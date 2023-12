Khởi tố nhóm làm giả giấy khám sức khỏe

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Chiều 29/12, một lãnh đạo Công an quận Hà Đông (Hà Nội) cho biết, đã khởi tố vụ án đối với Hà Thái Sơn (SN 2000, ở Phú Thọ), Lê Đức Duy (SN 2000) và Cao Xuân Trường (SN 2004), 2 đều ở Vĩnh Phúc, về hành vi Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức.

Nhóm đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: H.Q

Công an xác định, vào đầu tháng 7/2023, nhận thấy nhiều người có nhu cầu về giấy khám sức khỏe, giấy chứng nhận sức khỏe… nên Sơn nảy sinh ý định kiếm tiền bất chính.

Đối tượng này đặt mua trên mạng xã hội 2 con dấu giả hình tròn của Công ty cổ phần bệnh viện Giao thông vận tải, các dấu chức danh và một số con dấu khác với giá khoảng 10 triệu đồng.

Sau đó, Sơn tiếp tục lên mạng xã hội đặt mua máy in phun màu, máy vi tính xách tay để in màu ảnh chân dung. Đối tượng còn tìm hiểu các bước để in, đóng dấu các con dấu này vào các giấy khám sức khỏe loại giấy A3, giấy chứng nhận sức khỏe loại giấy A4… Sau khi đã thuần thục kỹ năng, Sơn vào các trang mạng xã hội tìm kiếm khách.

Mỗi giấy khám sức khỏe có dán ảnh chân dung đóng dấu giáp lai giá 50.000 đồng, giấy khám sức khỏe không có ảnh chân dung giá 30.000 đồng, giấy chứng nhận sức khỏe giá 20.000 đồng. Mọi giao dịch thanh toán thông qua dịch vụ ship.

Tang vật của vụ án. Ảnh: H.Q

Sơn gặp và quen Lê Đức Duy chạy xe ôm công nghệ rồi rủ Duy tham gia đường dây, với vai trò vận chuyển cho khách.

Lúc này, Sơn thỏa thuận trả công cho Duy 30.000 đồng trên một đơn hàng. “Người vận chuyển” sẽ đến phòng trọ của Sơn (ở huyện Thanh Trì, Hà Nội) để nhận các giấy khám, chứng nhận sức khỏe giả. Cuối ngày, Duy sẽ thông báo số đơn hàng đã vận chuyển, rồi hai đối tượng tính toán tiền công, thanh toán ngay trong ngày.

Vào cuối tháng 11/2023, Sơn đặt hàng vận chuyển đơn hàng thì Duy nói xe bị hỏng và giới thiệu Cao Xuân Trường. Sau đó, Sơn thuê Trường chuyển đơn cho khách.

Ngày 27/12, khi Trường đi giao giấy khám sức khỏe giả đến quận Hà Đông bị Tổ công tác Công an phường Yên Nghĩa kiểm tra hành chính, phát hiện thu giữ các tài liệu nghi vấn là giả.

Lúc này, Trường khai, các giấy khám sức khỏe do Sơn cấp, để giao cho Duy và Trường vận chuyển. Công an quận Hà Đông và Công an phường Yên Nghĩa đã lập tức triệu tập các đối tượng đấu tranh, làm rõ hành vi phạm tội như trên.

Công an phường Yên Nghĩa đã thu giữ 22 tờ giấy khám sức khỏe khổ A3, có đóng hình dấu tròn đỏ, 2 con dấu nhựa cùng nhiều con dấu chức danh bác sĩ.

Vụ án đang được điều tra mở rộng.