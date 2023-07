Huấn luyện viên Phan Như Thuật đề ra mục tiêu cho Sông Lam Nghệ An trận gặp Bình Dương

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Trước trận đấu với đội cuối bảng Bình Dương tại vòng 3 giai đoạn 2 V.League 2023 diễn ra trên sân Vinh, Sông Lam Nghệ An dù đã trụ hạng nhưng huấn luyện viên Phan Như Thuật vẫn đặt ra những mục tiêu cụ thể cho các học trò.

Huấn luyện viên trưởng Sông Lam Nghệ An đặt mục tiêu giành chiến thắng trước Bình Dương. Ảnh: Xuân Thủy

Hiện Bình Dương đang đứng cuối bảng xếp hạng V.League 2023, kém hơn hai đội xếp trên 3 điểm, trong khi mùa giải này chỉ còn 3 vòng đấu nữa sẽ kết thúc. Tình thế của các học trò huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức đang “ngàn cân treo sợi tóc”. Nếu đội bóng đất Thủ để sảy chân trước Sông Lam Nghệ An tại vòng 3 của giải đoạn 2, thì cơ hội để trụ hạng sẽ trở nên rất mong manh.

Chiều ngược lại, Sông Lam Nghệ An đã sớm hoàn thành được mục tiêu, vì thế đội bóng này sẽ ưu tiên, tạo cơ hội để các cầu thủ trẻ được ra sân, trau dồi thêm kinh nghiệm, nhằm chuẩn bị tốt lực lượng cho mùa giải sau. Tuy nhiên, huấn luyện viên Phan Như Thuật vẫn khẳng định sẽ yêu cầu các cầu thủ phải thi đấu hết mình, với tinh thần tốt nhất.

“Hiện Bình Dương và Sông Lam Nghệ An đang ở 2 thái cực khác nhau, nhưng chúng tôi luôn yêu cầu các cầu thủ được ra sân phải thi đấu với tinh thần tốt nhất. Ngoài ra chúng tôi cũng xây dựng kế hoạch để tạo điều kiện cho các cầu thủ trẻ được thi đấu. Trước tất cả các trận thuộc những vòng cuối của mùa giải này, chúng tôi vẫn tập luyện hết sức nghiêm túc và quán triệt với tất cả các cầu thủ phải chơi bóng nỗ lực, để phục vụ khán giả” - huấn luyện viên Phan Như Thuật cho hay.

Huấn luyện viên Phan Như Thuật. Ảnh: Hải Hoàng

Đồng thời thuyền trưởng Sông Lam Nghệ An cũng đặt mục tiêu: “Mục tiêu của chúng tôi trong trận đấu thuộc vòng 3 giai đoạn 2 V.League 2023 là giành chiến thắng và các cầu thủ phải ra sân với tinh thần thi đấu tốt nhất”.

Đánh giá về đối thủ, vị chiến lược gia xứ Nghệ cho rằng: “Bình Dương là đội bóng có chất lượng. Tuy nhiên ở mùa giải năm nay, đội bóng đất Thủ bị xáo trộn quá nhiều về lực lượng, bên cạnh đó họ không gặp nhiều may mắn trong các trận đấu, vì thế đã không đạt được thành tích như mong muốn”.

Cũng trước vòng đấu này, Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An đón nhận tin vui khi huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn công bố danh sách đội tuyển U23 Việt Nam, trong đó có tới 8 cầu thủ Sông Lam Nghệ An được triệu tập.

Xuân Tiến là một trong 8 cầu thủ trẻ của Sông Lam Nghệ An được triệu tập lên U23 Việt Nam. Ảnh: Hải Hoàng

Chia sẻ niềm vui này, huấn luyện viên Phan Như Thuật cho hay: “Có tới 8 em được gọi lên đội tuyển U23 Việt Nam là một tín hiệu rất vui đối với bóng đá trẻ Nghệ An, cũng như đội 1 Sông Lam Nghệ An. Theo tôi nghĩ đây sẽ là động lực lớn để các em tự tin phát triển con đường bóng đá chuyên nghiệp. Tôi hy vọng những em được triệu tập lên đội tuyển U23 Việt Nam, khi quay trở lại câu lạc bộ sẽ có bước trưởng thành hơn về chuyên môn, cũng như tăng thêm bản lĩnh trong thi đấu, từ đó đóng góp nhiều hơn cho đội bóng xứ Nghệ. Và trong tương lai tôi mong các em sẽ trở thành những cầu thủ trụ cột của đội 1 Sông Lam Nghệ An".