Nghệ An chủ động đảm bảo tốt công tác y tế trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh

Ngày 30/8, Sở Y tế Nghệ An có Công văn số 2749/SYT-NVY về việc đảm bảo công tác y tế trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9, gửi Giám đốc các đơn vị y tế trong và ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Theo đó, Giám đốc Sở Y tế yêu cầu các cơ sở khám, chữa bệnh tổ chức tốt việc cấp cứu, khám, chữa bệnh, dự trữ đủ thuốc, máu, dịch truyền và các phương tiện, trang thiết bị cần thiết bảo đảm tất cả người bệnh cấp cứu được khám và điều trị, không được từ chối hoặc xử trí chậm trễ trường hợp cấp cứu. Nếu trái tuyến, trái chuyên khoa cần xử lý cấp cứu ban đầu ổn định, giải thích đầy đủ cho người bệnh, người nhà người bệnh trước khi chuyển đi cơ sở y tế khác.

Các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An thực hiện cấp cứu cho người bệnh. Ảnh tư liệu: Đình Tuyên

Các cơ sở khám, chữa bệnh phân công thường trực cấp cứu ngoại viện, sẵn sàng và khẩn trương ứng phó trong trường hợp cấp cứu tai nạn hàng loạt, tai nạn giao thông nghiêm trọng, thảm họa tập trung đông người; đảm bảo thường trực đường dây nóng 24/24h sẵn sàng chỉ đạo, phối hợp, chi viện, ứng cứu trong trường hợp cần thiết; thực hiện báo cáo hàng ngày tình hình khám, chữa bệnh, cấp cứu tai nạn giao thông và danh sách ca tử vong.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Trung tâm Y tế chủ động tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh, chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, tập trung vào các vùng có nguy cơ cao; kiểm tra chặt chẽ khách nhập cảnh từ các vùng có dịch vào Nghệ An; củng cố các đội cơ động chống dịch, bố trí thường trực 24/24h và chuẩn bị đầy đủ thuốc men, hóa chất, phương tiện, dụng cụ y tế để sẵn sàng phòng, chống dịch bệnh.

Chi cục An toàn thực phẩm chú trọng công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, đặc biệt, chú ý nơi chế biến, sản xuất các mặt hàng phục vụ đợt nghỉ lễ và những nơi có bếp ăn tập thể (khu công nghiệp, khu chế xuất…); kiên quyết xử lý những cơ sở vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định hiện hành.

Giám đốc các đơn vị y tế tổ chức trực đầy đủ 4 cấp; thường xuyên nắm tình hình và kịp thời báo cáo những vấn đề nổi cộm, đột xuất phát sinh xảy ra trong dịp nghỉ lễ./.