể về nguồn cung. Theo số liệu khảo sát thị trường mới đây cho thấy, thị trường bất động sản sơ cấp sụt giảm đáng kể về nguồn cung. Cụ thể, tại TP.HCM phân khúc đất nền đón nhận 22 dự án với 1.850 nền, giảm 73% so với năm 2022 và đây là mức thấp nhất trong 5 năm qua. Tương tự, tại thị trường Đà Nẵng và vùng phụ cận ghi nhận 8 dự án mở bán với nguồn cung mới đạt 696 nền, giảm tới 74% so với năm 2022. Tỷ lệ tiêu thụ so với nguồn cung mới đạt 31% (khoảng 218 nền), bằng 15% so với năm trước.

Nguồn cung sụt giảm, khách hàng đỏ mắt tìm sản phẩm bất động sản chất lượng. Nguồn: Báo Hà Tĩnh

Phần lớn nguyên nhân là do bị chặn bởi nút thắt về pháp lý khiến cơ quan quản lý Nhà nước thận trọng hơn trong việc phê duyệt dự án. Vướng mắc pháp lý cũng khiến doanh nghiệp gặp khó khăn về đầu ra, không có nguồn lực để trả nợ và phát triển dự án mới… Bởi thế mà nguồn cung đã hiếm lại càng hiếm hơn.

Đặc biệt, vào giai đoạn cuối năm, nhu cầu tìm mua nhà đất tăng lên dẫn đến việc nguồn cầu liên tục tăng. Tại Báo cáo tâm lý người tiêu dùng bất động sản (CSS) về các xu hướng nửa cuối năm 2023 cho thấy, 61% người tham gia khảo sát có dự định mua bất động sản trong một năm tới. Trong số đó, 51% có nhu cầu mua để đầu tư và đất nền là loại hình được người mua tiềm năng hướng đến nhiều nhất, sau đó mới đến chung cư (28%) và nhà riêng (21%).

Giờ đây, chỉ những chủ đầu tư thật sự có nguồn lực về tài chính và phát triển bền vững mới có thể tiếp tục tồn tại trên thị trường. Trong khi đó thì người mua nhà lại lâm vào cảnh “mỏi mắt” săn tìm những dự án vững vàng pháp lý để mua ở thực hoặc đầu tư.

Điểm sáng mới đón đầu chu kỳ bất động sản



Trước thực trạng quỹ đất sạch ngày càng khan hiếm và những khó khăn liên quan đến vấn đề pháp lý, huyện Nghi Xuân với lợi thế sở hữu nhiều bờ biển đẹp, tiếp nhận đường quốc gia ven biển và tập trung đông đảo khu dân cư giàu trở thành “miền đất hứa” khi sở hữu nền giá bất động sản ổn định, thậm chí là thấp so với tiềm năng khu vực, là “điểm sáng” giữa thị trường ảm đạm, thiếu vắng dự án mới.

Đường Quốc gia ven biển giúp rút ngắn thời gian di chuyển, đẩy mạnh thông thương và du lịch giữa các tỉnh, thành trên cả nước, là khu vực hội tụ những dự án mang tính đột phá.

Nằm trong Quy hoạch chung xây dựng khu vực du Nằm trong Quy hoạch chung xây dựng khu vực du lịch – đô thị - thương mại ven biển Nghi Xuân - Lộc Hà với các chức năng đa dạng như golf, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí…, Nghi Xuân trở thành một trong những vùng phát triển động lực của toàn tỉnh Hà Tĩnh, đặc biệt là khu vực phía Đông gắn với biển.

Sở hữu quỹ đất vàng nằm trên đường quốc gia ven biển, đồng thời là dự án hiếm hoi sắp ra mắt đầu năm 2024, dự án Khu đô thị Song Long tại xã Cương Gián thuộc huyện Nghi Xuân chính là “cơn mưa vàng” giải cơn khát của thị trường bất động sản thời điểm này.

Được nhận định là “viên kim cương” giữa hạ tầng nghìn tỷ, toạ lạc ngay trên cung đường du lịch biển đắt giá cùng ưu thế “siêu kết nối” tới các khu vực trung tâm, các tiện ích du lịch, nghỉ dưỡng hàng đầu tại Nghệ An và Hà Tĩnh.

Khu đô thị Song Long dự án hiếm hoi sở hữu 2 mặt "View Biển - Hướng Sông" với địa thế vượng khí - đắc tài

Đặc biệt, sản phẩm dự án sở hữu 2-3 mặt thoáng, cùng địa thế phong thuỷ vượng khí cực hiếm “Kề sông - Tựa núi - Cạnh biển” hưởng trọn long mạch của thế đất đẹp. Đồng thời, yếu tố pháp lý an toàn, hoàn chỉnh với “sổ hồng tươi” sở hữu lâu dài, dự án Khu đô thị Song Long được coi là "cơ hội vàng" gia tăng lợi nhuận khi chu kỳ phục hồi đã bắt đầu được kích hoạt.

Hội tụ vô vàn lợi thế cạnh tranh vượt trội, dự án Khu đô thị Song Long đang là “miếng bánh” vô cùng hấp dẫn nằm trong “tầm ngắm” săn lùng của giới đầu tư và người mua nhà ở thực. Nhất là khi người dân cũng “đỏ mắt” đi tìm sản phẩm phù hợp thì Khu đô thị Song Long càng tỏa sáng hơn bao giờ hết giữa thị trường đang “khan hiếm” nguồn cung chất lượng trầm trọng.