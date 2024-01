Kiên quyết không để Nghệ An trở thành địa bàn trung chuyển ma túy

Nhiều vụ án, đường dây được bóc gỡ

Ngày 24/12/2023, tại tuyến Quốc lộ 48D, đoạn qua bản Tạ, xã Quang Phong, huyện Quế Phong, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ trì, phối hợp Công an các huyện Quỳ Châu, Quế Phong bắt quả tang đối tượng Trương Đình Luân trú tại tỉnh Đắk Nông và Võ Văn Dư, trú tại tỉnh Tiền Giang về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 3 bánh heroin, 215 viên ma túy tổng hợp, 10 gam ma túy đá, 1 xe máy và một số tang vật khác.

Cùng thời điểm trên, tại huyện Quỳ Châu, lực lượng chức năng đã tiến hành bắt, khám xét khẩn cấp Đặng Quang Tuất (SN 1970), trú tại khối 2, thị trấn Tân Lạc về hành vi mua bán trái phép chất ma túy; thu giữ 20 gam heroin, 4 điện thoại di động, 1 ô tô và một số tang vật có liên quan. Đồng thời, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy, Công an tỉnh Nghệ An chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh Cao Bằng bắt giữ đối tượng La Thị Hoa huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng, là mắt xích tiêu thụ trong đường dây phạm tội về ma túy này.

Các đối tượng Trương Đình Luân, Đặng Quang Tuất và Võ Văn Dư tại Cơ quan Công an (Chuyên án do Phòng CSĐT tội phạm về ma túy chủ trì, phối hợp Công an huyện Quỳ Châu, Quế Phong, bắt giữ các đối tượng vào ngày 24/12/2023). Ảnh tư liệu: Phạm Thủy

Trước đó, vào sáng 15/12/2023, Công an TP Vinh phá thành công chuyên án, triệt xóa đường dây ma túy, bắt giữ đối tượng Thào A Cang (SN 1981) và Thào A Thông (SN 1991), đều trú tại xã Tân Lập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La khi chúng đang vận chuyển số lượng lớn ma túy từ Sơn La vào Nghệ An tiêu thụ. Tang vật thu giữ gồm 7 kg ma túy đá, 2 kg ma túy ketamine, 2 bánh hêrôin và 12.000 viên ma túy tổng hợp.

2 đối tượng Tăng Tiến Độ và Thái Công Chính. Ảnh tư liệu: Hồng Hạnh

Liều lĩnh hơn, một số đối tượng còn liên kết với người Việt Nam thường trú tại các nước châu Âu để vận chuyển trái phép ma túy bằng đường hàng không về Việt Nam dưới hình thức trá hình là đóng ma túy vào các hộp sữa châu Âu, có nhãn mác. Điển hình 14/9/2023, Công an huyện Yên Thành chủ trì, phối hợp với các lực lượng liên quan bắt giữ Tăng Tiến Độ và Thái Công Chính cùng trú tại xã Thọ Thành, huyện Yên Thành, nơi ở hiện nay huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh về hành vi mua bán trái phép chất ma tuý; tang vật thu giữ gồm 13 kg ma túy ketamin.

Theo số liệu tổng hợp, 9 tháng đầu năm 2023, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy toàn tỉnh đã phát hiện, bắt 968 vụ, 1.306 đối tượng (trong đó khám phá thành công 94 chuyên án ma túy); thu giữ 10,02 kg heroin; 44,9 kg và 190.830 viên ma túy tổng hợp; 13,5 kg ma tuý các loại khác cùng nhiều tang vật liên quan; triệt xoá 29 đường dây ma tuý lớn (đạt 93% chỉ tiêu Bộ Công an giao, so với cùng kỳ năm 2022 tăng 105 vụ, 198 đối tượng). Riêng trong 15 ngày đầu ra quân tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh, trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, về tội phạm ma túy, đã phát hiện, bắt giữ 122 vụ, 137 đối tượng; thu 17 bánh heroin, 2,1 kg và hơn 41.000 viên ma túy tổng hợp, 7,23 kg ma túy đá, 3 khẩu súng tự chế.

