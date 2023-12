Nghệ An tạo nguồn cầu thủ từ các lớp nghiệp dư cơ sở

Tạo nguồn cầu thủ trẻ

Theo ông Nguyễn Đình Nghĩa – Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Thể thao Sông Lam Nghệ An, thực hiện chủ trương của UBND tỉnh, hợp đồng đặt hàng với Sở Văn hóa và Thể thao, năm 2023, từ khảo sát, đánh giá về điều kiện cơ sở vật chất, truyền thống, thế mạnh và chất lượng huấn luyện viên của từng địa phương, Công ty CP Thể thao Sông Lam Nghệ An đã triển khai mở 25 lớp năng khiếu nghiệp dư trên địa bàn 17 huyện, thành phố, thị xã, với tổng số 500 vận động viên.

Buổi tập của một lớp bóng đá nghiệp dư trên địa bàn huyện Yên Thành. Ảnh: Minh Quân

Trong đó, tại thành phố Vinh có 4 lớp; huyện Yên Thành có 3 lớp; các huyện, thị: Quỳ Hợp, Quỳnh Lưu, TX. Thái Hòa mỗi huyện 2 lớp; TX. Hoàng Mai, TX. Cửa Lò, các huyện Diễn Châu, Đô Lương, Tương Dương, Quỳ Châu, Tân Kỳ, Anh Sơn, Nam Đàn, Hưng Nguyên, Nghi Lộc, Thanh Chương mỗi huyện 1 lớp.

Tham gia các lớp bóng đá năng khiếu nghiệp dư, các vận động viên ở độ tuổi từ 8 - 11 vừa được học văn hóa tại địa phương, vừa được tham gia tập luyện bóng đá, qua đó được chỉ dạy các kỹ thuật cơ bản của môn bóng đá và bước đầu hình thành tư duy chiến thuật trong cách chơi bóng.

Sau 1 năm tập luyện, các em được tham gia thi đấu tại giải bóng đá các lớp nghiệp dư do Sở Văn hóa và Thể thao, Công ty CP Thể thao Sông Lam Nghệ An tổ chức nhằm đánh giá chất lượng đào tạo của các lớp năng khiếu nghiệp dư trên địa bàn toàn tỉnh, đồng thời phát hiện, tuyển chọn những vận động viên có năng khiếu xuất sắc bổ sung vào các đội tuyển trẻ của Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An. Ngoài ra, các em còn được tham gia Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An được tổ chức vào tháng 6 hằng năm.

Ông Hà Huy Nhâm - Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Truyền thông huyện Quỳ Hợp cho biết: “Trên địa bàn huyện Quỳ Hợp có 2 lớp năng khiếu bóng đá nghiệp dư do Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An tổ chức đã thúc đẩy phong trào thể dục, thể thao quần chúng trên địa bàn ngày càng phát triển rộng khắp, nhu cầu tập luyện, rèn luyện thân thể của nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng cao, trong đó có môn bóng đá. Với sự đam mê cuồng nhiệt của người dân, phụ huynh, các lớp năng khiếu này đã thu hút nhiều các em nhỏ tham gia tập luyện, số lượng và chất lượng vận động viên năm sau cao hơn năm trước”.

Đội bóng huyện Quỳ Hợp giành chức vô địch Giải bóng đá các lớp năng khiếu nghiệp dư cơ sở năm 2023. Ảnh: Chung Lê

Qua hệ thống các lớp năng khiếu nghiệp dư cơ sở, mỗi năm Công ty CP Thể thao Sông Lam Nghệ An đã tuyển chọn được 40 - 50 cầu thủ vào các tuyển trẻ. Như năm 2023 này, trong số 66 vận động viên được tuyển chọn vào các lớp đào tạo trẻ của Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An, có 40 vận động viên được tuyển chọn từ 14/25 lớp năng khiếu cơ sở, trong đó, tiêu biểu nhất là các lớp đào tạo tại Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An và các huyện Thanh Chương, Quỳ Hợp, Diễn Châu, Yên Thành, thị xã Hoàng Mai.

