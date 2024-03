Nghệ An ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

-Theo đó, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các đơn vị liên quan tổ chức phổ biến nội dung của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Đồng thời, tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ, chiến sĩ công an các địa phương, đơn vị có liên quan đến việc triển khai thi hành luật.

-Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với Công an tỉnh, Hội đồng Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh để chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình ở địa phương dành thời lượng phù hợp phổ biến, tuyên truyền Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Công an xã Tri Lễ, huyện Quế Phong phối hợp với Đồn Biên phòng Tri Lễ tuyên truyền pháp luật về Đề án xã biên giới sạch về ma tuý. Ảnh tư liệu: Đức Vũ

-Các cơ quan, đơn vị, UBND các cấp, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh chủ động lựa chọn hình thức và nội dung tuyên truyền Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành bảo đảm phù hợp với đặc điểm, tình hình của cơ quan, đơn vị, địa phương.

-UBND tỉnh cũng giao các sở, ngành, UBND cấp huyện trong phạm vi trách nhiệm, quyền hạn của mình tiến hành kiểm tra, rà soát hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản liên quan khác đang còn hiệu lực thi hành để sửa đổi, bổ sung hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các quy định cho phù hợp với Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Công an huyện Quỳ Hợp tặng "Móc khóa bình yên" cho người dân bản Bành, xã Châu Quang. Ảnh tư liệu: Hoài Thu

- Các cơ quan, đơn vị, UBND các cấp tổ chức tham gia ý kiến góp ý, xây dựng dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, Chính phủ, Bộ Công an và các bộ, ngành liên quan về thi hành Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở khi có yêu cầu.

Công an tỉnh chủ trì phối hợp với Sở Tư pháp và các đơn vị liên quan, chủ động rà soát, tham mưu đề xuất HĐND, UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung hoặc xây dựng ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh để quy định chi tiết, biện pháp thi hành phù hợp với Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Công an Nghệ An tăng cường bám, nắm địa bàn, tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân ở miền Tây xứ Nghệ. Ảnh tư liệu: Phạm Thuỷ

-Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các đơn vị, địa phương liên quan tham mưu UBND tỉnh xây dựng phương án kiện toàn thống nhất tổ chức lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở theo quy định tại Khoản 1 Điều 14 (kiện toàn thống nhất lực lượng bảo vệ dân phố, Công an xã bán chuyên trách đang được tiếp tục sử dụng và đội trưởng, đội phó dân phòng) bảo đảm tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, đồng bộ, thống nhất với thời điểm Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở có hiệu lực thi hành.