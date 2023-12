Nghệ An kiên quyết không để xảy ra tình trạng 'bắt cóc bỏ đĩa', tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông

Ra quân đồng loạt

Cùng với tuyên truyền, vận động các hộ dân ký cam kết tự tháo dỡ mái che, biển báo lấn chiếm hành lang và cam kết không tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, các lực lượng trên địa bàn huyện Tân Kỳ đã ra quân đồng loạt, kiên quyết xử lý các trường hợp cố tình vi phạm.

Công an xã Kỳ Sơn (Tân Kỳ) tiến hành giải tỏa hành lang an toàn giao thông dọc 2 bên đường tại khu vực chợ trên địa bàn. Ảnh: CATK

Tại xã Kỳ Sơn, Công an huyện Tân Kỳ đã phối hợp với UBND xã huy động phương tiện, các điều kiện cần thiết để ra quân tiến hành giải tỏa hành lang an toàn giao thông dọc 2 bên đường tại khu vực chợ trên địa bàn, tháo dỡ, thu giữ 25 mái che, 13 biển quảng cáo. Với cách làm tương tự, tại địa bàn thị trấn Lạt, các lực lượng đã tháo dỡ, thu giữ 15 bảng biển, ô dù, mái che; còn tại xã Kỳ Tân, lực lượng chức năng đã thu giữ 12 biển quảng cáo, giải toả 5 km hành lang giao thông dọc tuyến Quốc lộ 48E và 15B, vận động 15 hộ dân tự tháo dỡ lấn chiếm hành lang an toàn giao thông…

Theo Thượng tá Cao Thanh Hải - Trưởng Công an huyện Tân Kỳ: Đợt ra quân giải tỏa hành lang an toàn giao thông thực hiện theo Kế hoạch số 333 ngày 30/10/2023 của Công an tỉnh Nghệ An và Kế hoạch số 210, ngày 15/11/2023 của UBND huyện Tân Kỳ về mở đợt cao điểm ra quân giải tỏa vi phạm, chống tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông trên địa bàn dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Theo đó, các địa phương trên địa bàn phối hợp với Công an huyện, bố trí nhân lực, phương tiện để ra quân giải tỏa vi phạm, với quyết tâm trả lại hành lang thông thoáng, không để tái lấn chiếm.

Các ki-ốt trái phép đối diện Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An đã được rào chắn bằng các thùng container, đồng thời luôn có lực lượng của Đội Quản lý trật tự đô thị, Công an TP. Vinh túc trực. Ảnh tư liệu: Quang An

Tại thành phố Vinh, cùng với các phường, xã khác trên địa bàn, chính quyền xã Nghi Phú đã rốt ráo chỉ đạo thực hiện công tác giải tỏa hành lang an toàn giao thông với sự phối hợp đồng bộ của nhiều lực lượng. Có mặt trước cổng Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An - “điểm nóng” về lấn chiếm vỉa hè, điều dễ nhận thấy là hiện nay không còn tình trạng lộn xộn, nhếch nhác do các tiểu thương chiếm dụng vỉa hè như trước đây. Các mái che, ki-ốt sau khi được giải tỏa đã trả lại lòng đường, vỉa hè thông thoáng, đảm bảo an toàn giao thông và trật tự đô thị. Kết quả đó, ngoài sự vào cuộc của chính quyền xã Nghi Phú, còn có sự phối hợp tích cực của Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh), Công an TP. Vinh, Đội Quản lý trật tự đô thị thành phố.

Ông Phạm Hoài Dũng - cán bộ Đội Quản lý trật tự đô thị TP. Vinh cho biết: Do tại khu vực đối diện Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An có nhiều ki-ốt dựng khá kiên cố nên sau khi tháo dỡ, giải tỏa, lực lượng chức năng đã tiến hành lắp đặt các thùng container, chặn kín không cho các hộ kinh doanh buôn bán trái quy định. Đồng thời, bố trí lực lượng, phương tiện túc trực tại các khu vực trước cổng và đối diện bệnh viện 24/24h để đảm bảo không cho các tiểu thương tái lấn chiếm sau giải tỏa.