Có thể kể đến những gương mặt tiêu biểu được phát hiện, tuyển chọn từ các lớp năng khiếu nghiệp dư cơ sở, từ các danh thủ như Quế Ngọc Hải, Trần Nguyên Mạnh, Phan Văn Đức, Phạm Xuân Mạnh… cho đến những cầu thủ nổi bật ở các giải trẻ toàn quốc gần đây như: Trần Hải Đăng, Trần Đông Thúc, Nguyễn Trọng Tuấn, Phạm Quốc Trung, Nguyễn Ngọc Trung...

Khắc phục những khó khăn, tồn tại

Tại Hội nghị tổng kết hệ thống các lớp nghiệp dư cơ sở năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 vừa được tổ chức, đại diện Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An và các lớp năng khiếu nghiệp dư đều cho rằng, một điều thuận lợi là các lớp năng khiếu nghiệp dư đã nhận được sự ủng hộ của các cấp ủy, chính quyền, các trung tâm văn hóa, thể thao và truyền thông, trường học trên địa bàn toàn tỉnh cũng như các bậc phụ huynh.

Tuy vậy, một số tồn tại, hạn chế trong hoạt động của các lớp bóng đá năng khiếu nghiệp dư cơ sở cũng đã được chỉ rõ như: Sự phối hợp giữa Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An với phòng văn hóa - thông tin; trung tâm văn hóa, thể thao và truyền thông, các trường học trên địa bàn tỉnh chưa được đồng bộ, nhịp nhàng.

Hầu hết các huấn luyện viên bóng đá nghiệp dư kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ nên thời gian dành cho tập luyện và tìm kiếm vận động viên còn hạn chế, nên ảnh hưởng đến chất lượng. Để tập trung đầu tư 100% thời gian vào công tác đào tạo thì chế độ đãi ngộ cho các huấn luyện viên tại các cơ sở còn thấp không đảm bảo nhu cầu cuộc sống. Bên cạnh đó, chế độ tiền lương, các dụng cụ tập luyện không cung cấp đúng thời gian nên đã ảnh hưởng đến tâm lý làm việc của huấn luyện viên.

Một trận đấu tại giải bóng đá các lớp năng khiếu nghiệp dư cơ sở năm 2023. Ảnh: Minh Quân

Đại diện lãnh đạo Trung tâm Văn hóa các huyện Đô Lương, Quỳ Hợp, thị xã Hoàng Mai cũng cho biết, các địa phương này có nhiều lớp bóng đá phong trào tự phát, dẫn đến việc bỏ sót nhân tài là điều không thể tránh khỏi.

Cũng vì những khó khăn, hạn chế này mà chất lượng đào tạo vận động viên của các lớp năng khiếu không đồng đều. Ví như năm 2023, có đến 11/25 lớp không cung cấp được vận động viên nào cho Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An, trong đó có cả những địa phương có truyền thống về phong trào bóng đá thiếu nhi như thành phố Vinh, Tân Kỳ, Quỳnh Lưu, Nam Đàn…

Ông Nguyễn Đình Nghĩa - Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Thể thao Sông Lam Nghệ An khẳng định: “Để Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An có nguồn cầu thủ trẻ chất lượng thì phải làm tốt việc tuyển chọn từ cơ sở, do đó, cần phải duy trì và tiếp tục phát triển các lớp năng khiếu nghiệp dư”.

Ông Nghĩa cũng cho rằng, thời gian tới, để nâng cao hiệu quả hoạt động của các lớp năng khiếu bóng đá nghiệp dư cơ sở trong năm 2024, Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An sẽ phối hợp với các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng tại các địa bàn khác nhau để thu hút các em có năng khiếu về bóng đá tham gia tập luyện, nâng cao công tác vận động, thuyết phục quần chúng nhân dân hiểu đúng bản chất của việc tập luyện bóng đá để tạo điều kiện thuận lợi trong công tác tuyển chọn và gọi tập trung vận động viên tập luyện.

Bên cạnh đó, nâng quy mô tổ chức giải bóng đá nghiệp dư, từ việc mở rộng đối tượng tham gia như: vận động viên các lớp bóng đá cộng đồng, học sinh một số trường tiểu học… để nâng hiệu quả, chất lượng vận động viên được tuyển chọn; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đánh giá kết quả hoạt động của lớp năng khiếu nghiệp dư cơ sở…