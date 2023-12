Nâng cao chất lượng hoạt động các điểm thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Nhằm hướng tới tính chuyên nghiệp trong hoạt động ủy quyền thu BHXH, BHYT, nâng cao hiệu quả công tác quản lý, BHXH tỉnh Nghệ An đã thực hiện việc ký hợp đồng ủy quyền thu BHXH, BHYT với các tổ chức dịch vụ đáp ứng đầy đủ yêu cầu theo Quyết định 1155/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam.

Đa dạng hình thức truyền thông

Tính đến tháng 12/2023, toàn tỉnh có 385.931 người tham gia bảo hiểm xã hội, trong đó, số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là 113.461 người, tăng 4.039 người so với cuối năm 2022. Số người tham gia bảo hiểm y tế là 2.936.308 người, tăng 60.737 người so với cuối năm 2022, đạt tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế là 93% so với dân số.

Bảo hiểm xã hội từ tỉnh đến huyện đã ký hợp đồng ủy quyền thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế với 25 tổ chức dịch vụ với 1.294 điểm thu/460 xã và 3.153 nhân viên thu. Trong đó, có 2 tổ chức dịch vụ là Bưu điện tỉnh Nghệ An và Viettel Nghệ An đã bố trí được hệ thống điểm thu trải rộng trên 21 huyện, thị xã, thành phố.

Với lợi thế bám sát địa bàn, hàng ngày tiếp xúc với người dân, thời gian qua, hệ thống các điểm thu, nhân viên thu đã đóng góp tích cực vào việc tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế.

Tư vấn cho người dân phường Lê Lợi (TP Vinh) chính sách BHXH, BHYT. Ảnh: Thanh Hiền

Các tổ chức dịch vụ thu giao chỉ tiêu phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình hàng tháng, quý, năm cho từng nhân viên thu, từng điểm thu trên cơ sở chỉ tiêu Bảo hiểm xã hội tỉnh giao. Đồng thời, chủ động phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội và chính quyền địa phương để tổ chức các hội nghị khách hàng, các buổi tuyên truyền theo nhóm nhỏ, đến từng hộ dân để tuyên truyền, vận động, tham gia các đợt tuyên truyền cao điểm,…

Thời gian qua, để phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, chúng tôi đã triển khai nhiều giải pháp như: Rà soát, phân loại nhóm tiềm năng để có hình thức tuyên truyền phù hợp, phối hợp với khối, xóm để đẩy mạnh công tác truyền thông về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong các buổi họp tại cơ sở... Ngoài ra, chúng tôi thường xuyên đăng tải các thông tin liên quan đến quyền lợi của người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo, các hội, nhóm... Nhờ đó mà số lượng người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của điểm thu Bưu điện xã Nghi Phú luôn ổn định. Chị Hồ Thị Hải Lý - nhân viên điểm thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Bưu điện xã Nghi Phú, TP. Vinh

Người dân đến làm thủ tục tham gia BHXH, BHYT tại điểm thu bưu điện xã Nghi Phú (TP Vinh). Ảnh: Đức Anh

Là một trong những người đã gắn bó lâu năm với công tác tuyên truyền, vận động người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình, chị Nguyễn Thị Liên – Chủ tịch Hội Phụ nữ phường Trung Đô (TP. Vinh) cho rằng: Công tác tuyên truyền không chỉ dừng lại tại các hội nghị, các cuộc họp khối... mà phải đến từng nhà, hiểu từng hoàn cảnh để có sự tư vấn hợp lý nhất.

Triển khai nhiều giải pháp đồng bộ

Để nâng cao chất lượng hoạt động các điểm thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, thời gian qua, Bảo hiểm xã hội Nghệ An đã triển khai quyết liệt các giải pháp như: Giao chỉ tiêu phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế cho các tổ chức dịch vụ. Thường xuyên tổ chức kiểm tra hoạt động của các tổ chức dịch vụ thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đã ký hợp đồng ủy quyền thu với cơ quan Bảo hiểm xã hội để kịp thời phát hiện, xử lý các sai sót, đồng thời, đôn đốc, hỗ trợ các tổ chức dịch vụ hoàn thành tốt chỉ tiêu được giao.

