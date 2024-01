Hạn chế phát sinh điểm nóng nhờ công tác hòa giải

Ở bản Phà Bún, xã Huồi Tụ (Kỳ Sơn), ông Hờ Tồng Lầu có thâm niên 25 năm làm trưởng bản. Cũng chừng ấy năm, ông đã cùng với tổ hòa giải của bản tháo gỡ thành công nhiều vụ việc mâu thuẫn trong bản. Trưởng bản Hờ Tồng Lầu cho biết: “Nhiều khi, chỉ vì những chuyện rất nhỏ nhặt nhưng do bà con dân bản không biết phân định đúng sai dẫn đến cãi vã, mâu thuẫn rồi kiện tụng nhau làm mất tình đoàn kết... Để hóa giải mâu thuẫn, cán bộ và tổ hòa giải của bản luôn lắng nghe, tìm hiểu thực tế, phân tích cái lý, cái tình để hai bên đều ưng cái bụng”.

Ví như trong năm 2023, do mâu thuẫn trong quá trình ăn cỗ, uống rượu, giữa ông Lỳ Vả Đ. và Lầu Chờ V. đã xảy ra xô xát, sau đó kiện cáo nhau. Trưởng bản Hờ Tồng Lầu và tổ hòa giải của bản đã mời già làng có uy tín và các bên liên quan đến nhà văn hóa cộng đồng để hòa giải. Hai bên sau đó thống nhất sống hòa thuận, giữ mối đoàn kết trong bản...

Theo lãnh đạo UBND xã Huồi Tụ, việc phát huy tốt vai trò của tổ hòa giải là yếu tố tiên quyết giúp hóa giải các mâu thuẫn, tranh chấp hay những xích mích trong các mối quan hệ tại cộng đồng dân cư, hạn chế đơn thư, khiếu nại vượt cấp. Thực tế, vài năm trở lại đây, các vụ việc mâu thuẫn trong thôn bản đều được các tổ hòa giải cơ sở giải quyết kịp thời, tình cảm trong cộng đồng vì thế càng được củng cố, gắn kết".

Tại nhiều địa phương, công tác hòa giải ngày càng được quan tâm, qua đó, góp phần hạn chế phát sinh điểm nóng, phòng ngừa, giảm thiểu các vụ việc vi phạm pháp luật, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Như ở huyện Diễn Châu, cấp ủy, chính quyền đã chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở. Nhờ vậy, tỷ lệ hòa giải thành ngày càng tăng, trong 10 năm qua, toàn huyện đã tiếp nhận hòa giải 1.324 vụ việc, tỷ lệ hòa giải thành đạt 81,34%.

Theo bà Hoàng Thị Xuyên - Trưởng phòng Tư pháp huyện Diễn Châu: Cùng với công tác tập huấn, bồi dưỡng nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ hòa giải viên, trong năm 2023, Phòng Tư pháp đã tham mưu UBND huyện Diễn Châu đã ban hành Kế hoạch xây dựng, nhân rộng mô hình Câu lạc bộ "Hòa giải ở cơ sở” trên địa bàn. Đến nay, 37/37 xã, thị trấn đã ra mắt câu lạc bộ; trở thành diễn đàn để các hòa giải viên cùng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn, hỗ trợ nhau giải quyết vụ việc hiệu quả hơn.

Bên cạnh đó, để làm tốt công tác hòa giải tranh chấp (nhất là tranh chấp đất đai) ngay từ cơ sở, giảm các vụ việc phải chuyển lên cơ quan cấp trên và ra tòa, Phòng Tư pháp đã tham mưu UBND huyện tổ chức ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa Tòa án nhân dân huyện và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn. Theo đó, tranh thủ sự hỗ trợ của TAND huyện trong thực hiện công tác hòa giải ở thôn, khối, xóm; hòa giải tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã.

Tương tự, tại huyện miền núi Quỳ Hợp, từ năm 2022, đã triển khai ký Quy chế phối hợp giữa Tòa án nhân dân huyện với UBND các xã, thị trấn và Quy chế phối hợp giữa UBND huyện với Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân huyện trong xử lý, giải quyết các tranh chấp. Từ 2 quy chế này, huyện đã có Quyết định 827 thành lập tổ công tác đặc biệt để thực hiện các nhiệm vụ.

Ông Vy Hoàng Hà - Trưởng phòng Tư pháp huyện Quỳ Hợp cho hay: Hiện trên địa bàn huyện có 214 tổ hòa giải ở cơ sở, với 1.546 hòa giải viên. Khi tổ công tác đặc biệt về làm việc ở địa phương sẽ mời các hòa giải viên ở cơ sở tham dự để vừa góp phần giải quyết vụ việc, vừa tạo điều kiện cho các hòa giải viên học hỏi, nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng hòa giải. Nhờ vậy, tỷ lệ hòa giải thành hàng năm đạt 70%.

Nhìn chung, 10 năm qua, công tác thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Nghệ An luôn được các cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm chỉ đạo, qua đó, tác động tích cực đến đời sống xã hội, tạo cơ sở pháp lý đầy đủ, toàn diện, vững chắc cho hoạt động hòa giải ở cơ sở đi vào nền nếp, thống nhất, hiệu quả, góp phần tích cực trong việc đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở địa phương.

Hiện nay, toàn tỉnh có 3.870 tổ hòa giải, với 26.402 hòa giải viên; 55 câu lạc bộ hòa giải cơ sở, tổ hòa giải kiểu mẫu, tổ hòa giải cộng đồng... Tỷ lệ hoà giải thành hàng năm đạt từ 70-85% trở lên.