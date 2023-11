Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong truy bắt đối tượng cướp tài sản ngân hàng ở thị xã Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Sáng 16/11, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ trao thưởng cho các tập thể, công dân có thành tích xuất sắc nhanh chóng truy bắt thành công đối tượng cướp tài sản tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn (Agribank) chi nhánh Thị xã Cửa Lò.

Lễ trao thưởng cho các tập thể, công dân có thành tích đặc biệt xuất sắc nhanh chóng truy bắt thành công đối tượng cướp tài sản. Ảnh: Phạm Thủy

Dự buổi lễ có Đại tá Nguyễn Đức Hải - Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo Thị xã Cửa Lò; lãnh đạo, các cán bộ, chiến sĩ tham gia phá án, cùng đại diện Ngân hàng Agribank tỉnh Nghệ An và Ngân hàng Agribank chi nhánh Thị xã Cửa Lò.

Trước đó, như Báo Nghệ An đã thông tin, khoảng 14h30' ngày 14/11 xảy ra vụ cướp tại Ngân hàng Agribank chi nhánh Thị xã Cửa Lò. Vụ án nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận quần chúng nhân dân. Đối tượng Nguyễn Tuấn Anh (SN 1995), trú tại phường Trường Thi, TP Vinh mặc áo khoác màu đỏ, đeo khẩu trang che kín mặt, xông vào Ngân hàng Agribank Thị xã Cửa Lò dùng dao khống chế, uy hiếp nhân viên ngân hàng để thực hiện cướp tài sản. Tuy nhiên, trong quá trình gây án, nhân viên ngân hàng đã chống trả quyết liệt nên đối tượng không lấy được tài sản mà phải bỏ chạy.

Đại tá Nguyễn Đức Hải - Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh phát biểu tại Lễ trao thưởng. Ảnh: Minh Khôi

Ngay sau khi nhận được thông tin, chỉ trong vòng 24h, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Công an thị xã Cửa Lò, Công an huyện Nghi Lộc, Công an phường Trường Thi, TP Vinh, các đơn vị có liên quan đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, nhanh chóng bắt giữ thành công đối tượng Nguyễn Tuấn Anh, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho nhân dân và cán bộ, chiến sĩ tham gia truy bắt.

Tại buổi lễ, Giám đốc Công an tỉnh, Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò đã có Quyết định khen thưởng cho 4 tập thể và 2 công dân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống tội phạm.

Đại tá Nguyễn Đức Hải - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh trao khen thưởng của Giám đốc Công an tỉnh cho 2 công dân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống tội phạm. Ảnh: Phạm Thủy

Phát biểu tại Lễ trao thưởng, Đại tá Nguyễn Đức Hải - Phó Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận và biểu dương chiến công xuất sắc của lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an thị xã Cửa Lò, Công an huyện Nghi Lộc, Công an phường Trường Thi, TP Vinh và đánh giá cao tinh thần phối hợp, đấu tranh phòng, chống tội phạm của các cán bộ, nhân viên Ngân hàng Agribank chi nhánh Thị xã Cửa Lò. Qua đó, giúp điều tra khám phá nhanh vụ án xảy ra, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Đại tá Nguyễn Đức Hải - Phó Giám đốc Công an tỉnh trao thưởng cho Phòng Cảnh sát Hình sự. Ảnh: Phạm Thủy

Đại tá Nguyễn Đức Hải - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh trao thưởng cho Công an Thị xã Cửa Lò. Ảnh: Minh Khôi

Đồng thời, mong các đơn vị phát huy kết quả đạt được, tiếp tục lập thêm nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.