Nhân viên điểm thu xã Nghi Phú (TP Vinh) hướng dẫn người dân làm thủ tục tham gia BHXH, BHYT. Ảnh: Đức Anh

Năm 2023, Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An đã tổ chức 2 đợt tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho nhân viên của các tổ chức dịch vụ trên địa bàn toàn tỉnh, cấp thẻ nhân viên thu cho 514 nhân viên đạt yêu cầu bài thi sát hạch. Tổ chức làm việc với các tổ chức dịch vụ thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để triển khai công tác phát triển người tham gia năm 2024 trên địa bàn toàn tỉnh.

Ông Hoàng Văn Minh - Giám đốc Bảo hiểm xã hội Nghệ An nhấn mạnh: Mặc dù đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận nhưng công tác thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế qua các tổ chức dịch vụ thu vẫn còn nhiều hạn chế.

Một buổi tuyên truyền BHXH tự nguyện, BHYT cho người dân TP Vinh. Ảnh: Đình Tuyên

Thời gian tới, các tổ chức dịch vụ thu cần tiếp tục rà soát, kiện toàn, mở rộng các điểm thu trên địa bàn các xã, phường, thị trấn. Các điểm thu phải đáp ứng đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, hạ tầng kỹ thuật, ứng dụng linh hoạt công nghệ thông tin trong hoạt động của các điểm thu. Đồng thời, lựa chọn những nhân viên thu có tinh thần trách nhiệm, am hiểu chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, nhiệt tình tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình. Chủ động phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội và Ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại địa phương để thực hiện hiệu quả quy chế phối hợp, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu về phát triển người tham gia.

Đối với cơ quan Bảo hiểm xã hội: Tiếp tục gửi thư mời, thông báo trên các phương tiện truyền thông đại chúng để các đơn vị/doanh nghiệp đăng ký làm tổ chức dịch vụ thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy trình hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Công khai danh sách các tổ chức dịch vụ thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đã ký hợp đồng, danh sách nhân viên thu của tổ chức dịch vụ thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên Cổng thông tin điện tử, niêm yết danh sách tổ chức dịch vụ thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và danh sách nhân viên thu của tổ chức dịch vụ thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại trụ sở Bảo hiểm xã hội tỉnh/huyện và tại các điểm thu để người dân biết và tiện liên hệ.

BHXH Nghệ An ra quân tuyên truyền BHXH, BHYT năm 2023. Ảnh: Thanh Hiền

Tăng cường kiểm tra, giám sát các điểm thu, các nhân viên thu trên địa bàn tỉnh theo các nội dung đã ký kết trong hợp đồng ủy quyền. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để quản lý hiệu quả hoạt động thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của các tổ chức dịch vụ, đảm bảo cơ quan Bảo hiểm xã hội nắm được tình hình khai thác, kết quả thực hiện của từng tổ chức dịch vụ thu; Cập nhật danh sách nhóm người tiềm năng trên địa bàn cấp xã và chuyển giao kịp thời cho các tổ chức dịch vụ để vận động, phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế.

Phối hợp với tổ chức dịch vụ thu rà soát, lập danh sách đề nghị đào tạo, bồi dưỡng nhân viên thu; Rà soát lại hệ thống nhân viên thu của các tổ chức dịch vụ, đảm bảo 1 nhân viên thu chỉ đăng ký làm việc cho 1 tổ chức dịch vụ.

Xây dựng kế hoạch và triển khai công tác bồi dưỡng, tập huấn cho nhân viên thu, đồng thời, định hướng nội dung tuyên truyền phù hợp; Chủ động phối hợp, hỗ trợ các tổ chức dịch vụ trong các hoạt động tuyên truyền, phát triển người tham gia; triển khai các biện pháp nghiệp vụ để hoàn thiện, tổ chức kết nối giữa nhân viên thu - tổ chức dịch vụ thu - cơ quan Bảo hiểm xã hội để liên thông dữ liệu góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm nhân lực trong công tác quản lý dữ liệu người tham gia.