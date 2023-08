Nghệ An chọn 6 địa phương tổ chức 'điểm' Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Công văn số 6519/UBND-NC ngày 7/8/2023 về chỉ đạo tổ chức “điểm” Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Theo đó, để chuẩn bị tốt cho việc triển khai Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại 6 địa phương được chọn tổ chức “điểm” gồm: Phường Nghi Thu (thị xã Cửa Lò); phường Hà Huy Tập (TP. Vinh), phường Quang Tiến (Thị xã Thái Hoà), xã Kim Liên (Huyện Nam Đàn); xã Diễn Hùng (Diễn Châu) và xã Nghĩa Hoàn (Tân Kỳ), UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu:

Công an huyện Quỳ Hợp tặng móc khoá an ninh cho người dân trên địa bàn. Ảnh: Tư liệu: Hoài Thu

* Công an tỉnh: Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan chuẩn bị các nội dung, điều kiện phục vụ tốt việc tổ chức “điểm” Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại phường Nghi Thu (thị xã Cửa Lò) và các địa phương đã được chọn nêu trên. Hướng dẫn các địa phương nêu trên tổ chức tốt "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” theo Kế hoạch số 178/KH-BCĐ ngày 05/4/2023 của Ban chỉ đạo Trung ương và Kế hoạch số 221/KH-UBND ngày 31/3/2023 của UBND tỉnh.

- Chỉ đạo Công an thị xã Cửa Lò tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm, nâng cao tinh thần cảnh giác, ý thức chấp hành pháp luật và tích cực đấu tranh, tố giác tội phạm của nhân dân, góp phần xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc vững mạnh; tổ chức cấp căn cước công dân và hướng dẫn kích hoạt tài khoản định danh điện tử trên địa bàn phường Nghi Thu.

Công an xã Diễn Bích tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho các hộ kinh doanh trên địa bàn. Ảnh: CACC

* Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Nghệ An: Xây dựng phóng sự tuyên truyền về ý nghĩa của Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và công tác xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh.

* UBND thị xã Cửa Lò:

- Chỉ đạo UBND phường Nghi Thu chuẩn bị tốt các nội dung, điều kiện tổ chức “điểm” Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; đồng thời, chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị chức năng chuẩn bị các nội dung, điều kiện và bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ tổ chức các hoạt động của Ngày hội “điểm” đạt chất lượng, hiệu quả cao nhất

- Chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa thị xã, Đoàn Thanh niên và Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Cửa Lò triển khai công tác khám bệnh, phát thuốc miễn phí, giúp đỡ các hộ nghèo, cận nghèo tại phường Nghi Thu trong 2 ngày 9 và ngày 10/8/2023.

Đồng chí Lê Hồng Vinh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho 35 tập thể và 25 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham gia thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Ảnh tư liệu: Thành Cường

* UBND thành phố Vinh, thị xã Thái Hòa và các huyện Diễn Châu, Nam Đàn, Tân Kỳ: Chỉ đạo UBND các phường, xã đã được chọn làm “điểm” chuẩn bị tốt các nội dung, điều kiện tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại địa phương.