Tiếp tục đẩy mạnh tấn công, truy quét

Theo đánh giá của Công an tỉnh, với sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt, các cấp, ngành, chính quyền địa phương đồng hành với lực lượng công an triển khai nhân rộng Đề án Xây dựng “Xã biên giới sạch về ma túy”, hướng đến mục tiêu huyện biên giới sạch về ma túy trên địa bàn tỉnh. Ngoài 27 xã biên giới, đến thời điểm hiện nay đã có thêm 81 xã có quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn “Xã sạch về ma tuý”. Riêng thị xã Hoàng Mai trở thành đơn vị đầu tiên của toàn tỉnh hoàn thành chỉ tiêu xây dựng “Thị xã sạch về ma túy” khi có 10/10 phường, xã được công nhận “sạch về ma túy”.

Đặc biệt, lực lượng Cảnh sát ĐTTP về ma túy các cấp đã tăng cường phối hợp với các lực lượng Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển, Hải quan… trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy; qua đó đấu tranh, triệt xóa nhiều đường dây, ổ nhóm tội phạm về ma túy lớn.



Kiểm tra số tang vật chuyên án do Công an TP Vinh bắt giữ vào sáng 15/12/2023. Ảnh tư liệu: Minh Khôi

Tuy nhiên thực tế, Nghệ An là tỉnh có diện tích lớn, tuyến biên giới tiếp giáp với 3 tỉnh của nước bạn Lào dài 468,281 km, có 5 cửa khẩu và hàng trăm đường tiểu ngạch, địa hình rừng núi hiểm trở, phức tạp, thuận lợi cho tội phạm ma túy lợi dụng ẩn nấp, hoạt động, gây nhiều khó khăn cho các cơ quan chức năng trong thực hiện nhiệm vụ. Mặt khác, Nghệ An cũng nằm gần khu vực "Tam giác vàng" Lào - Myanmar - Thái Lan, là nơi sản xuất ma túy lớn trên thế giới, địa bàn thuận lợi trung chuyển ma túy bằng đường bộ, đường biển với phương thức, thủ đoạn hoạt động ngày càng tinh vi, xảo quyệt.



Bên cạnh đó, kinh tế - xã hội của một số địa phương trên địa bàn, nhất là các huyện miền núi cao còn nhiều khó khăn, trình độ dân trí, hiểu biết pháp luật còn hạn chế, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, trong khi lợi nhuận từ ma túy lớn nên người dân dễ bị các đối tượng xấu lôi kéo, dụ dỗ, làm phát sinh nhiều tội phạm, tệ nạn ma túy.



Tang vật vụ án do Phòng CSĐT tội phạm về ma túy chủ trì, phối hợp Công an huyện Quỳ Châu, Quế Phong, bắt giữ vào ngày 24/12/2023. Ảnh tư liệu: Hồ Hưng

Với lực lượng làm công tác đấu tranh phòng chống ma túy nói chung, không phải cuộc vây bắt nào cũng có thể khống chế được các đối tượng mà không phải đổ máu. Bởi tội phạm ma túy luôn sẵn sàng sử dụng vũ khí “nóng” để chống trả khi bị phát hiện, bắt giữ. Thực tế, có những chiến sĩ đã hy sinh, bị thương.

Đơn cử ngày 24/8/2023, Công an huyện Quỳ Châu phá chuyên án, bắt giữ 3 đối tượng trên địa bàn huyện Quỳ Châu về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 8,263 gam heroin, 4 dao, kiếm tự chế và nhiều tang vật khác có liên quan. Trong quá trình vây bắt, đối tượng Vi Văn Tường (trú tại bản Na Pùa, xã Châu Nga) đã liều lĩnh sử dụng hung khí chống trả quyết liệt, gây thương tích đối với Thiếu tá Moong Văn Tân, cán bộ Công an xã Châu Nga.



Công an Nghệ An xác định, bên cạnh công tác tuyên truyền, đẩy mạnh thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, nhân rộng các mô hình mới, cách làm hay trong phòng, chống ma túy, công an các đơn vị, địa phương tiếp tục tăng cường hơn nữa công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma tuý trên địa bàn. Trọng tâm là thực hiện và nhân rộng Đề án “Xã biên giới sạch về ma tuý”; thực hiện tốt việc tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm; phối hợp với các lực lượng chức năng, nhất là ở tuyến biên giới đấu tranh quyết liệt, ngăn chặn “nguồn cung” ma túy từ bên ngoài vào trong tỉnh; kiên quyết không để Nghệ An trở thành địa bàn thẩm lậu, mua bán, vận chuyển, trung chuyển ma túy. Tăng cường công tác hợp tác quốc tế, nhất là với các tỉnh giáp biên của nước bạn Lào trong đấu tranh, phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật nhất là tội phạm về ma tuý...