Không để tình trạng “bắt cóc bỏ đĩa”

Trao đổi với chúng tôi, ông Phan Huy Chương - Phó trưởng Ban chuyên trách Ban An toàn giao thông tỉnh cho biết: Trước khi các địa phương đồng loạt ra quân, Đoàn liên ngành đã đi kiểm tra, đánh giá công tác triển khai thực hiện một số biện pháp giải tỏa vi phạm, chống tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt tại cấp huyện, cấp xã theo Kế hoạch số 36/KH-UBND của UBND tỉnh Nghệ An trong năm 2023.

Đoàn liên ngành của tỉnh kiểm tra thực tế tại xã Quỳnh Văn (Quỳnh Lưu). Ảnh: Đ.C

Đơn cử như tại huyện Quỳnh Lưu, qua kiểm tra ở địa bàn xã Sơn Hải, đoàn liên ngành đã chỉ rõ, các gia đình sống dọc hai bên cầu Sơn Hải đều vi phạm kết cấu hạ tầng đường bộ, ảnh hưởng hành lang ATGT. Tại Km4+500 đến Km4+800, người dân láng đổ bê tông làm bậc lên xuống làm thu hẹp lòng đường, mái che lấn chiếm hành lang giao thông. Còn ở địa bàn xã Quỳnh Ngọc, ngay trước UBND xã, việc họp chợ vẫn diễn ra ngay giữa lòng đường, trong khi phương tiện lưu thông lớn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Bên cạnh đó, tại Km6+800 còn xảy ra tình trạng kinh doanh cát, sỏi lấn chiếm, phá kết cấu đường bộ; Tại Km5+600 một số hộ dân xây tường ở mép ngoài rãnh dọc, vi phạm đất của đường bộ, ảnh hưởng an toàn giao thông. Ngoài ra, tình trạng đổ bê tông làm bậc lên xuống làm thu hẹp lòng đường, mái che trên địa bàn xã Quỳnh Ngọc còn xảy ra nhiều. Tại xã Quỳnh Văn, cụ thể tại Km397+500 đến Km398+500, còn tồn tại tình trạng dựng biển bảng, mái che, tập kết vật liệu (tại những hộ đóng gạch táp lô)… lấn ra đất đường bộ, làm sập rãnh thoát nước.

Cũng theo ông Phan Huy Chương, trên cơ sở kiểm tra thực tế, nhiều thực trạng, điểm nóng đã được đoàn liên ngành chỉ rõ và định hướng để các địa phương lên kế hoạch giải tỏa dứt điểm cũng như chống tái lấn chiếm về lâu dài. Cụ thể như “điểm nóng” trước khu vực cổng Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh, việc túc trực 24/24h chỉ là biện pháp tạm thời, giải pháp căn cơ là sẽ bố trí điểm kinh doanh mới ở phía Tây bệnh viện (cổng sau) để đưa toàn bộ các hộ kinh doanh phía trước ra phía sau hoạt động tạm, giải tỏa tình trạng lộn xộn, ách tắc ở cổng trước, cũng tạo nơi kinh doanh, buôn bán cho người dân, phục vụ người bệnh thăm khám...

Công an xã Kỳ Sơn (Tân Kỳ) tuyên truyền, vận động các hộ dân ký cam kết không tái lấn chiếm hành lang. Ảnh: CATK

Về phía lực lượng công an, Đại tá Trần Ngọc Tuấn - Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết: Để chấn chỉnh tình trạng vi phạm, lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, bắt đầu từ ngày 30/11/2023 đến hết ngày 25/02/2024, công an các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đều đồng loạt ra quân. Bên cạnh chủ động tham mưu UBND các cấp thực hiện quyết liệt việc giải tỏa vi phạm, công an các đơn vị, địa phương cũng huy động tối đa lực lượng, phương tiện xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Đặc biệt là các đối tượng có hành vi chống người thi hành công vụ, gây rối trật tự công cộng, kiên quyết không để xảy ra tình trạng “bắt cóc bỏ đĩa”, tái vi phạm, tái lấn chiếm hành lang ATGT.