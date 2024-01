Ngành Giáo dục Nghệ An được bổ sung hơn 2.000 biên chế

(Baonghean.vn) - An toàn trong trường học là một nhiệm vụ được nói đến thường xuyên trong các nhà trường. Mặc dù vậy, với nhiều lý do khác nhau, nhiều vụ tai nạn, mất an toàn trong trường học vẫn xảy ra, để lại nhiều hậu quả đáng tiếc.